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Текущая цена Talus сегодня составляет 0.04202 RUB. Рыночная капитализация US составляет 92,444,000 RUB. Отслеживайте обновления цен US в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Talus сегодня составляет 0.04202 RUB. Рыночная капитализация US составляет 92,444,000 RUB. Отслеживайте обновления цен US в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Talus Курс (US)

Текущая цена 1 US в RUB:

₽3.470852
₽3.470852₽3.470852
-12,83%1D
RUB
График цены Talus (US) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:39:08 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Talus

Текущая цена Talus (US) сегодня составляет ₽ 0.04202 с изменением 12.83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации US на RUB составляет ₽ 0.04202 за US.

На данный момент Talus занимает #627 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 92,44M, при оборотном предложении 2,20B US. В течение последних 24 часов, US торговался в диапазоне от ₽ 0.0353 (минимум) до ₽ 0.05224 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2.180718457152463732, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.221212894807019304.

В краткосрочной перспективе US изменился на +0.40% за последний час и на -23.19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 205,61K.

Рыночная информация Talus (US)

No.627

₽ 92,44M
₽ 92,44M₽ 92,44M

₽ 205,61K
₽ 205,61K₽ 205,61K

₽ 420.20M
₽ 420.20M₽ 420.20M

2,20B
2,20B 2,20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.00%

SUI

Текущая рыночная капитализация Talus составляет ₽ 92,44M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 205,61K. Циркулируещее обращение US составляет 2,20B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 420.20M.

История цен Talus в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.0353
₽ 0.0353₽ 0.0353
Мин 24Ч
₽ 0.05224
₽ 0.05224₽ 0.05224
Макс 24Ч

₽ 0.0353
₽ 0.0353₽ 0.0353

₽ 0.05224
₽ 0.05224₽ 0.05224

₽ 2.180718457152463732
₽ 2.180718457152463732₽ 2.180718457152463732

₽ 0.221212894807019304
₽ 0.221212894807019304₽ 0.221212894807019304

+0.40%

-12.83%

-23.19%

-23.19%

История цен Talus (US) в RUB

Отслеживайте изменения цены Talus за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.5108527-12.83%
30 дней₽ +0.02074+97.46%
60 дней₽ +0.02916+226.74%
90 дней₽ +0.03672+692.83%
Изменение цены Talus сегодня

Сегодня для US зафиксировано изменение ₽ -0.5108527 (-12.83%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Talus за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.02074 (+97.46%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Talus за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то US изменился на ₽ +0.02916 (+226.74%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Talus за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.03672 (+692.83%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Talus (US)?

Просмотеть страницу истории цен Talus.

Анализ по Talus

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Talus, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Talus: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке US: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

US_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,04664, находясь в небольшой зоне выше центральной точки 0,046309. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная система опорных уровней сохраняет режим бокового колебания. Цена находится в нейтральной зоне между уровнями S1 и R1, не преодолевая ключевые границы опорных точек. Структурно обе стороны — быки и медведи — достигли временного равновесия около центральной оси, без явного продолжения одностороннего тренда. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нуля, что свидетельствует о снижении краткосрочной восходящей динамики. Показатель RSI находится в нейтральном диапазоне, а значения KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремальных перекупленных или перепроданных отклонений. Сужение полос Боллинджера указывает на сжатие волатильности и переход рынка в состояние низкой волатильности. Быстро-медленные индикаторы показывают расслоение: скользящие средние расположены в бычьем порядке, однако наблюдается расхождение с индикаторами импульса, что свидетельствует о разрозненном распределении торговой энергии. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,050697, что примерно на 8,7% выше текущего курса. Первый поддерживаемый уровень снизу — S1 на отметке 0,043822, примерно на 6,0% ниже текущей цены. Далее следуют ориентиры на уровне S2 — 0,039434 и R2 — 0,053184. В настоящее время цена удерживается вблизи центральной точки, при этом ключевые уровни как вверху, так и внизу обеспечивают значительный запас пространства для дальнейших движений.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Talus?

Несколько ключевых факторов влияют на цены криптовалюты Talus (США):

1. Настроения рынка и доверие инвесторов
2. Объём торгов и уровень ликвидности
3. Общие тенденции на рынке криптовалют
4. Регуляторные изменения и новости, связанные с соблюдением нормативных требований
5. Обновления технологий и улучшения платформы
6. Анонсы стратегических партнёрств
7. Динамика спроса и предложения
8. Движения цен биткоина и крупных альткоинов
9. Экономические условия и уровень институционального принятия
10. Рост сообщества и развитие экосистемы

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Talus?

Люди хотят знать текущую цену Талуса по нескольким причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, оптимальное планирование покупок и продаж, оценка рыночных тенденций, расчет прибыли и убытков, а также получение актуальной информации о динамике стоимости инвестиций в режиме реального времени.

Прогноз цены Talus

Прогноз цены Talus (US) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена US в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Talus (US) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Talus потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Talus достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены US, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Talus».

Как купить и инвестировать Talus в Россия

Готовы приступить к работе с Talus? Покупка US на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Talus. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Talus (US).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Talus будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Talus (US)

Что вы можете сделать с Talus

Владение Talus позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Talus (US)

Talus – это сеть ИИ-инфраструктуры, которая обеспечивает уровень исполнения ончейн для автономных и интеллектуальных агентов. Она позволяет системам ИИ работать прозрачно и поддающимся ончейн-верификации через Nexus, свою децентрализованную платформу автоматизации.

Источники Talus

Для более глубокого понимания Talus рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Talus
Обозреватель блоков

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AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:39:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Talus (US)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Talus

US USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по US с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами US USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Talus (US) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Talus в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
US/USDT
₽3.470852
₽3.470852₽3.470852
-12.83%
4.62M (USDT)

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