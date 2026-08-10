Текущее общее настроение на рынке US: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

US_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,04664, находясь в небольшой зоне выше центральной точки 0,046309. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная система опорных уровней сохраняет режим бокового колебания. Цена находится в нейтральной зоне между уровнями S1 и R1, не преодолевая ключевые границы опорных точек. Структурно обе стороны — быки и медведи — достигли временного равновесия около центральной оси, без явного продолжения одностороннего тренда. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нуля, что свидетельствует о снижении краткосрочной восходящей динамики. Показатель RSI находится в нейтральном диапазоне, а значения KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремальных перекупленных или перепроданных отклонений. Сужение полос Боллинджера указывает на сжатие волатильности и переход рынка в состояние низкой волатильности. Быстро-медленные индикаторы показывают расслоение: скользящие средние расположены в бычьем порядке, однако наблюдается расхождение с индикаторами импульса, что свидетельствует о разрозненном распределении торговой энергии. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,050697, что примерно на 8,7% выше текущего курса. Первый поддерживаемый уровень снизу — S1 на отметке 0,043822, примерно на 6,0% ниже текущей цены. Далее следуют ориентиры на уровне S2 — 0,039434 и R2 — 0,053184. В настоящее время цена удерживается вблизи центральной точки, при этом ключевые уровни как вверху, так и внизу обеспечивают значительный запас пространства для дальнейших движений.

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