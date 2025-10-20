Текущая цена Sapien сегодня составляет 0.12068 USD. Следите за обновлениями цены SAPIEN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAPIEN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Sapien сегодня составляет 0.12068 USD. Следите за обновлениями цены SAPIEN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAPIEN прямо сейчас на MEXC.

Логотип Sapien

Sapien Курс (SAPIEN)

Текущая цена 1 SAPIEN в USD:

$0,1207
$0,1207$0,1207
+0,28%1D
USD
График цены Sapien (SAPIEN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:53:43 (UTC+8)

Информация о ценах Sapien (SAPIEN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,1134
$ 0,1134$ 0,1134
Мин 24Ч
$ 0,12508
$ 0,12508$ 0,12508
Макс 24Ч

$ 0,1134
$ 0,1134$ 0,1134

$ 0,12508
$ 0,12508$ 0,12508

$ 0,3647593155259055
$ 0,3647593155259055$ 0,3647593155259055

$ 0,051122873927006145
$ 0,051122873927006145$ 0,051122873927006145

-0,24%

+0,28%

-7,11%

-7,11%

Текущая цена Sapien (SAPIEN) составляет $ 0,12068. За последние 24 часа SAPIEN торговался в диапазоне от $ 0,1134 до $ 0,12508, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SAPIEN за все время составляет $ 0,3647593155259055, а минимальная – $ 0,051122873927006145.

Что касается краткосрочной динамики, SAPIEN изменился на -0,24% за последний час, на +0,28% за 24 часа и на -7,11% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Sapien (SAPIEN)

No.692

$ 30,17M
$ 30,17M$ 30,17M

$ 90,18K
$ 90,18K$ 90,18K

$ 120,68M
$ 120,68M$ 120,68M

250,00M
250,00M 250,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

25,00%

BASE

Текущая рыночная капитализация Sapien составляет $ 30,17M, при 24-часовом объеме торгов $ 90,18K. Циркулируещее обращение SAPIEN составляет 250,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 120,68M.

История цен Sapien (SAPIEN) в USD

Отслеживайте изменения цены Sapien за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,000337+0,28%
30 дней$ -0,09072-42,92%
60 дней$ -0,13952-53,63%
90 дней$ +0,07668+174,27%
Изменение цены Sapien сегодня

Сегодня для SAPIEN зафиксировано изменение $ +0,000337 (+0,28%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Sapien за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,09072 (-42,92%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Sapien за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SAPIEN изменился на $ -0,13952 (-53,63%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Sapien за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,07668 (+174,27%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Sapien (SAPIEN)?

Просмотеть страницу истории цен Sapien.

Что такое Sapien (SAPIEN)

Sapien создает первый децентрализованный литейный цех данных – протокол без требования разрешения, который соединяет предприятия с проверенными специалистами по всему миру для получения высококачественных данных для обучения ИИ. С более чем 1,9 миллионами зарегистрированных пользователей в 100+ странах и более чем 185 миллионами выполненных задач Sapien превращает маркировку данных из низкооплачиваемой подработки в устойчивую профессию с высокой репутацией. Протокол работает на токене $SAPIEN, активе ERC-20, развернутом на Base.

Sapien доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Sapien. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга SAPIEN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Sapien в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Sapien простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Sapien (USD)

Сколько будет стоить Sapien (SAPIEN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sapien (SAPIEN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sapien.

Проверьте прогноз цены Sapien!

Токеномика Sapien (SAPIEN)

Понимание токеномики Sapien (SAPIEN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SAPIEN прямо сейчас!

Как купить Sapien (SAPIEN)

Ищете как купить Sapien? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Sapien на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

SAPIEN на местную валюту

1 Sapien (SAPIEN) в VND
3 175,6942
1 Sapien (SAPIEN) в AUD
A$0,1846404
1 Sapien (SAPIEN) в GBP
0,0893032
1 Sapien (SAPIEN) в EUR
0,1037848
1 Sapien (SAPIEN) в USD
$0,12068
1 Sapien (SAPIEN) в MYR
RM0,5092696
1 Sapien (SAPIEN) в TRY
5,0661464
1 Sapien (SAPIEN) в JPY
¥18,34336
1 Sapien (SAPIEN) в ARS
ARS$175,9176496
1 Sapien (SAPIEN) в RUB
9,7883548
1 Sapien (SAPIEN) в INR
10,6029448
1 Sapien (SAPIEN) в IDR
Rp2 011,3325288
1 Sapien (SAPIEN) в PHP
7,071848
1 Sapien (SAPIEN) в EGP
￡E.5,7419544
1 Sapien (SAPIEN) в BRL
R$0,6504652
1 Sapien (SAPIEN) в CAD
C$0,1677452
1 Sapien (SAPIEN) в BDT
14,7326144
1 Sapien (SAPIEN) в NGN
176,4317464
1 Sapien (SAPIEN) в COP
$469,571914
1 Sapien (SAPIEN) в ZAR
R.2,0962116
1 Sapien (SAPIEN) в UAH
5,032356
1 Sapien (SAPIEN) в TZS
T.Sh.299,4529384
1 Sapien (SAPIEN) в VES
Bs25,3428
1 Sapien (SAPIEN) в CLP
$114,646
1 Sapien (SAPIEN) в PKR
Rs34,128304
1 Sapien (SAPIEN) в KZT
64,9161856
1 Sapien (SAPIEN) в THB
฿3,9558904
1 Sapien (SAPIEN) в TWD
NT$3,716944
1 Sapien (SAPIEN) в AED
د.إ0,4428956
1 Sapien (SAPIEN) в CHF
Fr0,0953372
1 Sapien (SAPIEN) в HKD
HK$0,9376836
1 Sapien (SAPIEN) в AMD
֏46,0780376
1 Sapien (SAPIEN) в MAD
.د.م1,1138764
1 Sapien (SAPIEN) в MXN
$2,2217188
1 Sapien (SAPIEN) в SAR
ريال0,45255
1 Sapien (SAPIEN) в ETB
Br18,0947592
1 Sapien (SAPIEN) в KES
KSh15,5906492
1 Sapien (SAPIEN) в JOD
د.أ0,08556212
1 Sapien (SAPIEN) в PLN
0,440482
1 Sapien (SAPIEN) в RON
лв0,5285784
1 Sapien (SAPIEN) в SEK
kr1,134392
1 Sapien (SAPIEN) в BGN
лв0,2027424
1 Sapien (SAPIEN) в HUF
Ft40,5919248
1 Sapien (SAPIEN) в CZK
2,5306596
1 Sapien (SAPIEN) в KWD
د.ك0,03692808
1 Sapien (SAPIEN) в ILS
0,398244
1 Sapien (SAPIEN) в BOB
Bs0,8314852
1 Sapien (SAPIEN) в AZN
0,205156
1 Sapien (SAPIEN) в TJS
SM1,110256
1 Sapien (SAPIEN) в GEL
0,325836
1 Sapien (SAPIEN) в AOA
Kz110,0082676
1 Sapien (SAPIEN) в BHD
.د.ب0,04537568
1 Sapien (SAPIEN) в BMD
$0,12068
1 Sapien (SAPIEN) в DKK
kr0,7771792
1 Sapien (SAPIEN) в HNL
L3,1654364
1 Sapien (SAPIEN) в MUR
5,4945604
1 Sapien (SAPIEN) в NAD
$2,105866
1 Sapien (SAPIEN) в NOK
kr1,2055932
1 Sapien (SAPIEN) в NZD
$0,2087764
1 Sapien (SAPIEN) в PAB
B/.0,12068
1 Sapien (SAPIEN) в PGK
K0,506856
1 Sapien (SAPIEN) в QAR
ر.ق0,4380684
1 Sapien (SAPIEN) в RSD
дин.12,1923004
1 Sapien (SAPIEN) в UZS
soʻm1 453,9755692
1 Sapien (SAPIEN) в ALL
L10,0393692
1 Sapien (SAPIEN) в ANG
ƒ0,2160172
1 Sapien (SAPIEN) в AWG
ƒ0,217224
1 Sapien (SAPIEN) в BBD
$0,24136
1 Sapien (SAPIEN) в BAM
KM0,2027424
1 Sapien (SAPIEN) в BIF
Fr354,91988
1 Sapien (SAPIEN) в BND
$0,1556772
1 Sapien (SAPIEN) в BSD
$0,12068
1 Sapien (SAPIEN) в JMD
$19,3727604
1 Sapien (SAPIEN) в KHR
486,61193
1 Sapien (SAPIEN) в KMF
Fr51,16832
1 Sapien (SAPIEN) в LAK
2 623,4782084
1 Sapien (SAPIEN) в LKR
රු36,5467312
1 Sapien (SAPIEN) в MDL
L2,0539736
1 Sapien (SAPIEN) в MGA
Ar538,7493104
1 Sapien (SAPIEN) в MOP
P0,9642332
1 Sapien (SAPIEN) в MVR
1,846404
1 Sapien (SAPIEN) в MWK
MK208,788468
1 Sapien (SAPIEN) в MZN
MT7,711452
1 Sapien (SAPIEN) в NPR
रु16,9181292
1 Sapien (SAPIEN) в PYG
855,86256
1 Sapien (SAPIEN) в RWF
Fr174,86532
1 Sapien (SAPIEN) в SBD
$0,9931964
1 Sapien (SAPIEN) в SCR
1,6496956
1 Sapien (SAPIEN) в SRD
$4,7837552
1 Sapien (SAPIEN) в SVC
$1,0535364
1 Sapien (SAPIEN) в SZL
L2,105866
1 Sapien (SAPIEN) в TMT
m0,4235868
1 Sapien (SAPIEN) в TND
د.ت0,35431648
1 Sapien (SAPIEN) в TTD
$0,8170036
1 Sapien (SAPIEN) в UGX
Sh420,44912
1 Sapien (SAPIEN) в XAF
Fr68,1842
1 Sapien (SAPIEN) в XCD
$0,325836
1 Sapien (SAPIEN) в XOF
Fr68,1842
1 Sapien (SAPIEN) в XPF
Fr12,30936
1 Sapien (SAPIEN) в BWP
P1,7305512
1 Sapien (SAPIEN) в BZD
$0,24136
1 Sapien (SAPIEN) в CVE
$11,4658068
1 Sapien (SAPIEN) в DJF
Fr21,36036
1 Sapien (SAPIEN) в DOP
$7,657146
1 Sapien (SAPIEN) в DZD
د.ج15,7475332
1 Sapien (SAPIEN) в FJD
$0,277564
1 Sapien (SAPIEN) в GNF
Fr1 049,3126
1 Sapien (SAPIEN) в GTQ
Q0,9219952
1 Sapien (SAPIEN) в GYD
$25,204018
1 Sapien (SAPIEN) в ISK
kr14,72296

Источники Sapien

Для более глубокого понимания Sapien рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Sapien
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sapien

Сколько стоит Sapien (SAPIEN) на сегодня?
Актуальная цена SAPIEN в USD – 0,12068 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SAPIEN в USD?
Текущая цена SAPIEN в USD составляет $ 0,12068. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Sapien?
Рыночная капитализация SAPIEN составляет $ 30,17M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SAPIEN?
Циркулирующее предложение SAPIEN составляет 250,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SAPIEN?
SAPIEN достиг максимальной цены (ATH) в 0,3647593155259055 USD.
Какова была минимальная цена SAPIEN за все время (ATL)?
SAPIEN достиг минимальной цены (ATL) в 0,051122873927006145 USD.
Каков объем торгов SAPIEN?
Объем торгов за последние 24 часа для SAPIEN составляет $ 90,18K USD.
Вырастет ли SAPIEN в цене в этом году?
SAPIEN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SAPIEN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:53:43 (UTC+8)

Отказ от ответственности

