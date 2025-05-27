Что такое USD1 (USD1)

USD1 – это цифровой актив, поддерживаемый фиатом и предназначенный для соблюдения эквивалентности 1:1 с долларом США. USD1 был запущен в апреле 2025 года World Liberty Financial (WLFI), специализирующейся на финансовых технологиях со штаб-квартирой в Майами, штат Флорида, и призван упростить цифровые транзакции, обеспечив беспрепятственную взаимозаменяемость между фиатной валютой и цифровыми активами. Для обеспечения прозрачности и доверия его резервы удерживаются BitGo, Калифорнийским поставщиком услуг по хранению криптовалюты. Первоначально USD1 будет выпущен в сетях Ethereum и Binance Smart Chain (BSC), а в будущем его планируется расширить и на другие блокчейны.

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USD1 Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как USD1, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена USD1 в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены USD1.

История цен USD1

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USD1 на местную валюту

1 USD1 к VND ₫ 25 643,5641 1 USD1 к AUD A$ 1,540154 1 USD1 к GBP ￡ 0,730073 1 USD1 к EUR € 0,870087 1 USD1 к USD $ 1,0001 1 USD1 к MYR RM 4,20042 1 USD1 к TRY ₺ 39,0039 1 USD1 к JPY ¥ 142,434242 1 USD1 к RUB ₽ 79,757975 1 USD1 к INR ₹ 85,258525 1 USD1 к IDR Rp 16 130,642903 1 USD1 к PHP ₱ 55,345534 1 USD1 к EGP ￡E. 49,794979 1 USD1 к BRL R$ 5,660566 1 USD1 к CAD C$ 1,370137 1 USD1 к BDT ৳ 121,842183 1 USD1 к NGN ₦ 1 582,428227 1 USD1 к UAH ₴ 41,584158 1 USD1 к VES Bs 94,0094 1 USD1 к PKR Rs 281,638161 1 USD1 к KZT ₸ 509,210916 1 USD1 к THB ฿ 32,613261 1 USD1 к TWD NT$ 29,922992 1 USD1 к AED د.إ 3,670367 1 USD1 к CHF Fr 0,820082 1 USD1 к HKD HK$ 7,830783 1 USD1 к MAD .د.م 9,170917 1 USD1 к MXN $ 19,241924

Источники USD1

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