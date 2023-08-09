M87

Messier (M87) разрабатывает комплексную многоуровневую экосистему с полезными функциями, направленную на создание устойчивой ценности как для держателей токенов, так и для пользователей. В основе этой экосистемы лежит амбициозное видение: бесшовное объединение децентрализованных финансов (DeFi), реальных кейсов использования и передовых технологий ИИ в единую инфраструктуру, генерирующую доход.

Название криптовалютыM87

МестоNo.625

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение884,846,293,944

Макс. предложение884,846,293,944

Общее предложение884,846,293,944

Коэффициент обращения1%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.000146502954890166,2024-12-12

Наименьшая цена0.000000027472780135,2023-08-09

Публичный блокчейнETH

ВведениеMessier (M87) разрабатывает комплексную многоуровневую экосистему с полезными функциями, направленную на создание устойчивой ценности как для держателей токенов, так и для пользователей. В основе этой экосистемы лежит амбициозное видение: бесшовное объединение децентрализованных финансов (DeFi), реальных кейсов использования и передовых технологий ИИ в единую инфраструктуру, генерирующую доход.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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