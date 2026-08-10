Сегодняшняя цена DROPEE

Текущая цена DROPEE (DROPEE) сегодня составляет ₽ 0,001988 с изменением 10,69% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DROPEE на RUB составляет ₽ 0,001988 за DROPEE.

На данный момент DROPEE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- DROPEE. В течение последних 24 часов, DROPEE торговался в диапазоне от ₽ 0,001679 (минимум) до ₽ 0,002479 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе DROPEE изменился на 0,00% за последний час и на +42,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 5,19K.

Рыночная информация DROPEE (DROPEE)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 5,19K₽ 5,19K ₽ 5,19K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,99M₽ 1,99M ₽ 1,99M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн TONCOIN

Текущая рыночная капитализация DROPEE составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 5,19K. Циркулируещее обращение DROPEE составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,99M.