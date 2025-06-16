Что такое MINE COIN (MIH)

MIH стремится стать платежной платформой следующего поколения, объединив сильные стороны традиционных платежных систем с преимуществами технологии блокчейн. Основная цель проекта – интегрировать модель DeFi (децентрализованные финансы) в традиционную систему PG (платежный шлюз), чтобы обеспечить эффективную и основанную на вознаграждении платежную среду как для пользователей, так и для мерчантов.

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MINE COIN Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как MINE COIN, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена MIH в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены MINE COIN.

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Токеномика MINE COIN (MIH)

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MIH на местную валюту

1 MIH к VND ₫ 5 263 1 MIH к AUD A$ 0,304 1 MIH к GBP ￡ 0,146 1 MIH к EUR € 0,172 1 MIH к USD $ 0,2 1 MIH к MYR RM 0,848 1 MIH к TRY ₺ 7,872 1 MIH к JPY ¥ 28,738 1 MIH к RUB ₽ 15,724 1 MIH к INR ₹ 17,158 1 MIH к IDR Rp 3 278,688 1 MIH к KRW ₩ 271,002 1 MIH к PHP ₱ 11,24 1 MIH к EGP ￡E. 10,052 1 MIH к BRL R$ 1,1 1 MIH к CAD C$ 0,27 1 MIH к BDT ৳ 24,448 1 MIH к NGN ₦ 309,118 1 MIH к UAH ₴ 8,31 1 MIH к VES Bs 20 1 MIH к PKR Rs 56,592 1 MIH к KZT ₸ 102,51 1 MIH к THB ฿ 6,486 1 MIH к TWD NT$ 5,882 1 MIH к AED د.إ 0,734 1 MIH к CHF Fr 0,16 1 MIH к HKD HK$ 1,568 1 MIH к MAD .د.م 1,82 1 MIH к MXN $ 3,766

Источники MINE COIN

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