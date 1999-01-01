MAMO

$MAMO – умный финансовый помощник и Web3 dApp, созданный для повседневных пользователей. Его цель – помогать отслеживать, приумножать и понимать свои деньги просто, понятно и без стресса. $MAMO делает акцент на небольших взносах и стабильных привычках, используя интеллектуальные финансовые инструменты и геозависимые технологии для более персонализированного финансового опыта.

Название криптовалютыMAMO

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

Введение$MAMO – умный финансовый помощник и Web3 dApp, созданный для повседневных пользователей. Его цель – помогать отслеживать, приумножать и понимать свои деньги просто, понятно и без стресса. $MAMO делает акцент на небольших взносах и стабильных привычках, используя интеллектуальные финансовые инструменты и геозависимые технологии для более персонализированного финансового опыта.

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