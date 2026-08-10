Сегодняшняя цена OKB

Текущая цена OKB (OKB) сегодня составляет ₽ 94,195 с изменением 0,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OKB на RUB составляет ₽ 94,195 за OKB.

На данный момент OKB занимает #44 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,98B, при оборотном предложении 21,00M OKB. В течение последних 24 часов, OKB торговался в диапазоне от ₽ 93,182 (минимум) до ₽ 95,054 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 21 235,716989165327598, тогда как исторический минимум составил ₽ 103,5323509576284.

В краткосрочной перспективе OKB изменился на -0,41% за последний час и на +8,96% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 137,23K.

Рыночная информация OKB (OKB)

Место No.44 Рыночная капитализация ₽ 1,98B₽ 1,98B ₽ 1,98B Объем (24Ч) ₽ 137,23K₽ 137,23K ₽ 137,23K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,98B₽ 1,98B ₽ 1,98B Оборотное предложение 21,00M 21,00M 21,00M Макс. предложение 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Общее предложение 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Коэффициент обращения 100,00% Доля рынка 0,07% Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация OKB составляет ₽ 1,98B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 137,23K. Циркулируещее обращение OKB составляет 21,00M, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,98B.