OKB Курс (OKB)
Текущая цена OKB (OKB) сегодня составляет ₽ 94,195 с изменением 0,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OKB на RUB составляет ₽ 94,195 за OKB.
На данный момент OKB занимает #44 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,98B, при оборотном предложении 21,00M OKB. В течение последних 24 часов, OKB торговался в диапазоне от ₽ 93,182 (минимум) до ₽ 95,054 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 21 235,716989165327598, тогда как исторический минимум составил ₽ 103,5323509576284.
В краткосрочной перспективе OKB изменился на -0,41% за последний час и на +8,96% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 137,23K.
No.44
100,00%
0,07%
NONE
Текущая рыночная капитализация OKB составляет ₽ 1,98B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 137,23K. Циркулируещее обращение OKB составляет 21,00M, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,98B.
-0,41%
-0,29%
+8,96%
+8,96%
Отслеживайте изменения цены OKB за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -22,63457
|-0,29%
|30 дней
|₽ +13,502
|+16,73%
|60 дней
|₽ +23,07
|+32,43%
|90 дней
|₽ +9,452
|+11,15%
Сегодня для OKB зафиксировано изменение ₽ -22,63457 (-0,29%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +13,502 (+16,73%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то OKB изменился на ₽ +23,07 (+32,43%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +9,452 (+11,15%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены OKB (OKB)?
Просмотеть страницу истории цен OKB.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний OKB, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке OKB: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перекупленность
|> 70
|Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
OKB_USDT在4小时周期内运行于中枢93.1266上方，现价93.905贴近第一阻力位R1（94.4433）。价格处于S2至R2区间的上半部分，枢纽体系显示多头占据短期结构优势。均线组未呈现明确买入信号，指标一致性出现分歧，价格虽高于中轴但缺乏趋势性突破确认。 MACD录得金叉，短线买盘动能集中释放。RSI进入超买区域，提示短期上涨速度过快，存在均值回归需求。KDJ与StochRSI数值高位钝化，快慢指标分层明显，波动率维持在当前区间。布林带开口状态稳定，价格沿上轨运行，动能分布呈现短期过热特征，缺乏持续放量的配合。 近端关键阻力位于R1价位94.4433，距离现价不足1%。若突破该位置，远端参考R2价位95.9466。下方最近支撑为中枢93.1266，距离现价约0.8%。更强支撑位于S1价位91.6233，构成下行主要防守区间。S2价位90.3066为极端行情下的远端参考点，当前市场聚焦于94.4433附近的得失验证。
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена OKB потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.
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|Время (UTC+8)
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