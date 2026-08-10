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Текущая цена OKB сегодня составляет 94,195 RUB. Рыночная капитализация OKB составляет 1 978 095 000 RUB. Отслеживайте обновления цен OKB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена OKB сегодня составляет 94,195 RUB. Рыночная капитализация OKB составляет 1 978 095 000 RUB. Отслеживайте обновления цен OKB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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OKB Курс (OKB)

Текущая цена 1 OKB в RUB:

₽7 782,3909
₽7 782,3909₽7 782,3909
-0,29%1D
RUB
График цены OKB (OKB) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:54:30 (UTC+8)

Сегодняшняя цена OKB

Текущая цена OKB (OKB) сегодня составляет ₽ 94,195 с изменением 0,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OKB на RUB составляет ₽ 94,195 за OKB.

На данный момент OKB занимает #44 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,98B, при оборотном предложении 21,00M OKB. В течение последних 24 часов, OKB торговался в диапазоне от ₽ 93,182 (минимум) до ₽ 95,054 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 21 235,716989165327598, тогда как исторический минимум составил ₽ 103,5323509576284.

В краткосрочной перспективе OKB изменился на -0,41% за последний час и на +8,96% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 137,23K.

Рыночная информация OKB (OKB)

No.44

₽ 1,98B
₽ 1,98B₽ 1,98B

₽ 137,23K
₽ 137,23K₽ 137,23K

₽ 1,98B
₽ 1,98B₽ 1,98B

21,00M
21,00M 21,00M

21 000 000
21 000 000 21 000 000

21 000 000
21 000 000 21 000 000

100,00%

0,07%

NONE

Текущая рыночная капитализация OKB составляет ₽ 1,98B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 137,23K. Циркулируещее обращение OKB составляет 21,00M, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,98B.

История цен OKB в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 93,182
₽ 93,182₽ 93,182
Мин 24Ч
₽ 95,054
₽ 95,054₽ 95,054
Макс 24Ч

₽ 93,182
₽ 93,182₽ 93,182

₽ 95,054
₽ 95,054₽ 95,054

₽ 21 235,716989165327598
₽ 21 235,716989165327598₽ 21 235,716989165327598

₽ 103,5323509576284
₽ 103,5323509576284₽ 103,5323509576284

-0,41%

-0,29%

+8,96%

+8,96%

История цен OKB (OKB) в RUB

Отслеживайте изменения цены OKB за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -22,63457-0,29%
30 дней₽ +13,502+16,73%
60 дней₽ +23,07+32,43%
90 дней₽ +9,452+11,15%
Изменение цены OKB сегодня

Сегодня для OKB зафиксировано изменение ₽ -22,63457 (-0,29%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены OKB за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +13,502 (+16,73%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены OKB за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OKB изменился на ₽ +23,07 (+32,43%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены OKB за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +9,452 (+11,15%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены OKB (OKB)?

Просмотеть страницу истории цен OKB.

Анализ по OKB

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний OKB, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке OKB: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке OKB: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

OKB_USDT在4小时周期内运行于中枢93.1266上方，现价93.905贴近第一阻力位R1（94.4433）。价格处于S2至R2区间的上半部分，枢纽体系显示多头占据短期结构优势。均线组未呈现明确买入信号，指标一致性出现分歧，价格虽高于中轴但缺乏趋势性突破确认。 MACD录得金叉，短线买盘动能集中释放。RSI进入超买区域，提示短期上涨速度过快，存在均值回归需求。KDJ与StochRSI数值高位钝化，快慢指标分层明显，波动率维持在当前区间。布林带开口状态稳定，价格沿上轨运行，动能分布呈现短期过热特征，缺乏持续放量的配合。 近端关键阻力位于R1价位94.4433，距离现价不足1%。若突破该位置，远端参考R2价位95.9466。下方最近支撑为中枢93.1266，距离现价约0.8%。更强支撑位于S1价位91.6233，构成下行主要防守区间。S2价位90.3066为极端行情下的远端参考点，当前市场聚焦于94.4433附近的得失验证。

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены OKB?

Цена OKB зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Результаты работы биржи OKX и рост числа пользователей.
2. Объем торгов и уровень внедрения платформы.
3. Полезность токена и его применение в экосистеме OKX.
4. Настроения рынка по отношению к биржевым токенам.
5. Общие тренды на рынке криптовалют.
6. Регуляторные изменения, влияющие на работу бирж.
7. Программы сжигания токенов и сокращение предложения.
8. Анонсы партнерств и обновления платформы.
9. Конкуренция со стороны других биржевых токенов.
10. Общий уровень склонности инвесторов к риску.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену OKB?

Люди хотят знать текущую цену OKB по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Как нативный токен биржи OKX, цена OKB влияет на торговые комиссии и преимущества платформы. Трейдерам необходима актуальная цена для совершения покупок или продаж.

Прогноз цены OKB

Прогноз цены OKB (OKB) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена OKB в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены OKB (OKB) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена OKB потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену OKB достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены OKB, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены OKB».

Как купить и инвестировать OKB в Россия

Готовы приступить к работе с OKB? Покупка OKB на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить OKB. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке OKB (OKB).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и OKB будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке OKB (OKB)

Что вы можете сделать с OKB

Владение OKB позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое OKB (OKB)

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

Источники OKB

Для более глубокого понимания OKB рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт OKB
Обозреватель блоков

Категория :

Centralized Exchange (CEX) TokenEthereum EcosystemExchange-based Tokens

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:54:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии OKB (OKB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о OKB

OKB USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по OKB с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами OKB USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте OKB (OKB) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы OKB в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OKB/USDT
₽7 786,60452
₽7 786,60452₽7 786,60452
-0,24%
1.46K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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