Сегодняшняя цена Cypherium

Текущая цена Cypherium (CPH) сегодня составляет ₽ 0.002665 с изменением 3.54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CPH на RUB составляет ₽ 0.002665 за CPH.

На данный момент Cypherium занимает #1989 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,02M, при оборотном предложении 382,95M CPH. В течение последних 24 часов, CPH торговался в диапазоне от ₽ 0.0026 (минимум) до ₽ 0.002769 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16.4081671157571246544, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.1668403845629295136.

В краткосрочной перспективе CPH изменился на -0.34% за последний час и на -19.03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,73K.

Рыночная информация Cypherium (CPH)

Место No.1989 Рыночная капитализация ₽ 1,02M₽ 1,02M ₽ 1,02M Объем (24Ч) ₽ 53,73K₽ 53,73K ₽ 53,73K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 22.46M₽ 22.46M ₽ 22.46M Оборотное предложение 382,95M 382,95M 382,95M Макс. предложение 8,428,000,000 8,428,000,000 8,428,000,000 Общее предложение 6,828,000,000 6,828,000,000 6,828,000,000 Коэффициент обращения 4.54% Дата выпуска 2020-09-01 00:00:00 Цена выпуска ₽ 20.66₽ 20.66 ₽ 20.66 Публичный блокчейн CPH2

Текущая рыночная капитализация Cypherium составляет ₽ 1,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,73K. Циркулируещее обращение CPH составляет 382,95M, а общее предложение – 6828000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 22.46M.