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Текущая цена Cypherium сегодня составляет 0.002665 RUB. Рыночная капитализация CPH составляет 1,020,565.02795 RUB. Отслеживайте обновления цен CPH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Cypherium сегодня составляет 0.002665 RUB. Рыночная капитализация CPH составляет 1,020,565.02795 RUB. Отслеживайте обновления цен CPH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Cypherium Курс (CPH)

Текущая цена 1 CPH в RUB:

₽0.22048352
₽0.22048352₽0.22048352
-3,54%1D
RUB
График цены Cypherium (CPH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:30:15 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Cypherium

Текущая цена Cypherium (CPH) сегодня составляет ₽ 0.002665 с изменением 3.54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CPH на RUB составляет ₽ 0.002665 за CPH.

На данный момент Cypherium занимает #1989 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,02M, при оборотном предложении 382,95M CPH. В течение последних 24 часов, CPH торговался в диапазоне от ₽ 0.0026 (минимум) до ₽ 0.002769 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16.4081671157571246544, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.1668403845629295136.

В краткосрочной перспективе CPH изменился на -0.34% за последний час и на -19.03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,73K.

Рыночная информация Cypherium (CPH)

No.1989

₽ 1,02M
₽ 1,02M₽ 1,02M

₽ 53,73K
₽ 53,73K₽ 53,73K

₽ 22.46M
₽ 22.46M₽ 22.46M

382,95M
382,95M 382,95M

8,428,000,000
8,428,000,000 8,428,000,000

6,828,000,000
6,828,000,000 6,828,000,000

4.54%

2020-09-01 00:00:00

₽ 20.66
₽ 20.66₽ 20.66

CPH2

Текущая рыночная капитализация Cypherium составляет ₽ 1,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,73K. Циркулируещее обращение CPH составляет 382,95M, а общее предложение – 6828000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 22.46M.

История цен Cypherium в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.0026
₽ 0.0026₽ 0.0026
Мин 24Ч
₽ 0.002769
₽ 0.002769₽ 0.002769
Макс 24Ч

₽ 0.0026
₽ 0.0026₽ 0.0026

₽ 0.002769
₽ 0.002769₽ 0.002769

₽ 16.4081671157571246544
₽ 16.4081671157571246544₽ 16.4081671157571246544

₽ 0.1668403845629295136
₽ 0.1668403845629295136₽ 0.1668403845629295136

-0.34%

-3.54%

-19.03%

-19.03%

История цен Cypherium (CPH) в RUB

Отслеживайте изменения цены Cypherium за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.00809156-3.54%
30 дней₽ +0.000172+6.89%
60 дней₽ +0.000351+15.16%
90 дней₽ -0.00089-25.04%
Изменение цены Cypherium сегодня

Сегодня для CPH зафиксировано изменение ₽ -0.00809156 (-3.54%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Cypherium за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.000172 (+6.89%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Cypherium за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CPH изменился на ₽ +0.000351 (+15.16%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Cypherium за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.00089 (-25.04%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Cypherium (CPH)?

Просмотеть страницу истории цен Cypherium.

Анализ по Cypherium

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Cypherium, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Cypherium?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Cypherium (CPH):

Настроения рынка: Общие тенденции крипторынка и уровень доверия инвесторов существенно сказываются на оценке CPH.

Принятие технологии: Реализация гибридной блокчейн-технологии Cypherium в реальном мире оказывает влияние на спрос.

Партнёрства: Стратегические альянсы и интеграции с корпоративными клиентами определяют динамику цен.

Объём торгов: Уровень ликвидности на биржах влияет на стабильность и волатильность цен.

Регуляторная среда: Политика правительств в отношении блокчейна и криптовалют воздействует на настроения инвесторов.

Конкуренция: Соотношение производительности с другими блокчейн-платформами влияет на позиционирование на рынке.

Ход разработки: Технические обновления, запуски майннета и достижение ключевых этапов дорожной карты формируют доверие инвесторов.

Рыночная капитализация: Динамика предложения токенов и их обращение влияют на механизмы ценообразования.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Cypherium?

Люди хотят знать текущую цену Cypherium (CPH) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, анализ инвестиций и отслеживание прибыли/убытков. Данные о цене в режиме реального времени помогают инвесторам принимать обоснованные решения о покупке/продаже, оценивать рыночные тенденции и рассчитывать текущую стоимость своих активов на нестабильном криптовалютном рынке.

Прогноз цены Cypherium

Прогноз цены Cypherium (CPH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CPH в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Cypherium (CPH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Cypherium потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Cypherium достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CPH, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Cypherium».

Как купить и инвестировать Cypherium в Россия

Готовы приступить к работе с Cypherium? Покупка CPH на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Cypherium. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Cypherium (CPH).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Cypherium будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Cypherium (CPH)

Что вы можете сделать с Cypherium

Владение Cypherium позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Cypherium (CPH)

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Источники Cypherium

Для более глубокого понимания Cypherium рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Cypherium
Обозреватель блоков

Категория :

Layer 1 (L1)Proof of Work (PoW)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:30:15 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Cypherium (CPH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Cypherium

CPH USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CPH/USDT
₽0.22031824
₽0.22031824₽0.22031824
-3.51%
19.76M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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