XYO

XYO – это оригинальная и крупнейшая DePIN-сеть с миллионами нодов по всему миру. Она собирает и проверяет данные реального мира, соединяя Web3 и Web2 в сферах искусственного интеллекта, геолокации и других направлениях. Наши технологии Proof of Location и Proof of Origin обеспечивают проверку реальных данных для управления активами реального мира, отслеживания DePIN-объектов, реальных игр и многого другого. Приложение COIN от XYO способствовало массовому росту сети. XYO Layer One, наш собственный блокчейн, обеспечивает масштабируемую и совместимую инфраструктуру для децентрализованной проверки данных, обеспечивая бесшовную интеграцию, повышенную конфиденциальность и эффективное масштабирование.

Название криптовалютыXYO

МестоNo.228

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение13,931,216,938

Общее предложение13,931,216,938

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.0820290796298041,2021-11-06

Наименьшая цена0.0000960677747658,2020-03-13

Публичный блокчейнETH

ВведениеXYO – это оригинальная и крупнейшая DePIN-сеть с миллионами нодов по всему миру. Она собирает и проверяет данные реального мира, соединяя Web3 и Web2 в сферах искусственного интеллекта, геолокации и других направлениях. Наши технологии Proof of Location и Proof of Origin обеспечивают проверку реальных данных для управления активами реального мира, отслеживания DePIN-объектов, реальных игр и многого другого. Приложение COIN от XYO способствовало массовому росту сети. XYO Layer One, наш собственный блокчейн, обеспечивает масштабируемую и совместимую инфраструктуру для децентрализованной проверки данных, обеспечивая бесшовную интеграцию, повышенную конфиденциальность и эффективное масштабирование.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
XYO/USDT
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Объем 24ч (XYO)
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