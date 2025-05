XYO

XYO – это оригинальная и крупнейшая DePIN-сеть с миллионами нодов по всему миру. Она собирает и проверяет данные реального мира, соединяя Web3 и Web2 в сферах искусственного интеллекта, геолокации и других направлениях. Наши технологии Proof of Location и Proof of Origin обеспечивают проверку реальных данных для управления активами реального мира, отслеживания DePIN-объектов, реальных игр и многого другого. Приложение COIN от XYO способствовало массовому росту сети. XYO Layer One, наш собственный блокчейн, обеспечивает масштабируемую и совместимую инфраструктуру для децентрализованной проверки данных, обеспечивая бесшовную интеграцию, повышенную конфиденциальность и эффективное масштабирование.

Название криптовалютыXYO

МестоNo.228

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение13,931,216,938

Общее предложение13,931,216,938

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.0820290796298041,2021-11-06

Наименьшая цена0.0000960677747658,2020-03-13

Публичный блокчейнETH

Сектор

Соцсети

