Логотип Collector Crypt

Collector Crypt Курс (CARDS)

Текущая цена 1 CARDS в USD:

$0,1189
+5,97%1D
USD
График цены Collector Crypt (CARDS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:40:52 (UTC+8)

Информация о ценах Collector Crypt (CARDS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0985
Мин 24Ч
$ 0,1196
Макс 24Ч

$ 0,0985
$ 0,1196
--
--
+8,88%

+5,97%

-3,18%

-3,18%

Текущая цена Collector Crypt (CARDS) составляет $ 0,1189. За последние 24 часа CARDS торговался в диапазоне от $ 0,0985 до $ 0,1196, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CARDS за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, CARDS изменился на +8,88% за последний час, на +5,97% за 24 часа и на -3,18% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Collector Crypt (CARDS)

--
$ 82,84K
$ 0,00
--
--
SOL

Текущая рыночная капитализация Collector Crypt составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 82,84K. Циркулируещее обращение CARDS составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Collector Crypt (CARDS) в USD

Отслеживайте изменения цены Collector Crypt за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,006698+5,97%
30 дней$ -0,0078-6,16%
60 дней$ +0,0689+137,80%
90 дней$ +0,0689+137,80%
Изменение цены Collector Crypt сегодня

Сегодня для CARDS зафиксировано изменение $ +0,006698 (+5,97%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Collector Crypt за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0078 (-6,16%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Collector Crypt за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CARDS изменился на $ +0,0689 (+137,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Collector Crypt за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0689 (+137,80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Collector Crypt (CARDS)?

Просмотеть страницу истории цен Collector Crypt.

Что такое Collector Crypt (CARDS)

Карты покемонов RWA на Solana.

Collector Crypt доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Collector Crypt. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга CARDS, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Collector Crypt в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Collector Crypt простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Collector Crypt (USD)

Сколько будет стоить Collector Crypt (CARDS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Collector Crypt (CARDS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Collector Crypt.

Проверьте прогноз цены Collector Crypt!

Токеномика Collector Crypt (CARDS)

Понимание токеномики Collector Crypt (CARDS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CARDS прямо сейчас!

Как купить Collector Crypt (CARDS)

Ищете как купить Collector Crypt? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Collector Crypt на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

CARDS на местную валюту

1 Collector Crypt (CARDS) в VND
3 128,8535
1 Collector Crypt (CARDS) в AUD
A$0,181917
1 Collector Crypt (CARDS) в GBP
0,087986
1 Collector Crypt (CARDS) в EUR
0,102254
1 Collector Crypt (CARDS) в USD
$0,1189
1 Collector Crypt (CARDS) в MYR
RM0,501758
1 Collector Crypt (CARDS) в TRY
4,991422
1 Collector Crypt (CARDS) в JPY
¥18,0728
1 Collector Crypt (CARDS) в ARS
ARS$173,322908
1 Collector Crypt (CARDS) в RUB
9,65468
1 Collector Crypt (CARDS) в INR
10,448932
1 Collector Crypt (CARDS) в IDR
Rp1 981,665874
1 Collector Crypt (CARDS) в PHP
6,96754
1 Collector Crypt (CARDS) в EGP
￡E.5,652506
1 Collector Crypt (CARDS) в BRL
R$0,64206
1 Collector Crypt (CARDS) в CAD
C$0,165271
1 Collector Crypt (CARDS) в BDT
14,515312
1 Collector Crypt (CARDS) в NGN
173,829422
1 Collector Crypt (CARDS) в COP
$462,645845
1 Collector Crypt (CARDS) в ZAR
R.2,065293
1 Collector Crypt (CARDS) в UAH
4,95813
1 Collector Crypt (CARDS) в TZS
T.Sh.295,036082
1 Collector Crypt (CARDS) в VES
Bs24,969
1 Collector Crypt (CARDS) в CLP
$112,955
1 Collector Crypt (CARDS) в PKR
Rs33,62492
1 Collector Crypt (CARDS) в KZT
63,958688
1 Collector Crypt (CARDS) в THB
฿3,893975
1 Collector Crypt (CARDS) в TWD
NT$3,660931
1 Collector Crypt (CARDS) в AED
د.إ0,436363
1 Collector Crypt (CARDS) в CHF
Fr0,093931
1 Collector Crypt (CARDS) в HKD
HK$0,923853
1 Collector Crypt (CARDS) в AMD
֏45,398398
1 Collector Crypt (CARDS) в MAD
.د.م1,097447
1 Collector Crypt (CARDS) в MXN
$2,188949
1 Collector Crypt (CARDS) в SAR
ريال0,445875
1 Collector Crypt (CARDS) в ETB
Br17,827866
1 Collector Crypt (CARDS) в KES
KSh15,360691
1 Collector Crypt (CARDS) в JOD
د.أ0,0843001
1 Collector Crypt (CARDS) в PLN
0,432796
1 Collector Crypt (CARDS) в RON
лв0,520782
1 Collector Crypt (CARDS) в SEK
kr1,11766
1 Collector Crypt (CARDS) в BGN
лв0,199752
1 Collector Crypt (CARDS) в HUF
Ft39,952778
1 Collector Crypt (CARDS) в CZK
2,492144
1 Collector Crypt (CARDS) в KWD
د.ك0,0363834
1 Collector Crypt (CARDS) в ILS
0,39237
1 Collector Crypt (CARDS) в BOB
Bs0,819221
1 Collector Crypt (CARDS) в AZN
0,20213
1 Collector Crypt (CARDS) в TJS
SM1,09388
1 Collector Crypt (CARDS) в GEL
0,32103
1 Collector Crypt (CARDS) в AOA
Kz108,385673
1 Collector Crypt (CARDS) в BHD
.د.ب0,0448253
1 Collector Crypt (CARDS) в BMD
$0,1189
1 Collector Crypt (CARDS) в DKK
kr0,764527
1 Collector Crypt (CARDS) в HNL
L3,118747
1 Collector Crypt (CARDS) в MUR
5,413517
1 Collector Crypt (CARDS) в NAD
$2,074805
1 Collector Crypt (CARDS) в NOK
kr1,186622
1 Collector Crypt (CARDS) в NZD
$0,205697
1 Collector Crypt (CARDS) в PAB
B/.0,1189
1 Collector Crypt (CARDS) в PGK
K0,49938
1 Collector Crypt (CARDS) в QAR
ر.ق0,431607
1 Collector Crypt (CARDS) в RSD
дин.12,005333
1 Collector Crypt (CARDS) в UZS
soʻm1 432,529791
1 Collector Crypt (CARDS) в ALL
L9,891291
1 Collector Crypt (CARDS) в ANG
ƒ0,212831
1 Collector Crypt (CARDS) в AWG
ƒ0,21402
1 Collector Crypt (CARDS) в BBD
$0,2378
1 Collector Crypt (CARDS) в BAM
KM0,199752
1 Collector Crypt (CARDS) в BIF
Fr349,6849
1 Collector Crypt (CARDS) в BND
$0,153381
1 Collector Crypt (CARDS) в BSD
$0,1189
1 Collector Crypt (CARDS) в JMD
$19,087017
1 Collector Crypt (CARDS) в KHR
479,434525
1 Collector Crypt (CARDS) в KMF
Fr50,4136
1 Collector Crypt (CARDS) в LAK
2 584,782557
1 Collector Crypt (CARDS) в LKR
රු36,007676
1 Collector Crypt (CARDS) в MDL
L2,023678
1 Collector Crypt (CARDS) в MGA
Ar530,802892
1 Collector Crypt (CARDS) в MOP
P0,950011
1 Collector Crypt (CARDS) в MVR
1,81917
1 Collector Crypt (CARDS) в MWK
MK205,70889
1 Collector Crypt (CARDS) в MZN
MT7,59771
1 Collector Crypt (CARDS) в NPR
रु16,668591
1 Collector Crypt (CARDS) в PYG
843,2388
1 Collector Crypt (CARDS) в RWF
Fr172,2861
1 Collector Crypt (CARDS) в SBD
$0,978547
1 Collector Crypt (CARDS) в SCR
1,625363
1 Collector Crypt (CARDS) в SRD
$4,713196
1 Collector Crypt (CARDS) в SVC
$1,037997
1 Collector Crypt (CARDS) в SZL
L2,074805
1 Collector Crypt (CARDS) в TMT
m0,417339
1 Collector Crypt (CARDS) в TND
د.ت0,3490904
1 Collector Crypt (CARDS) в TTD
$0,804953
1 Collector Crypt (CARDS) в UGX
Sh414,2476
1 Collector Crypt (CARDS) в XAF
Fr67,1785
1 Collector Crypt (CARDS) в XCD
$0,32103
1 Collector Crypt (CARDS) в XOF
Fr67,1785
1 Collector Crypt (CARDS) в XPF
Fr12,1278
1 Collector Crypt (CARDS) в BWP
P1,705026
1 Collector Crypt (CARDS) в BZD
$0,2378
1 Collector Crypt (CARDS) в CVE
$11,296689
1 Collector Crypt (CARDS) в DJF
Fr21,0453
1 Collector Crypt (CARDS) в DOP
$7,544205
1 Collector Crypt (CARDS) в DZD
د.ج15,514072
1 Collector Crypt (CARDS) в FJD
$0,27347
1 Collector Crypt (CARDS) в GNF
Fr1 033,8355
1 Collector Crypt (CARDS) в GTQ
Q0,908396
1 Collector Crypt (CARDS) в GYD
$24,832265
1 Collector Crypt (CARDS) в ISK
kr14,5058

Источники Collector Crypt

Для более глубокого понимания Collector Crypt рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Collector Crypt

Сколько стоит Collector Crypt (CARDS) на сегодня?
Актуальная цена CARDS в USD – 0,1189 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CARDS в USD?
Текущая цена CARDS в USD составляет $ 0,1189. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Collector Crypt?
Рыночная капитализация CARDS составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CARDS?
Циркулирующее предложение CARDS составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CARDS?
CARDS достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена CARDS за все время (ATL)?
CARDS достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов CARDS?
Объем торгов за последние 24 часа для CARDS составляет $ 82,84K USD.
Вырастет ли CARDS в цене в этом году?
CARDS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CARDS для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Collector Crypt (CARDS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

