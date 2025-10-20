Текущая цена WIKI CAT сегодня составляет 0.00000010923 USD. Следите за обновлениями цены WKC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WKC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена WIKI CAT сегодня составляет 0.00000010923 USD. Следите за обновлениями цены WKC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WKC прямо сейчас на MEXC.

Логотип WIKI CAT

WIKI CAT Курс (WKC)

Текущая цена 1 WKC в USD:

$0,00000010923
-4,85%1D
USD
График цены WIKI CAT (WKC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:22:19 (UTC+8)

Информация о ценах WIKI CAT (WKC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00000010668
Мин 24Ч
$ 0,00000012445
Макс 24Ч

$ 0,00000010668
$ 0,00000012445
$ 0,000000472824771637
$ 0,000000000057105301
+0,04%

-4,85%

-16,75%

-16,75%

Текущая цена WIKI CAT (WKC) составляет $ 0,00000010923. За последние 24 часа WKC торговался в диапазоне от $ 0,00000010668 до $ 0,00000012445, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WKC за все время составляет $ 0,000000472824771637, а минимальная – $ 0,000000000057105301.

Что касается краткосрочной динамики, WKC изменился на +0,04% за последний час, на -4,85% за 24 часа и на -16,75% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация WIKI CAT (WKC)

No.448

$ 59,62M
$ 113,28K
$ 92,94M
545,84T
850 822 824 918 178
853 278 579 305 012
64,15%

BSC

Текущая рыночная капитализация WIKI CAT составляет $ 59,62M, при 24-часовом объеме торгов $ 113,28K. Циркулируещее обращение WKC составляет 545,84T, а общее предложение – 853278579305012. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 92,94M.

История цен WIKI CAT (WKC) в USD

Отслеживайте изменения цены WIKI CAT за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0000000055677-4,85%
30 дней$ -0,00000008077-42,52%
60 дней$ -0,00000009307-46,01%
90 дней$ +0,00000008923+446,15%
Изменение цены WIKI CAT сегодня

Сегодня для WKC зафиксировано изменение $ -0,0000000055677 (-4,85%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены WIKI CAT за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00000008077 (-42,52%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены WIKI CAT за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WKC изменился на $ -0,00000009307 (-46,01%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены WIKI CAT за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,00000008923 (+446,15%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены WIKI CAT (WKC)?

Просмотеть страницу истории цен WIKI CAT.

Что такое WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в WIKI CAT. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга WKC, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о WIKI CAT в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки WIKI CAT простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены WIKI CAT (USD)

Сколько будет стоить WIKI CAT (WKC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов WIKI CAT (WKC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для WIKI CAT.

Проверьте прогноз цены WIKI CAT!

Токеномика WIKI CAT (WKC)

Понимание токеномики WIKI CAT (WKC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WKC прямо сейчас!

Как купить WIKI CAT (WKC)

Ищете как купить WIKI CAT? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести WIKI CAT на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

WKC на местную валюту

Источники WIKI CAT

Для более глубокого понимания WIKI CAT рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт WIKI CAT
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WIKI CAT

Сколько стоит WIKI CAT (WKC) на сегодня?
Актуальная цена WKC в USD – 0,00000010923 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WKC в USD?
Текущая цена WKC в USD составляет $ 0,00000010923. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация WIKI CAT?
Рыночная капитализация WKC составляет $ 59,62M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WKC?
Циркулирующее предложение WKC составляет 545,84T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WKC?
WKC достиг максимальной цены (ATH) в 0,000000472824771637 USD.
Какова была минимальная цена WKC за все время (ATL)?
WKC достиг минимальной цены (ATL) в 0,000000000057105301 USD.
Каков объем торгов WKC?
Объем торгов за последние 24 часа для WKC составляет $ 113,28K USD.
Вырастет ли WKC в цене в этом году?
WKC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WKC для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии WIKI CAT (WKC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

