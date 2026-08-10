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Текущая цена Rubic сегодня составляет 0,00358 RUB. Рыночная капитализация RBC составляет 591 715,23072 RUB. Отслеживайте обновления цен RBC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Rubic сегодня составляет 0,00358 RUB. Рыночная капитализация RBC составляет 591 715,23072 RUB. Отслеживайте обновления цен RBC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Rubic Курс (RBC)

Текущая цена 1 RBC в RUB:

₽0,2958154
₽0,2958154₽0,2958154
+0,59%1D
RUB
График цены Rubic (RBC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:52:33 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Rubic

Текущая цена Rubic (RBC) сегодня составляет ₽ 0,00358 с изменением 0,59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RBC на RUB составляет ₽ 0,00358 за RBC.

На данный момент Rubic занимает #2076 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 591,72K, при оборотном предложении 165,28M RBC. В течение последних 24 часов, RBC торговался в диапазоне от ₽ 0,003544 (минимум) до ₽ 0,003587 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 86,6686367050502204422, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0398021446627877518.

В краткосрочной перспективе RBC изменился на -0,17% за последний час и на +4,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 25,30K.

Рыночная информация Rubic (RBC)

No.2076

₽ 591,72K
₽ 591,72K₽ 591,72K

₽ 25,30K
₽ 25,30K₽ 25,30K

₽ 605,44K
₽ 605,44K₽ 605,44K

165,28M
165,28M 165,28M

169 118 001
169 118 001 169 118 001

ETH

Текущая рыночная капитализация Rubic составляет ₽ 591,72K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 25,30K. Циркулируещее обращение RBC составляет 165,28M, а общее предложение – 169118001. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 605,44K.

История цен Rubic в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,003544
₽ 0,003544₽ 0,003544
Мин 24Ч
₽ 0,003587
₽ 0,003587₽ 0,003587
Макс 24Ч

₽ 0,003544
₽ 0,003544₽ 0,003544

₽ 0,003587
₽ 0,003587₽ 0,003587

₽ 86,6686367050502204422
₽ 86,6686367050502204422₽ 86,6686367050502204422

₽ 0,0398021446627877518
₽ 0,0398021446627877518₽ 0,0398021446627877518

-0,17%

+0,59%

+4,19%

+4,19%

История цен Rubic (RBC) в RUB

Отслеживайте изменения цены Rubic за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00173507+0,59%
30 дней₽ +0,000108+3,11%
60 дней₽ -0,00021-5,55%
90 дней₽ -0,000122-3,30%
Изменение цены Rubic сегодня

Сегодня для RBC зафиксировано изменение ₽ +0,00173507 (+0,59%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Rubic за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000108 (+3,11%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Rubic за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RBC изменился на ₽ -0,00021 (-5,55%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Rubic за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,000122 (-3,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Rubic (RBC)?

Просмотеть страницу истории цен Rubic.

Анализ по Rubic

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Rubic, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Rubic?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Rubic (RBC):

1. Объём торгов и ликвидность на поддерживаемых DEX-платформах.
2. Уровень принятия межцепочных мостов и размер генерируемых транзакционных комиссий.
3. Анонсы партнёрств с другими DeFi-протоколами.
4. Общие настроения и тренды на рынке DeFi.
5. Спрос на токен для стейкинга и управления.
6. Конкуренция со стороны других межцепочных решений.
7. Технические разработки и обновления платформы.
8. Деятельность маркетмейкеров и движения крупных инвесторов.
9. Регуляторные новости, затрагивающие сектор DeFi.
10. Корреляция цен биткоина и эфириума.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Rubic?

Люди хотят знать текущую цену Rubic (RBC) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, расчет прибыли и убытков, а также планирование инвестиций. Как токен-агрегатор DeFi, цена RBC влияет на стоимость межцепочных свопов и вознаграждения за стейкинг. Трейдерам необходимы данные в режиме реального времени для определения точек входа и выхода.

Прогноз цены Rubic

Прогноз цены Rubic (RBC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RBC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Rubic (RBC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Rubic потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Rubic достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RBC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Rubic».

Как купить и инвестировать Rubic в Россия

Готовы приступить к работе с Rubic? Покупка RBC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Rubic. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Rubic (RBC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Rubic будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Rubic (RBC)

Что вы можете сделать с Rubic

Владение Rubic позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

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Покупка Rubic (RBC) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

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Что такое Rubic (RBC)

Rubic — кроссчейн-агрегатор технологий для пользователей и децентрализованных приложений. Rubic объединяет более 40 основных блокчейнов, более 90 DEX и мостов и позволяет обменивать более 15 500 активов с лучшими ставками, высочайшей ликвидностью и скоростью транзакций — в один клик. Пользователи могут сделать это на https://app.rubic.exchange, но мы также предоставляем инструменты для децентрализованных приложений, позволяющие осуществлять кроссчейн-свопы (https://tools.rubic.exchange).

Источники Rubic

Для более глубокого понимания Rubic рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Rubic
Обозреватель блоков

Категория :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:52:33 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Rubic (RBC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Rubic

RBC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по RBC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами RBC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Rubic (RBC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Rubic в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RBC/USDT
₽0,2958154
₽0,2958154₽0,2958154
+0,59%
7.11M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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