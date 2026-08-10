Сегодняшняя цена Rubic

Текущая цена Rubic (RBC) сегодня составляет ₽ 0,00358 с изменением 0,59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RBC на RUB составляет ₽ 0,00358 за RBC.

На данный момент Rubic занимает #2076 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 591,72K, при оборотном предложении 165,28M RBC. В течение последних 24 часов, RBC торговался в диапазоне от ₽ 0,003544 (минимум) до ₽ 0,003587 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 86,6686367050502204422, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0398021446627877518.

В краткосрочной перспективе RBC изменился на -0,17% за последний час и на +4,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 25,30K.

Рыночная информация Rubic (RBC)

Место No.2076 Рыночная капитализация ₽ 591,72K₽ 591,72K ₽ 591,72K Объем (24Ч) ₽ 25,30K₽ 25,30K ₽ 25,30K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 605,44K₽ 605,44K ₽ 605,44K Оборотное предложение 165,28M 165,28M 165,28M Общее предложение 169 118 001 169 118 001 169 118 001 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Rubic составляет ₽ 591,72K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 25,30K. Циркулируещее обращение RBC составляет 165,28M, а общее предложение – 169118001. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 605,44K.