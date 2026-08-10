Сегодняшняя цена Confidential Layer

Текущая цена Confidential Layer (CLONE) сегодня составляет ₽ 0.005316 с изменением 1.73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLONE на RUB составляет ₽ 0.005316 за CLONE.

На данный момент Confidential Layer занимает #3927 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 CLONE. В течение последних 24 часов, CLONE торговался в диапазоне от ₽ 0.005148 (минимум) до ₽ 0.005439 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 9.401927451537552072, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.3017809691159004808.

В краткосрочной перспективе CLONE изменился на 0.00% за последний час и на +0.03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 80,00K.

Рыночная информация Confidential Layer (CLONE)

Место No.3927 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 80,00K₽ 80,00K ₽ 80,00K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 5.32M₽ 5.32M ₽ 5.32M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коэффициент обращения 0.00% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Confidential Layer составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 80,00K. Циркулируещее обращение CLONE составляет 0,00, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5.32M.