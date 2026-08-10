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Текущая цена Confidential Layer сегодня составляет 0.005316 RUB. Рыночная капитализация CLONE составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен CLONE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Confidential Layer сегодня составляет 0.005316 RUB. Рыночная капитализация CLONE составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен CLONE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Confidential Layer Курс (CLONE)

Текущая цена 1 CLONE в RUB:

₽0.43939688
₽0.43939688₽0.43939688
-1,73%1D
RUB
График цены Confidential Layer (CLONE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:17:36 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Confidential Layer

Текущая цена Confidential Layer (CLONE) сегодня составляет ₽ 0.005316 с изменением 1.73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLONE на RUB составляет ₽ 0.005316 за CLONE.

На данный момент Confidential Layer занимает #3927 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 CLONE. В течение последних 24 часов, CLONE торговался в диапазоне от ₽ 0.005148 (минимум) до ₽ 0.005439 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 9.401927451537552072, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.3017809691159004808.

В краткосрочной перспективе CLONE изменился на 0.00% за последний час и на +0.03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 80,00K.

Рыночная информация Confidential Layer (CLONE)

No.3927

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

₽ 80,00K
₽ 80,00K₽ 80,00K

₽ 5.32M
₽ 5.32M₽ 5.32M

0,00
0,00 0,00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Текущая рыночная капитализация Confidential Layer составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 80,00K. Циркулируещее обращение CLONE составляет 0,00, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5.32M.

История цен Confidential Layer в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.005148
₽ 0.005148₽ 0.005148
Мин 24Ч
₽ 0.005439
₽ 0.005439₽ 0.005439
Макс 24Ч

₽ 0.005148
₽ 0.005148₽ 0.005148

₽ 0.005439
₽ 0.005439₽ 0.005439

₽ 9.401927451537552072
₽ 9.401927451537552072₽ 9.401927451537552072

₽ 0.3017809691159004808
₽ 0.3017809691159004808₽ 0.3017809691159004808

0.00%

-1.73%

+0.03%

+0.03%

История цен Confidential Layer (CLONE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Confidential Layer за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.00773539-1.73%
30 дней₽ +0.000472+9.74%
60 дней₽ +0.001586+42.52%
90 дней₽ +0.000012+0.22%
Изменение цены Confidential Layer сегодня

Сегодня для CLONE зафиксировано изменение ₽ -0.00773539 (-1.73%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Confidential Layer за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.000472 (+9.74%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Confidential Layer за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CLONE изменился на ₽ +0.001586 (+42.52%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Confidential Layer за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.000012 (+0.22%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Confidential Layer (CLONE)?

Просмотеть страницу истории цен Confidential Layer.

Анализ по Confidential Layer

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Confidential Layer, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Confidential Layer?

Несколько ключевых факторов влияют на цены конфиденциального слоя (CLONE):

1. Настроения рынка и доверие инвесторов к блокчейн-решениям, ориентированным на конфиденциальность.
2. Темпы внедрения и реальные сценарии использования конфиденциальных транзакций.
3. Технические разработки и обновления протоколов.
4. Регуляторные изменения, затрагивающие монеты с функцией конфиденциальности.
5. Общие тренды на рынке криптовалют и корреляция с биткоином.
6. Объём торгов и ликвидность на биржах.
7. Конкуренция со стороны других проектов, ориентированных на конфиденциальность.
8. Объявления о партнёрствах и интеграциях.
9. Динамика предложения токенов и механизмы стейкинга.
10. Охват в СМИ и рост сообщества.

Все эти факторы взаимодействуют друг с другом, формируя ценовую волатильность, характерную для развивающихся криптоактивов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Confidential Layer?

Люди хотят знать цену CLONE на сегодня по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, отслеживание прибыли и убытков, а также планирование инвестиций. Цены в режиме реального времени помогают трейдерам определять точки входа/выхода, оценивать волатильность и принимать обоснованные решения о покупке или продаже.

Прогноз цены Confidential Layer

Прогноз цены Confidential Layer (CLONE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CLONE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Confidential Layer (CLONE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Confidential Layer потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Confidential Layer достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CLONE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Confidential Layer».

Как купить и инвестировать Confidential Layer в Россия

Готовы приступить к работе с Confidential Layer? Покупка CLONE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Confidential Layer. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Confidential Layer (CLONE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Confidential Layer будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Confidential Layer (CLONE)

Что вы можете сделать с Confidential Layer

Владение Confidential Layer позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Confidential Layer (CLONE)

Первый децентрализованный некастодиальный мост между Bitcoin, блокчейнами смарт-контрактов (Ethereum, Solana и др.) и блокчейнами, обеспечивающими конфиденциальность, который позволяет осуществлять беспрепятственные кроссчейн переводы и повышать уровень конфиденциальности основных криптовалют.

Источники Confidential Layer

Для более глубокого понимания Confidential Layer рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Confidential Layer
Обозреватель блоков

Категория :

Bridge Governance TokensCross-chain CommunicationEthereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:17:36 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Confidential Layer (CLONE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Confidential Layer

CLONE USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Confidential Layer (CLONE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Confidential Layer в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CLONE/USDT
₽0.43931424
₽0.43931424₽0.43931424
-1.75%
14.86M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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