Текущая цена Fleek сегодня составляет 0.2153 USD. Следите за обновлениями цены FLK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FLK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Fleek сегодня составляет 0.2153 USD. Следите за обновлениями цены FLK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FLK прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о FLK

Информация о цене FLK

Whitepaper FLK

Официальный сайт FLK

Токеномика FLK

Прогноз цен FLK

История FLK

Руководство по покупке FLK

Конвертер валют FLK в фиат

FLK на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Fleek

Fleek Курс (FLK)

Текущая цена 1 FLK в USD:

$0,2153
$0,2153$0,2153
+1,84%1D
USD
График цены Fleek (FLK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 03:39:08 (UTC+8)

Информация о ценах Fleek (FLK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,1968
$ 0,1968$ 0,1968
Мин 24Ч
$ 0,2575
$ 0,2575$ 0,2575
Макс 24Ч

$ 0,1968
$ 0,1968$ 0,1968

$ 0,2575
$ 0,2575$ 0,2575

$ 0,6289933396082115
$ 0,6289933396082115$ 0,6289933396082115

$ 0,11349214572806128
$ 0,11349214572806128$ 0,11349214572806128

+4,46%

+1,84%

-19,97%

-19,97%

Текущая цена Fleek (FLK) составляет $ 0,2153. За последние 24 часа FLK торговался в диапазоне от $ 0,1968 до $ 0,2575, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FLK за все время составляет $ 0,6289933396082115, а минимальная – $ 0,11349214572806128.

Что касается краткосрочной динамики, FLK изменился на +4,46% за последний час, на +1,84% за 24 часа и на -19,97% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Fleek (FLK)

No.1463

$ 4,31M
$ 4,31M$ 4,31M

$ 280,32K
$ 280,32K$ 280,32K

$ 21,53M
$ 21,53M$ 21,53M

20,00M
20,00M 20,00M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100 000 000
100 000 000 100 000 000

20,00%

BASE

Текущая рыночная капитализация Fleek составляет $ 4,31M, при 24-часовом объеме торгов $ 280,32K. Циркулируещее обращение FLK составляет 20,00M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21,53M.

История цен Fleek (FLK) в USD

Отслеживайте изменения цены Fleek за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00389+1,84%
30 дней$ -0,0347-13,88%
60 дней$ -0,0347-13,88%
90 дней$ -0,0347-13,88%
Изменение цены Fleek сегодня

Сегодня для FLK зафиксировано изменение $ +0,00389 (+1,84%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Fleek за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0347 (-13,88%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Fleek за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FLK изменился на $ -0,0347 (-13,88%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Fleek за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0347 (-13,88%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Fleek (FLK)?

Просмотеть страницу истории цен Fleek.

Что такое Fleek (FLK)

Платформа представляет собой социальную платформу на базе ИИ, позволяющую пользователям создавать и улучшать контент с помощью ИИ и делиться им в социальных сетях. Это одна из первых социальных платформ, которая объединяет ИИ и блокчейн для создания уникальных новых социальных возможностей.

Fleek доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Fleek. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга FLK, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Fleek в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Fleek простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Fleek (USD)

Сколько будет стоить Fleek (FLK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Fleek (FLK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Fleek.

Проверьте прогноз цены Fleek!

Токеномика Fleek (FLK)

Понимание токеномики Fleek (FLK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FLK прямо сейчас!

Как купить Fleek (FLK)

Ищете как купить Fleek? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Fleek на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

FLK на местную валюту

1 Fleek (FLK) в VND
5 665,6195
1 Fleek (FLK) в AUD
A$0,329409
1 Fleek (FLK) в GBP
0,161475
1 Fleek (FLK) в EUR
0,185158
1 Fleek (FLK) в USD
$0,2153
1 Fleek (FLK) в MYR
RM0,908566
1 Fleek (FLK) в TRY
9,033988
1 Fleek (FLK) в JPY
¥32,7256
1 Fleek (FLK) в ARS
ARS$319,434151
1 Fleek (FLK) в RUB
17,529726
1 Fleek (FLK) в INR
18,90334
1 Fleek (FLK) в IDR
Rp3 588,331898
1 Fleek (FLK) в PHP
12,612274
1 Fleek (FLK) в EGP
￡E.10,246127
1 Fleek (FLK) в BRL
R$1,158314
1 Fleek (FLK) в CAD
C$0,299267
1 Fleek (FLK) в BDT
26,335496
1 Fleek (FLK) в NGN
314,764294
1 Fleek (FLK) в COP
$841,015625
1 Fleek (FLK) в ZAR
R.3,731149
1 Fleek (FLK) в UAH
9,005999
1 Fleek (FLK) в TZS
T.Sh.535,571668
1 Fleek (FLK) в VES
Bs45,6436
1 Fleek (FLK) в CLP
$203,6738
1 Fleek (FLK) в PKR
Rs60,492841
1 Fleek (FLK) в KZT
115,689302
1 Fleek (FLK) в THB
฿7,059687
1 Fleek (FLK) в TWD
NT$6,624781
1 Fleek (FLK) в AED
د.إ0,790151
1 Fleek (FLK) в CHF
Fr0,170087
1 Fleek (FLK) в HKD
HK$1,672881
1 Fleek (FLK) в AMD
֏82,205846
1 Fleek (FLK) в MAD
.د.م1,987219
1 Fleek (FLK) в MXN
$3,959367
1 Fleek (FLK) в SAR
ريال0,807375
1 Fleek (FLK) в ETB
Br32,546901
1 Fleek (FLK) в KES
KSh27,769394
1 Fleek (FLK) в JOD
د.أ0,1526477
1 Fleek (FLK) в PLN
0,783692
1 Fleek (FLK) в RON
лв0,940861
1 Fleek (FLK) в SEK
kr2,021667
1 Fleek (FLK) в BGN
лв0,361704
1 Fleek (FLK) в HUF
Ft72,345106
1 Fleek (FLK) в CZK
4,506229
1 Fleek (FLK) в KWD
د.ك0,0658818
1 Fleek (FLK) в ILS
0,708337
1 Fleek (FLK) в BOB
Bs1,483417
1 Fleek (FLK) в AZN
0,36601
1 Fleek (FLK) в TJS
SM1,989372
1 Fleek (FLK) в GEL
0,583463
1 Fleek (FLK) в AOA
Kz197,341827
1 Fleek (FLK) в BHD
.د.ب0,0809528
1 Fleek (FLK) в BMD
$0,2153
1 Fleek (FLK) в DKK
kr1,384379
1 Fleek (FLK) в HNL
L5,627942
1 Fleek (FLK) в MUR
9,800456
1 Fleek (FLK) в NAD
$3,733302
1 Fleek (FLK) в NOK
kr2,146541
1 Fleek (FLK) в NZD
$0,372469
1 Fleek (FLK) в PAB
B/.0,2153
1 Fleek (FLK) в PGK
K0,90426
1 Fleek (FLK) в QAR
ر.ق0,783692
1 Fleek (FLK) в RSD
дин.21,72377
1 Fleek (FLK) в UZS
soʻm2 625,609336
1 Fleek (FLK) в ALL
L17,923725
1 Fleek (FLK) в ANG
ƒ0,385387
1 Fleek (FLK) в AWG
ƒ0,38754
1 Fleek (FLK) в BBD
$0,4306
1 Fleek (FLK) в BAM
KM0,361704
1 Fleek (FLK) в BIF
Fr633,1973
1 Fleek (FLK) в BND
$0,277737
1 Fleek (FLK) в BSD
$0,2153
1 Fleek (FLK) в JMD
$34,49106
1 Fleek (FLK) в KHR
868,143425
1 Fleek (FLK) в KMF
Fr91,2872
1 Fleek (FLK) в LAK
4 680,434689
1 Fleek (FLK) в LKR
රු65,242359
1 Fleek (FLK) в MDL
L3,647182
1 Fleek (FLK) в MGA
Ar974,206664
1 Fleek (FLK) в MOP
P1,720247
1 Fleek (FLK) в MVR
3,29409
1 Fleek (FLK) в MWK
MK373,784483
1 Fleek (FLK) в MZN
MT13,759823
1 Fleek (FLK) в NPR
रु30,204437
1 Fleek (FLK) в PYG
1 516,1426
1 Fleek (FLK) в RWF
Fr311,9697
1 Fleek (FLK) в SBD
$1,769766
1 Fleek (FLK) в SCR
3,012047
1 Fleek (FLK) в SRD
$8,545257
1 Fleek (FLK) в SVC
$1,879569
1 Fleek (FLK) в SZL
L3,733302
1 Fleek (FLK) в TMT
m0,75355
1 Fleek (FLK) в TND
د.ت0,6323361
1 Fleek (FLK) в TTD
$1,457581
1 Fleek (FLK) в UGX
Sh750,1052
1 Fleek (FLK) в XAF
Fr121,4292
1 Fleek (FLK) в XCD
$0,58131
1 Fleek (FLK) в XOF
Fr121,4292
1 Fleek (FLK) в XPF
Fr21,9606
1 Fleek (FLK) в BWP
P2,880714
1 Fleek (FLK) в BZD
$0,4306
1 Fleek (FLK) в CVE
$20,4535
1 Fleek (FLK) в DJF
Fr38,1081
1 Fleek (FLK) в DOP
$13,723222
1 Fleek (FLK) в DZD
د.ج28,083732
1 Fleek (FLK) в FJD
$0,49519
1 Fleek (FLK) в GNF
Fr1 872,0335
1 Fleek (FLK) в GTQ
Q1,644892
1 Fleek (FLK) в GYD
$44,965405
1 Fleek (FLK) в ISK
kr26,2666

Источники Fleek

Для более глубокого понимания Fleek рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Fleek
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fleek

Сколько стоит Fleek (FLK) на сегодня?
Актуальная цена FLK в USD – 0,2153 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FLK в USD?
Текущая цена FLK в USD составляет $ 0,2153. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Fleek?
Рыночная капитализация FLK составляет $ 4,31M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FLK?
Циркулирующее предложение FLK составляет 20,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FLK?
FLK достиг максимальной цены (ATH) в 0,6289933396082115 USD.
Какова была минимальная цена FLK за все время (ATL)?
FLK достиг минимальной цены (ATL) в 0,11349214572806128 USD.
Каков объем торгов FLK?
Объем торгов за последние 24 часа для FLK составляет $ 280,32K USD.
Вырастет ли FLK в цене в этом году?
FLK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FLK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 03:39:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Fleek (FLK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор FLK в USD

Сумма

FLK
FLK
USD
USD

1 FLK = 0,2153 USD

Торговля FLK

FLK/USDC
$0,2159
$0,2159$0,2159
+2,12%
FLK/USDT
$0,2153
$0,2153$0,2153
+2,23%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах