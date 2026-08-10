Сегодняшняя цена Nakamoto Games

Текущая цена Nakamoto Games (NAKA) сегодня составляет ₽ 0,02755 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NAKA на RUB составляет ₽ 0,02755 за NAKA.

На данный момент Nakamoto Games занимает #1343 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,68M, при оборотном предложении 97,40M NAKA. В течение последних 24 часов, NAKA торговался в диапазоне от ₽ 0,02688 (минимум) до ₽ 0,03153 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 578,4211537148757798, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.

В краткосрочной перспективе NAKA изменился на -0,08% за последний час и на +13,23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 93,82K.

Рыночная информация Nakamoto Games (NAKA)

Место No.1343 Рыночная капитализация ₽ 2,68M₽ 2,68M ₽ 2,68M Объем (24Ч) ₽ 93,82K₽ 93,82K ₽ 93,82K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 4,96M₽ 4,96M ₽ 4,96M Оборотное предложение 97,40M 97,40M 97,40M Макс. предложение 180 000 000 180 000 000 180 000 000 Общее предложение 180 000 000 180 000 000 180 000 000 Коэффициент обращения 54,11% Публичный блокчейн MATIC

Текущая рыночная капитализация Nakamoto Games составляет ₽ 2,68M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 93,82K. Циркулируещее обращение NAKA составляет 97,40M, а общее предложение – 180000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,96M.