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Текущая цена Nakamoto Games сегодня составляет 0,02755 RUB. Рыночная капитализация NAKA составляет 2 683 370 RUB. Отслеживайте обновления цен NAKA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Nakamoto Games сегодня составляет 0,02755 RUB. Рыночная капитализация NAKA составляет 2 683 370 RUB. Отслеживайте обновления цен NAKA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Nakamoto Games Курс (NAKA)

Текущая цена 1 NAKA в RUB:

₽2,276181
₽2,276181₽2,276181
+0,03%1D
RUB
График цены Nakamoto Games (NAKA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:31:26 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Nakamoto Games

Текущая цена Nakamoto Games (NAKA) сегодня составляет ₽ 0,02755 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NAKA на RUB составляет ₽ 0,02755 за NAKA.

На данный момент Nakamoto Games занимает #1343 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,68M, при оборотном предложении 97,40M NAKA. В течение последних 24 часов, NAKA торговался в диапазоне от ₽ 0,02688 (минимум) до ₽ 0,03153 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 578,4211537148757798, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.

В краткосрочной перспективе NAKA изменился на -0,08% за последний час и на +13,23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 93,82K.

Рыночная информация Nakamoto Games (NAKA)

No.1343

₽ 2,68M
₽ 2,68M₽ 2,68M

₽ 93,82K
₽ 93,82K₽ 93,82K

₽ 4,96M
₽ 4,96M₽ 4,96M

97,40M
97,40M 97,40M

180 000 000
180 000 000 180 000 000

180 000 000
180 000 000 180 000 000

54,11%

MATIC

Текущая рыночная капитализация Nakamoto Games составляет ₽ 2,68M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 93,82K. Циркулируещее обращение NAKA составляет 97,40M, а общее предложение – 180000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,96M.

История цен Nakamoto Games в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,02688
₽ 0,02688₽ 0,02688
Мин 24Ч
₽ 0,03153
₽ 0,03153₽ 0,03153
Макс 24Ч

₽ 0,02688
₽ 0,02688₽ 0,02688

₽ 0,03153
₽ 0,03153₽ 0,03153

₽ 578,4211537148757798
₽ 578,4211537148757798₽ 578,4211537148757798

₽ 0
₽ 0₽ 0

-0,08%

+0,03%

+13,23%

+13,23%

История цен Nakamoto Games (NAKA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Nakamoto Games за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0006826+0,03%
30 дней₽ -0,00719-20,70%
60 дней₽ -0,01026-27,14%
90 дней₽ -0,02852-50,87%
Изменение цены Nakamoto Games сегодня

Сегодня для NAKA зафиксировано изменение ₽ +0,0006826 (+0,03%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Nakamoto Games за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00719 (-20,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Nakamoto Games за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NAKA изменился на ₽ -0,01026 (-27,14%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Nakamoto Games за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02852 (-50,87%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Nakamoto Games (NAKA)?

Просмотеть страницу истории цен Nakamoto Games.

Анализ по Nakamoto Games

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Nakamoto Games, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Nakamoto Games?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов NAKA:

1. Принятие в игровой экосистеме — рост числа пользователей и популярность игр стимулируют спрос.
2. Полезность токена — вознаграждения за стейкинг, права управления и внутриигровые покупки создают ценность.
3. Объявления о партнёрствах — сотрудничество с другими проектами повышает настроение инвесторов.
4. Настроения на рынке — общие тренды криптовалютного рынка оказывают влияние на стоимость NAKA.
5. Обновления разработки — выход новых игр и улучшения платформы.
6. Объём торгов — более высокая ликвидность влияет на стабильность цен.
7. Конкуренция — сравнительная эффективность по отношению к другим игровым токенам.
8. Регуляторные новости, касающиеся игровых криптовалют.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Nakamoto Games?

Люди хотят знать текущую цену NAKA по нескольким причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рыночных настроений и расчет прибыли/убытков. Как криптовалюта, ориентированная на игры, колебания цены NAKA влияют на доходы геймеров и доходность инвесторов. Реальное время цен помогает принимать решения о покупке/продаже и лучше понимать тенденции рынка в секторе игр с моделью play-to-earn.

Прогноз цены Nakamoto Games

Прогноз цены Nakamoto Games (NAKA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NAKA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Nakamoto Games (NAKA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Nakamoto Games потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Nakamoto Games достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены NAKA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Nakamoto Games».

Как купить и инвестировать Nakamoto Games в Россия

Готовы приступить к работе с Nakamoto Games? Покупка NAKA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Nakamoto Games. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Nakamoto Games (NAKA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Nakamoto Games будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Nakamoto Games (NAKA)

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Что такое Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Источники Nakamoto Games

Для более глубокого понимания Nakamoto Games рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Nakamoto Games
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:31:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Nakamoto Games (NAKA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Nakamoto Games

NAKA USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NAKA/USDT
₽2,2753548
₽2,2753548₽2,2753548
-0,03%
3.46M (USDT)

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