EDGE

Definitive – это продвинутая торговая платформа для токенов на блокчейне, которая позволяет совершать кроссчейн сделки с полным набором типов ордеров, включая рыночные, лимитные, стоп-лосс и ордера TWAP (Time-Weighted Average Price). Благодаря интеллектуальной технологии маршрутизации, Definitive агрегирует ликвидность с более чем 100 децентрализованных бирж (DEX) и пулов, гарантируя пользователям лучшие цены и максимальные доходы. Основанная бывшими лидерами торгов Coinbase и поддерживаемая ведущими инвесторами отрасли, Definitive предлагает эксклюзивные преимущества платформы через свой утилитарный токен $EDGE, который открывает премиум-функции при ставке.

Название криптовалютыEDGE

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеDefinitive – это продвинутая торговая платформа для токенов на блокчейне, которая позволяет совершать кроссчейн сделки с полным набором типов ордеров, включая рыночные, лимитные, стоп-лосс и ордера TWAP (Time-Weighted Average Price). Благодаря интеллектуальной технологии маршрутизации, Definitive агрегирует ликвидность с более чем 100 децентрализованных бирж (DEX) и пулов, гарантируя пользователям лучшие цены и максимальные доходы. Основанная бывшими лидерами торгов Coinbase и поддерживаемая ведущими инвесторами отрасли, Definitive предлагает эксклюзивные преимущества платформы через свой утилитарный токен $EDGE, который открывает премиум-функции при ставке.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.