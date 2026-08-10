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Текущая цена AaveToken сегодня составляет 92.52 RUB. Рыночная капитализация AAVE составляет 1,425,633,947.5133535336 RUB. Отслеживайте обновления цен AAVE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена AaveToken сегодня составляет 92.52 RUB. Рыночная капитализация AAVE составляет 1,425,633,947.5133535336 RUB. Отслеживайте обновления цен AAVE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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AaveToken Курс (AAVE)

Текущая цена 1 AAVE в RUB:

₽7,656.03
₽7,656.03₽7,656.03
+0,76%1D
RUB
График цены AaveToken (AAVE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:30:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена AaveToken

Текущая цена AaveToken (AAVE) сегодня составляет ₽ 92.52 с изменением 0.76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AAVE на RUB составляет ₽ 92.52 за AAVE.

На данный момент AaveToken занимает #54 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,43B, при оборотном предложении 15,41M AAVE. В течение последних 24 часов, AAVE торговался в диапазоне от ₽ 90.3 (минимум) до ₽ 92.83 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 55,183.0769766675, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.

В краткосрочной перспективе AAVE изменился на +0.76% за последний час и на +0.86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 110,26K.

Рыночная информация AaveToken (AAVE)

No.54

₽ 1,43B
₽ 1,43B₽ 1,43B

₽ 110,26K
₽ 110,26K₽ 110,26K

₽ 1.48B
₽ 1.48B₽ 1.48B

15,41M
15,41M 15,41M

16,000,000
16,000,000 16,000,000

0.04%

ETH

Текущая рыночная капитализация AaveToken составляет ₽ 1,43B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 110,26K. Циркулируещее обращение AAVE составляет 15,41M, а общее предложение – 16000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.48B.

История цен AaveToken в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 90.3
₽ 90.3₽ 90.3
Мин 24Ч
₽ 92.83
₽ 92.83₽ 92.83
Макс 24Ч

₽ 90.3
₽ 90.3₽ 90.3

₽ 92.83
₽ 92.83₽ 92.83

₽ 55,183.0769766675
₽ 55,183.0769766675₽ 55,183.0769766675

₽ 0
₽ 0₽ 0

+0.76%

+0.76%

+0.86%

+0.86%

История цен AaveToken (AAVE) в RUB

Отслеживайте изменения цены AaveToken за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +57.747+0.76%
30 дней₽ -3.58-3.73%
60 дней₽ +29.07+45.81%
90 дней₽ -7.16-7.19%
Изменение цены AaveToken сегодня

Сегодня для AAVE зафиксировано изменение ₽ +57.747 (+0.76%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены AaveToken за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -3.58 (-3.73%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены AaveToken за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AAVE изменился на ₽ +29.07 (+45.81%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены AaveToken за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -7.16 (-7.19%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены AaveToken (AAVE)?

Просмотеть страницу истории цен AaveToken.

Анализ по AaveToken

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний AaveToken, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке AaveToken: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке AAVE: Бычье, бычье 58% | медвежье 42%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

AAVE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центрального уровня 89,6633; текущая цена 90,23 находится выше уровня сопротивления R1 — 90,1766. Цена пробила верхнюю границу краткосрочного ключевого диапазона и сейчас находится в верхней половине колебательного диапазона между уровнями S2 и R2. Система скользящих средних демонстрирует бычье расположение: MA и EMA на 3–4 периодах одновременно подают сигналы на покупку, а индикаторы сохраняют согласованное направление. MACD сформировал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии разошлись в одном направлении, что указывает на усиление краткосрочной восходящей динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности. Показатели KDJ и StochRSI также соответствуют общей тенденции роста цены. Открытые полосы Боллинджера свидетельствуют о стабильной волатильности: отсутствуют явные расширения или сжатия, что говорит о равномерном распределении рыночной активности между быками и медведями вокруг текущего уровня. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 90,4533, что примерно на 0,22 USDT выше текущей цены. Первый уровень поддержки ниже находится на отметке R1 — 90,1766, примерно на 0,05 USDT ниже текущей цены. Далее, в качестве дальнего ориентира для возможного снижения, можно рассматривать центральный уровень 89,6633 и уровень S1 — 89,3866, которые находятся соответственно на расстоянии 0,57 USDT и 0,84 USDT от текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены AaveToken?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов AAVE:

1. Общий объем замороженных активов в протоколе (TVL): Общий объем замороженных активов в Aave напрямую определяет спрос на токены AAVE, используемые для управления и стейкинга.

2. Настроения на рынке DeFi: Как один из ведущих протоколов DeFi, AAVE тесно коррелирует с общими трендами в децентрализованном финансировании.

3. Государственные предложения: Крупные обновления протокола и результаты голосования оказывают влияние на полезность и стоимость токенов.

4. Конкуренция: Относительная эффективность по сравнению с другими кредитными протоколами, такими как Compound, определяет рыночную позицию AAVE.

5. Циклы криптовалютного рынка: Движения биткоина и эфириума существенно влияют на цену AAVE.

6. Регуляторные новости: Регулирование DeFi влияет на доверие инвесторов и уровень принятия технологии.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену AaveToken?

Люди хотят знать текущую цену AAVE по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для инвестирования и анализ рынка. Как токен управления в сфере DeFi, цена AAVE отражает состояние протокола Aave и уровень его внедрения. Трейдеры используют текущие цены для определения точек входа и выхода из сделок.

Прогноз цены AaveToken

Прогноз цены AaveToken (AAVE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AAVE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены AaveToken (AAVE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена AaveToken потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену AaveToken достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AAVE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены AaveToken».

Как купить и инвестировать AaveToken в Россия

Готовы приступить к работе с AaveToken? Покупка AAVE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить AaveToken. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке AaveToken (AAVE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и AaveToken будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке AaveToken (AAVE)

Что вы можете сделать с AaveToken

Владение AaveToken позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

Whitepaper

Источники AaveToken

Для более глубокого понимания AaveToken рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт AaveToken
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:30:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AaveToken (AAVE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о AaveToken

AAVE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по AAVE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами AAVE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте AaveToken (AAVE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы AaveToken в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AAVE/USDT
₽7,656.03
₽7,656.03₽7,656.03
+0.78%
1.21K (USDT)
AAVE/USDC
₽7,660.995
₽7,660.995₽7,660.995
+0.90%
286.95 (USDT)
AAVE/USD1
₽7,654.375
₽7,654.375₽7,654.375
+0.94%
601.31 (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 AAVE = 7,656.03 RUB