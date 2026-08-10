AaveToken Курс (AAVE)
Текущая цена AaveToken (AAVE) сегодня составляет ₽ 92.52 с изменением 0.76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AAVE на RUB составляет ₽ 92.52 за AAVE.
На данный момент AaveToken занимает #54 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,43B, при оборотном предложении 15,41M AAVE. В течение последних 24 часов, AAVE торговался в диапазоне от ₽ 90.3 (минимум) до ₽ 92.83 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 55,183.0769766675, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.
В краткосрочной перспективе AAVE изменился на +0.76% за последний час и на +0.86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 110,26K.
No.54
0.04%
ETH
Текущая рыночная капитализация AaveToken составляет ₽ 1,43B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 110,26K. Циркулируещее обращение AAVE составляет 15,41M, а общее предложение – 16000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.48B.
+0.76%
+0.76%
+0.86%
+0.86%
Отслеживайте изменения цены AaveToken за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +57.747
|+0.76%
|30 дней
|₽ -3.58
|-3.73%
|60 дней
|₽ +29.07
|+45.81%
|90 дней
|₽ -7.16
|-7.19%
Сегодня для AAVE зафиксировано изменение ₽ +57.747 (+0.76%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -3.58 (-3.73%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то AAVE изменился на ₽ +29.07 (+45.81%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -7.16 (-7.19%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен AaveToken.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний AaveToken, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке AAVE: Бычье, бычье 58% | медвежье 42%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
AAVE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центрального уровня 89,6633; текущая цена 90,23 находится выше уровня сопротивления R1 — 90,1766. Цена пробила верхнюю границу краткосрочного ключевого диапазона и сейчас находится в верхней половине колебательного диапазона между уровнями S2 и R2. Система скользящих средних демонстрирует бычье расположение: MA и EMA на 3–4 периодах одновременно подают сигналы на покупку, а индикаторы сохраняют согласованное направление. MACD сформировал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии разошлись в одном направлении, что указывает на усиление краткосрочной восходящей динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности. Показатели KDJ и StochRSI также соответствуют общей тенденции роста цены. Открытые полосы Боллинджера свидетельствуют о стабильной волатильности: отсутствуют явные расширения или сжатия, что говорит о равномерном распределении рыночной активности между быками и медведями вокруг текущего уровня. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 90,4533, что примерно на 0,22 USDT выше текущей цены. Первый уровень поддержки ниже находится на отметке R1 — 90,1766, примерно на 0,05 USDT ниже текущей цены. Далее, в качестве дальнего ориентира для возможного снижения, можно рассматривать центральный уровень 89,6633 и уровень S1 — 89,3866, которые находятся соответственно на расстоянии 0,57 USDT и 0,84 USDT от текущей цены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена AaveToken потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.
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