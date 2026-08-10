Сегодняшняя цена Kaskad

Текущая цена Kaskad (KSKD) сегодня составляет ₽ 0,001389 с изменением 0,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KSKD на RUB составляет ₽ 0,001389 за KSKD.

На данный момент Kaskad занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- KSKD. В течение последних 24 часов, KSKD торговался в диапазоне от ₽ 0,001354 (минимум) до ₽ 0,001439 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе KSKD изменился на -0,08% за последний час и на -2,94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 38,99K.

Рыночная информация Kaskad (KSKD)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 38,99K₽ 38,99K ₽ 38,99K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,39M₽ 1,39M ₽ 1,39M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн IGRA

Текущая рыночная капитализация Kaskad составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 38,99K. Циркулируещее обращение KSKD составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,39M.