Текущая цена Uranium.io сегодня составляет 4.815 USD. Следите за обновлениями цены XU3O8 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Логотип Uranium.io

Uranium.io Курс (XU3O8)

Текущая цена 1 XU3O8 в USD:

$4,815
$4,815$4,815
-0,04%1D
USD
График цены Uranium.io (XU3O8) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:58:41 (UTC+8)

Информация о ценах Uranium.io (XU3O8) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 4,796
$ 4,796$ 4,796
Мин 24Ч
$ 4,841
$ 4,841$ 4,841
Макс 24Ч

$ 4,796
$ 4,796$ 4,796

$ 4,841
$ 4,841$ 4,841

--
----

--
----

+0,10%

-0,04%

-2,95%

-2,95%

Текущая цена Uranium.io (XU3O8) составляет $ 4,815. За последние 24 часа XU3O8 торговался в диапазоне от $ 4,796 до $ 4,841, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XU3O8 за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, XU3O8 изменился на +0,10% за последний час, на -0,04% за 24 часа и на -2,95% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Uranium.io (XU3O8)

--
----

$ 93,69K
$ 93,69K$ 93,69K

$ 770,40M
$ 770,40M$ 770,40M

--
----

160 000 038
160 000 038 160 000 038

ETHERLINK

Текущая рыночная капитализация Uranium.io составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 93,69K. Циркулируещее обращение XU3O8 составляет --, а общее предложение – 160000038. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 770,40M.

История цен Uranium.io (XU3O8) в USD

Отслеживайте изменения цены Uranium.io за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00193-0,04%
30 дней$ -0,061-1,26%
60 дней$ +0,184+3,97%
90 дней$ +0,311+6,90%
Изменение цены Uranium.io сегодня

Сегодня для XU3O8 зафиксировано изменение $ -0,00193 (-0,04%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Uranium.io за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,061 (-1,26%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Uranium.io за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XU3O8 изменился на $ +0,184 (+3,97%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Uranium.io за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,311 (+6,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Uranium.io (XU3O8)?

Просмотеть страницу истории цен Uranium.io.

Что такое Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) – это первый в мире токенизированный уран, где каждый токен представляет собой долевую собственность на физический уран, хранящийся и проверяемый Cameco. Созданный как токен стандарта ERC-20 на Etherlink – высокоскоростном решении 2 уровня на базе технологий Tezos, XU3O8 объединяет широкие возможности ончейн-компоновки с инфраструктурой институционального уровня.

Uranium.io доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Uranium.io. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга XU3O8, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Uranium.io в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Uranium.io простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Uranium.io (USD)

Сколько будет стоить Uranium.io (XU3O8) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Uranium.io (XU3O8) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Uranium.io.

Проверьте прогноз цены Uranium.io!

Токеномика Uranium.io (XU3O8)

Понимание токеномики Uranium.io (XU3O8) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XU3O8 прямо сейчас!

Как купить Uranium.io (XU3O8)

Ищете как купить Uranium.io? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Uranium.io на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

XU3O8 на местную валюту

1 Uranium.io (XU3O8) в VND
126 706,725
1 Uranium.io (XU3O8) в AUD
A$7,36695
1 Uranium.io (XU3O8) в GBP
3,5631
1 Uranium.io (XU3O8) в EUR
4,1409
1 Uranium.io (XU3O8) в USD
$4,815
1 Uranium.io (XU3O8) в MYR
RM20,3193
1 Uranium.io (XU3O8) в TRY
202,1337
1 Uranium.io (XU3O8) в JPY
¥731,88
1 Uranium.io (XU3O8) в ARS
ARS$7 018,9218
1 Uranium.io (XU3O8) в RUB
390,54465
1 Uranium.io (XU3O8) в INR
423,0459
1 Uranium.io (XU3O8) в IDR
Rp80 249,9679
1 Uranium.io (XU3O8) в PHP
282,159
1 Uranium.io (XU3O8) в EGP
￡E.229,0977
1 Uranium.io (XU3O8) в BRL
R$25,95285
1 Uranium.io (XU3O8) в CAD
C$6,69285
1 Uranium.io (XU3O8) в BDT
587,8152
1 Uranium.io (XU3O8) в NGN
7 039,4337
1 Uranium.io (XU3O8) в COP
$18 735,40575
1 Uranium.io (XU3O8) в ZAR
R.83,63655
1 Uranium.io (XU3O8) в UAH
200,7855
1 Uranium.io (XU3O8) в TZS
T.Sh.11 947,8447
1 Uranium.io (XU3O8) в VES
Bs1 011,15
1 Uranium.io (XU3O8) в CLP
$4 574,25
1 Uranium.io (XU3O8) в PKR
Rs1 361,682
1 Uranium.io (XU3O8) в KZT
2 590,0848
1 Uranium.io (XU3O8) в THB
฿157,8357
1 Uranium.io (XU3O8) в TWD
NT$148,302
1 Uranium.io (XU3O8) в AED
د.إ17,67105
1 Uranium.io (XU3O8) в CHF
Fr3,80385
1 Uranium.io (XU3O8) в HKD
HK$37,41255
1 Uranium.io (XU3O8) в AMD
֏1 838,4633
1 Uranium.io (XU3O8) в MAD
.د.م44,44245
1 Uranium.io (XU3O8) в MXN
$88,64415
1 Uranium.io (XU3O8) в SAR
ريال18,05625
1 Uranium.io (XU3O8) в ETB
Br721,9611
1 Uranium.io (XU3O8) в KES
KSh622,04985
1 Uranium.io (XU3O8) в JOD
د.أ3,413835
1 Uranium.io (XU3O8) в PLN
17,57475
1 Uranium.io (XU3O8) в RON
лв21,0897
1 Uranium.io (XU3O8) в SEK
kr45,261
1 Uranium.io (XU3O8) в BGN
лв8,0892
1 Uranium.io (XU3O8) в HUF
Ft1 619,5734
1 Uranium.io (XU3O8) в CZK
100,97055
1 Uranium.io (XU3O8) в KWD
د.ك1,47339
1 Uranium.io (XU3O8) в ILS
15,8895
1 Uranium.io (XU3O8) в BOB
Bs33,17535
1 Uranium.io (XU3O8) в AZN
8,1855
1 Uranium.io (XU3O8) в TJS
SM44,298
1 Uranium.io (XU3O8) в GEL
13,0005
1 Uranium.io (XU3O8) в AOA
Kz4 389,20955
1 Uranium.io (XU3O8) в BHD
.د.ب1,81044
1 Uranium.io (XU3O8) в BMD
$4,815
1 Uranium.io (XU3O8) в DKK
kr31,0086
1 Uranium.io (XU3O8) в HNL
L126,29745
1 Uranium.io (XU3O8) в MUR
219,22695
1 Uranium.io (XU3O8) в NAD
$84,02175
1 Uranium.io (XU3O8) в NOK
kr48,10185
1 Uranium.io (XU3O8) в NZD
$8,32995
1 Uranium.io (XU3O8) в PAB
B/.4,815
1 Uranium.io (XU3O8) в PGK
K20,223
1 Uranium.io (XU3O8) в QAR
ر.ق17,47845
1 Uranium.io (XU3O8) в RSD
дин.486,45945
1 Uranium.io (XU3O8) в UZS
soʻm58 012,03485
1 Uranium.io (XU3O8) в ALL
L400,55985
1 Uranium.io (XU3O8) в ANG
ƒ8,61885
1 Uranium.io (XU3O8) в AWG
ƒ8,667
1 Uranium.io (XU3O8) в BBD
$9,63
1 Uranium.io (XU3O8) в BAM
KM8,0892
1 Uranium.io (XU3O8) в BIF
Fr14 160,915
1 Uranium.io (XU3O8) в BND
$6,21135
1 Uranium.io (XU3O8) в BSD
$4,815
1 Uranium.io (XU3O8) в JMD
$772,95195
1 Uranium.io (XU3O8) в KHR
19 415,28375
1 Uranium.io (XU3O8) в KMF
Fr2 041,56
1 Uranium.io (XU3O8) в LAK
104 673,91095
1 Uranium.io (XU3O8) в LKR
රු1 458,1746
1 Uranium.io (XU3O8) в MDL
L81,9513
1 Uranium.io (XU3O8) в MGA
Ar21 495,5082
1 Uranium.io (XU3O8) в MOP
P38,47185
1 Uranium.io (XU3O8) в MVR
73,6695
1 Uranium.io (XU3O8) в MWK
MK8 330,4315
1 Uranium.io (XU3O8) в MZN
MT307,6785
1 Uranium.io (XU3O8) в NPR
रु675,01485
1 Uranium.io (XU3O8) в PYG
34 147,98
1 Uranium.io (XU3O8) в RWF
Fr6 976,935
1 Uranium.io (XU3O8) в SBD
$39,62745
1 Uranium.io (XU3O8) в SCR
65,82105
1 Uranium.io (XU3O8) в SRD
$190,8666
1 Uranium.io (XU3O8) в SVC
$42,03495
1 Uranium.io (XU3O8) в SZL
L84,02175
1 Uranium.io (XU3O8) в TMT
m16,90065
1 Uranium.io (XU3O8) в TND
د.ت14,13684
1 Uranium.io (XU3O8) в TTD
$32,59755
1 Uranium.io (XU3O8) в UGX
Sh16 775,46
1 Uranium.io (XU3O8) в XAF
Fr2 720,475
1 Uranium.io (XU3O8) в XCD
$13,0005
1 Uranium.io (XU3O8) в XOF
Fr2 720,475
1 Uranium.io (XU3O8) в XPF
Fr491,13
1 Uranium.io (XU3O8) в BWP
P69,0471
1 Uranium.io (XU3O8) в BZD
$9,63
1 Uranium.io (XU3O8) в CVE
$457,47315
1 Uranium.io (XU3O8) в DJF
Fr852,255
1 Uranium.io (XU3O8) в DOP
$305,51175
1 Uranium.io (XU3O8) в DZD
د.ج628,30935
1 Uranium.io (XU3O8) в FJD
$11,0745
1 Uranium.io (XU3O8) в GNF
Fr41 866,425
1 Uranium.io (XU3O8) в GTQ
Q36,7866
1 Uranium.io (XU3O8) в GYD
$1 005,61275
1 Uranium.io (XU3O8) в ISK
kr587,43

Источники Uranium.io

Для более глубокого понимания Uranium.io рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Uranium.io
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Uranium.io

Сколько стоит Uranium.io (XU3O8) на сегодня?
Актуальная цена XU3O8 в USD – 4,815 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XU3O8 в USD?
Текущая цена XU3O8 в USD составляет $ 4,815. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Uranium.io?
Рыночная капитализация XU3O8 составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XU3O8?
Циркулирующее предложение XU3O8 составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XU3O8?
XU3O8 достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена XU3O8 за все время (ATL)?
XU3O8 достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов XU3O8?
Объем торгов за последние 24 часа для XU3O8 составляет $ 93,69K USD.
Вырастет ли XU3O8 в цене в этом году?
XU3O8 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XU3O8 для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Uranium.io (XU3O8)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

