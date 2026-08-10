Сегодняшняя цена KlipAI

Текущая цена KlipAI (KLIP) сегодня составляет ₽ 0,002523 с изменением 5,96% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KLIP на RUB составляет ₽ 0,002523 за KLIP.

На данный момент KlipAI занимает #4015 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 KLIP. В течение последних 24 часов, KLIP торговался в диапазоне от ₽ 0,002487 (минимум) до ₽ 0,00297 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1,8032040816381171432, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,000382148811587853.

В краткосрочной перспективе KLIP изменился на -0,40% за последний час и на -28,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 50,08K.

Рыночная информация KlipAI (KLIP)

Место No.4015 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 50,08K₽ 50,08K ₽ 50,08K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,52M₽ 2,52M ₽ 2,52M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация KlipAI составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 50,08K. Циркулируещее обращение KLIP составляет 0,00, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,52M.