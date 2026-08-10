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Текущая цена Acurast сегодня составляет 0,08894 RUB. Рыночная капитализация ACU составляет 19 299 980 RUB. Отслеживайте обновления цен ACU в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Acurast сегодня составляет 0,08894 RUB. Рыночная капитализация ACU составляет 19 299 980 RUB. Отслеживайте обновления цен ACU в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Acurast Курс (ACU)

Текущая цена 1 ACU в RUB:

₽7,37137
₽7,37137₽7,37137
-6,34%1D
RUB
График цены Acurast (ACU) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:35:21 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Acurast

Текущая цена Acurast (ACU) сегодня составляет ₽ 0,08894 с изменением 6,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ACU на RUB составляет ₽ 0,08894 за ACU.

На данный момент Acurast занимает #766 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 19,30M, при оборотном предложении 217,00M ACU. В течение последних 24 часов, ACU торговался в диапазоне от ₽ 0,08345 (минимум) до ₽ 0,1022 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 27,841923452459630125, тогда как исторический минимум составил ₽ 5,406492766140965275.

В краткосрочной перспективе ACU изменился на +1,82% за последний час и на +13,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 71,69K.

Рыночная информация Acurast (ACU)

No.766

₽ 19,30M
₽ 19,30M₽ 19,30M

₽ 71,69K
₽ 71,69K₽ 71,69K

₽ 88,94M
₽ 88,94M₽ 88,94M

217,00M
217,00M 217,00M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация Acurast составляет ₽ 19,30M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 71,69K. Циркулируещее обращение ACU составляет 217,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 88,94M.

История цен Acurast в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,08345
₽ 0,08345₽ 0,08345
Мин 24Ч
₽ 0,1022
₽ 0,1022₽ 0,1022
Макс 24Ч

₽ 0,08345
₽ 0,08345₽ 0,08345

₽ 0,1022
₽ 0,1022₽ 0,1022

₽ 27,841923452459630125
₽ 27,841923452459630125₽ 27,841923452459630125

₽ 5,406492766140965275
₽ 5,406492766140965275₽ 5,406492766140965275

+1,82%

-6,34%

+13,69%

+13,69%

История цен Acurast (ACU) в RUB

Отслеживайте изменения цены Acurast за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,4989802-6,34%
30 дней₽ +0,01447+19,43%
60 дней₽ +0,01399+18,66%
90 дней₽ -0,0203-18,59%
Изменение цены Acurast сегодня

Сегодня для ACU зафиксировано изменение ₽ -0,4989802 (-6,34%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Acurast за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,01447 (+19,43%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Acurast за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ACU изменился на ₽ +0,01399 (+18,66%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Acurast за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0203 (-18,59%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Acurast (ACU)?

Просмотеть страницу истории цен Acurast.

Анализ по Acurast

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Acurast, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Acurast: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ACU: Медвежье, бычье 40% | медвежье 60%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ACU_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,09309. Цена заметно выше центральной точки 0,0839 и уровня сопротивления R2 — 0,08589. Текущая структура вышла за пределы стандартного диапазона ключевых уровней. Система скользящих средних не демонстрирует чёткой бычьей конфигурации. Ценовой тренд находится в состоянии расширения на высоких уровнях. Значительное отклонение от нормы ставит под сомнение устойчивость текущей структуры. Над уровнем отсутствуют ближайшие ключевые опорные точки, тогда как нижний уровень, наиболее близкий к текущей цене, представлен точкой R2. Индикатор MACD показывает сигнал «золотого пересечения», что указывает на краткосрочную направленность импульса вверх. Показатель RSI достиг зоны перекупленности, свидетельствуя о чрезмерной концентрации покупательской активности. Значения KDJ и StochRSI находятся в зоне высокой затухающей динамики, при этом наблюдаются признаки расслоения между быстрыми и медленными индикаторами. Волатильность остаётся на высоком уровне; полосы Боллинджера расширяются, а цена движется по внешней границе верхней линии. Степень дивергенции импульса усиливается, что повышает давление коррекционных движений, поскольку состояние перекупленности накапливается. Силы быков и медведей находятся в острой конфронтации на экстремальных уровнях. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,08589 (R2), что примерно на 7,6% выше текущей цены. Дальний опорный уровень поддержки находится на отметке 0,08516 (R1). Более глубокие уровни поддержки представлены значением 0,0839 (центральный уровень) и более низким уровнем S1 — 0,08317. Уровень S2 — 0,08191 — формирует дальнюю границу поддержки. Между текущей ценой и ближайшим уровнем поддержки наблюдается существенный разрыв. Риск коррекции вниз требует дополнительной проверки через объём торгов.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Acurast?

Цены на Acurast (ACU) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Спрос на рынке и уровень принятия децентрализованных облачных вычислительных услуг Acurast.
2. Общая рыночная настроение в сфере криптовалют и динамика цен на биткоин.
3. Объём торгов и ликвидность на биржах.
4. Анонсы партнёрств и развитие экосистемы.
5. Конкуренция со стороны других платформ децентрализованных вычислений.
6. Регуляторные новости, влияющие на проекты DeFi и блокчейн.
7. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг в сети Acurast.
8. Технические разработки и обновления платформы.
9. Общие экономические условия и склонность инвесторов к риску.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Acurast?

Люди хотят знать цену Acurast (ACU) на сегодня по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, анализ рынка и определение оптимального времени для инвестирования. Трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы выгодно исполнять ордера на покупку/продажу. Инвесторы отслеживают динамику цен, чтобы оценивать эффективность своего портфеля и корректировать структуру активов.

Прогноз цены Acurast

Прогноз цены Acurast (ACU) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ACU в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Acurast (ACU) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Acurast потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Acurast достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ACU, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Acurast».

Как купить и инвестировать Acurast в Россия

Готовы приступить к работе с Acurast? Покупка ACU на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Acurast. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Acurast (ACU).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Acurast будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Acurast (ACU)

Что вы можете сделать с Acurast

Владение Acurast позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Acurast (ACU)

Вычислительная сеть на базе телефонов. Acurast переосмысливает вычисления, используя миллиарды смартфонов – без необходимости в дата-центрах. Эта проверяемая, масштабируемая и конфиденциальная вычислительная сеть позволяет пользователям запускать безопасные приложения на децентрализованной инфраструктуре в больших масштабах – без ущерба для скорости или конфиденциальности. Acurast уже подключила более 149 000 телефонов по всему миру к своей тестовой сети с поощрительной системой, что делает ее самой децентрализованной проверяемой вычислительной сетью из доступных на сегодняшний день. Это впечатляющее количество вычислительных ресурсов уже обеспечивает работу критически важных задач с высокими требованиями к безопасности и искусственному интеллекту. Это не просто еще один протокол DePIN – это революционная технология, которая переосмысливает то, как мир вычисляет.

Источники Acurast

Для более глубокого понимания Acurast рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Acurast
Обозреватель блоков

Категория :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:35:21 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Acurast (ACU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Acurast

ACU USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Acurast (ACU) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Acurast в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ACU/USDT
₽7,4301225
₽7,4301225₽7,4301225
-5,48%
771.38K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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