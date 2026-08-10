Acurast Курс (ACU)
Текущая цена Acurast (ACU) сегодня составляет ₽ 0,08894 с изменением 6,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ACU на RUB составляет ₽ 0,08894 за ACU.
На данный момент Acurast занимает #766 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 19,30M, при оборотном предложении 217,00M ACU. В течение последних 24 часов, ACU торговался в диапазоне от ₽ 0,08345 (минимум) до ₽ 0,1022 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 27,841923452459630125, тогда как исторический минимум составил ₽ 5,406492766140965275.
В краткосрочной перспективе ACU изменился на +1,82% за последний час и на +13,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 71,69K.
No.766
ETH
Текущая рыночная капитализация Acurast составляет ₽ 19,30M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 71,69K. Циркулируещее обращение ACU составляет 217,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 88,94M.
+1,82%
-6,34%
+13,69%
+13,69%
Отслеживайте изменения цены Acurast за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,4989802
|-6,34%
|30 дней
|₽ +0,01447
|+19,43%
|60 дней
|₽ +0,01399
|+18,66%
|90 дней
|₽ -0,0203
|-18,59%
Сегодня для ACU зафиксировано изменение ₽ -0,4989802 (-6,34%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,01447 (+19,43%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ACU изменился на ₽ +0,01399 (+18,66%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0203 (-18,59%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Acurast.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Acurast, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ACU: Медвежье, бычье 40% | медвежье 60%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перекупленность
|> 70
|Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
ACU_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,09309. Цена заметно выше центральной точки 0,0839 и уровня сопротивления R2 — 0,08589. Текущая структура вышла за пределы стандартного диапазона ключевых уровней. Система скользящих средних не демонстрирует чёткой бычьей конфигурации. Ценовой тренд находится в состоянии расширения на высоких уровнях. Значительное отклонение от нормы ставит под сомнение устойчивость текущей структуры. Над уровнем отсутствуют ближайшие ключевые опорные точки, тогда как нижний уровень, наиболее близкий к текущей цене, представлен точкой R2. Индикатор MACD показывает сигнал «золотого пересечения», что указывает на краткосрочную направленность импульса вверх. Показатель RSI достиг зоны перекупленности, свидетельствуя о чрезмерной концентрации покупательской активности. Значения KDJ и StochRSI находятся в зоне высокой затухающей динамики, при этом наблюдаются признаки расслоения между быстрыми и медленными индикаторами. Волатильность остаётся на высоком уровне; полосы Боллинджера расширяются, а цена движется по внешней границе верхней линии. Степень дивергенции импульса усиливается, что повышает давление коррекционных движений, поскольку состояние перекупленности накапливается. Силы быков и медведей находятся в острой конфронтации на экстремальных уровнях. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,08589 (R2), что примерно на 7,6% выше текущей цены. Дальний опорный уровень поддержки находится на отметке 0,08516 (R1). Более глубокие уровни поддержки представлены значением 0,0839 (центральный уровень) и более низким уровнем S1 — 0,08317. Уровень S2 — 0,08191 — формирует дальнюю границу поддержки. Между текущей ценой и ближайшим уровнем поддержки наблюдается существенный разрыв. Риск коррекции вниз требует дополнительной проверки через объём торгов.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Acurast потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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|Время (UTC+8)
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