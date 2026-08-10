Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Acurast, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке ACU: Медвежье, бычье 40% | медвежье 60%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Перекупленность > 70 Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ACU_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,09309. Цена заметно выше центральной точки 0,0839 и уровня сопротивления R2 — 0,08589. Текущая структура вышла за пределы стандартного диапазона ключевых уровней. Система скользящих средних не демонстрирует чёткой бычьей конфигурации. Ценовой тренд находится в состоянии расширения на высоких уровнях. Значительное отклонение от нормы ставит под сомнение устойчивость текущей структуры. Над уровнем отсутствуют ближайшие ключевые опорные точки, тогда как нижний уровень, наиболее близкий к текущей цене, представлен точкой R2. Индикатор MACD показывает сигнал «золотого пересечения», что указывает на краткосрочную направленность импульса вверх. Показатель RSI достиг зоны перекупленности, свидетельствуя о чрезмерной концентрации покупательской активности. Значения KDJ и StochRSI находятся в зоне высокой затухающей динамики, при этом наблюдаются признаки расслоения между быстрыми и медленными индикаторами. Волатильность остаётся на высоком уровне; полосы Боллинджера расширяются, а цена движется по внешней границе верхней линии. Степень дивергенции импульса усиливается, что повышает давление коррекционных движений, поскольку состояние перекупленности накапливается. Силы быков и медведей находятся в острой конфронтации на экстремальных уровнях. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,08589 (R2), что примерно на 7,6% выше текущей цены. Дальний опорный уровень поддержки находится на отметке 0,08516 (R1). Более глубокие уровни поддержки представлены значением 0,0839 (центральный уровень) и более низким уровнем S1 — 0,08317. Уровень S2 — 0,08191 — формирует дальнюю границу поддержки. Между текущей ценой и ближайшим уровнем поддержки наблюдается существенный разрыв. Риск коррекции вниз требует дополнительной проверки через объём торгов.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.