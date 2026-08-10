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Текущая цена Kite AI сегодня составляет 0,1022 RUB. Рыночная капитализация KITE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен KITE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Kite AI сегодня составляет 0,1022 RUB. Рыночная капитализация KITE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен KITE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Kite AI Курс (KITE)

Текущая цена 1 KITE в RUB:

₽8,4452203
₽8,4452203₽8,4452203
+3,92%1D
RUB
График цены Kite AI (KITE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:41:04 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Kite AI

Текущая цена Kite AI (KITE) сегодня составляет ₽ 0,1022 с изменением 3,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KITE на RUB составляет ₽ 0,1022 за KITE.

На данный момент Kite AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- KITE. В течение последних 24 часов, KITE торговался в диапазоне от ₽ 0,0976 (минимум) до ₽ 0,10249 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе KITE изменился на +1,12% за последний час и на +12,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,37K.

Рыночная информация Kite AI (KITE)

--
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₽ 72,37K
₽ 72,37K₽ 72,37K

₽ 1,02B
₽ 1,02B₽ 1,02B

--
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10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация Kite AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,37K. Циркулируещее обращение KITE составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,02B.

История цен Kite AI в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0976
₽ 0,0976₽ 0,0976
Мин 24Ч
₽ 0,10249
₽ 0,10249₽ 0,10249
Макс 24Ч

₽ 0,0976
₽ 0,0976₽ 0,0976

₽ 0,10249
₽ 0,10249₽ 0,10249

--
----

--
----

+1,12%

+3,92%

+12,43%

+12,43%

История цен Kite AI (KITE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Kite AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,3185649+3,92%
30 дней₽ -0,01714-14,37%
60 дней₽ -0,08327-44,90%
90 дней₽ -0,08577-45,63%
Изменение цены Kite AI сегодня

Сегодня для KITE зафиксировано изменение ₽ +0,3185649 (+3,92%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Kite AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01714 (-14,37%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Kite AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то KITE изменился на ₽ -0,08327 (-44,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Kite AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,08577 (-45,63%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Kite AI (KITE)?

Просмотеть страницу истории цен Kite AI.

Анализ по Kite AI

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Kite AI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Kite AI: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке KITE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

KITE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,09908. Цена находится между ключевым уровнем поддержки S2 — 0,09842 и уровнем сопротивления S1 — 0,09968. Центральная ось ценового диапазона расположена на отметке 0,10156. В текущей структуре наблюдается низковолновая консолидация: обе стороны — быки и медведи — ведут борьбу за контроль над этим диапазоном. Цена пока не смогла уверенно пробить плотную зону верхнего сопротивления. Снизу уровень S2 обеспечивает краткосрочную ликвидность. В целом рыночная структура сохраняет узкую волатильность. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал «покупка». Индикатор EMA подтверждает преобладание бычьего тренда. Однако индикатор MACD демонстрирует пересечение ниже нулевой линии, что указывает на возможное ослабление восходящего импульса. Быстрая и медленная линии MACD находятся в состоянии дивергенции, а индикатор RSI остаётся в нейтральной зоне, что свидетельствует об отсутствии чёткой направленности рынка. Уровень волатильности остаётся низким, распределение силы движения характеризуется разрозненностью, а соотношение покупательской и продажной активности временно выравнивается. Таким образом, технические индикаторы дают смешанные сигналы. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,09968 — это всего около 1% выше текущей цены. Дальний ключевой уровень сопротивления находится в центре ценового диапазона — на отметке 0,10156. Нижняя ближайшая поддержка установлена на уровне 0,09842, что примерно соответствует 0,7% от текущей цены. Сильная дальняя поддержка располагается на обратном уровне R1. Трейдерам важно внимательно следить за реакцией цены вблизи ключевых уровней. Пробитие этих уровней может существенно изменить краткосрочную структуру рынка.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Kite AI?

Цены токенов KITE AI зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Развитие сектора ИИ и циклы ажиотажа вокруг него
4. Уровень принятия платформы и рост числа пользователей
5. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг
6. Объявления о партнёрствах
7. Новости в сфере регулирования, влияющие на токены ИИ
8. Динамика предложения и токеномика
9. Конкуренция со стороны других проектов в области ИИ
10. Технический анализ и движения крупных инвесторов («китов»)

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Kite AI?

Люди хотят знать текущую цену Kite AI (KITE) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление рыночных тенденций, оптимальное планирование покупок и продаж, оценка инвестиционных возможностей, а также постоянное информирование о волатильности рынка в целях управления рисками.

Прогноз цены Kite AI

Прогноз цены Kite AI (KITE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KITE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Kite AI (KITE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Kite AI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Kite AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены KITE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Kite AI».

Как купить и инвестировать Kite AI в Россия

Готовы приступить к работе с Kite AI? Покупка KITE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Kite AI. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Kite AI (KITE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Kite AI будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Kite AI (KITE)

Что вы можете сделать с Kite AI

Владение Kite AI позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Kite AI (KITE)

Kite AI создает базовый уровень для агентского интернета: открытую, децентрализованную инфраструктуру, в которой автономные агенты могут работать с обеспечением совместимости и проверяемости. Используя сетевую архитектуру, которая стимулирует как предоставление, так и потребление агентских услуг, Kite предоставляет унифицированные механизмы идентификации, оплаты и управления, которые позволяют агентам безопасно аутентифицироваться, совершать транзакции и координировать свои действия без посредников.

Источники Kite AI

Для более глубокого понимания Kite AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Kite AI
Обозреватель блоков

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AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Avalanche Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:41:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Kite AI (KITE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Kite AI

KITE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по KITE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами KITE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Kite AI (KITE) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KITE/USDT
₽8,4220895
₽8,4220895₽8,4220895
+3,68%
729.27K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 KITE = 8,442742 RUB