Kite AI Курс (KITE)
Текущая цена Kite AI (KITE) сегодня составляет ₽ 0,1022 с изменением 3,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KITE на RUB составляет ₽ 0,1022 за KITE.
На данный момент Kite AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- KITE. В течение последних 24 часов, KITE торговался в диапазоне от ₽ 0,0976 (минимум) до ₽ 0,10249 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе KITE изменился на +1,12% за последний час и на +12,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,37K.
BSC
Текущая рыночная капитализация Kite AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,37K. Циркулируещее обращение KITE составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,02B.
+1,12%
+3,92%
+12,43%
+12,43%
Отслеживайте изменения цены Kite AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,3185649
|+3,92%
|30 дней
|₽ -0,01714
|-14,37%
|60 дней
|₽ -0,08327
|-44,90%
|90 дней
|₽ -0,08577
|-45,63%
Сегодня для KITE зафиксировано изменение ₽ +0,3185649 (+3,92%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01714 (-14,37%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то KITE изменился на ₽ -0,08327 (-44,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,08577 (-45,63%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Kite AI.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Kite AI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке KITE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
KITE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,09908. Цена находится между ключевым уровнем поддержки S2 — 0,09842 и уровнем сопротивления S1 — 0,09968. Центральная ось ценового диапазона расположена на отметке 0,10156. В текущей структуре наблюдается низковолновая консолидация: обе стороны — быки и медведи — ведут борьбу за контроль над этим диапазоном. Цена пока не смогла уверенно пробить плотную зону верхнего сопротивления. Снизу уровень S2 обеспечивает краткосрочную ликвидность. В целом рыночная структура сохраняет узкую волатильность. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал «покупка». Индикатор EMA подтверждает преобладание бычьего тренда. Однако индикатор MACD демонстрирует пересечение ниже нулевой линии, что указывает на возможное ослабление восходящего импульса. Быстрая и медленная линии MACD находятся в состоянии дивергенции, а индикатор RSI остаётся в нейтральной зоне, что свидетельствует об отсутствии чёткой направленности рынка. Уровень волатильности остаётся низким, распределение силы движения характеризуется разрозненностью, а соотношение покупательской и продажной активности временно выравнивается. Таким образом, технические индикаторы дают смешанные сигналы. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,09968 — это всего около 1% выше текущей цены. Дальний ключевой уровень сопротивления находится в центре ценового диапазона — на отметке 0,10156. Нижняя ближайшая поддержка установлена на уровне 0,09842, что примерно соответствует 0,7% от текущей цены. Сильная дальняя поддержка располагается на обратном уровне R1. Трейдерам важно внимательно следить за реакцией цены вблизи ключевых уровней. Пробитие этих уровней может существенно изменить краткосрочную структуру рынка.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Kite AI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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