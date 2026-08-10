Сегодняшняя цена Kite AI

Текущая цена Kite AI (KITE) сегодня составляет ₽ 0,1022 с изменением 3,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KITE на RUB составляет ₽ 0,1022 за KITE.

На данный момент Kite AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- KITE. В течение последних 24 часов, KITE торговался в диапазоне от ₽ 0,0976 (минимум) до ₽ 0,10249 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе KITE изменился на +1,12% за последний час и на +12,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,37K.

Рыночная информация Kite AI (KITE)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 72,37K₽ 72,37K ₽ 72,37K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,02B₽ 1,02B ₽ 1,02B Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Kite AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,37K. Циркулируещее обращение KITE составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,02B.