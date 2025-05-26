Что такое BSquared Network (B2)

B² Network – это модульное решение для масштабирования Bitcoin. Оно включает в себя B² Rollup (первый Bitcoin-роллап, основанный на верификации с использованием доказательств с нулевым разглашением), B² Hub (первый слой доступности данных для Bitcoin, обеспечивающий окончательность в сети Bitcoin) и MiningSquared (первый Bitcoin-майнинг пул, предлагающий авто-подписываемые продукты с доходностью в BTC).

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BSquared Network Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как BSquared Network, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена B2 в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены BSquared Network.

История цен BSquared Network

Отслеживание траектории движения цены B2 дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории B2 в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен BSquared Network.

Как купить BSquared Network (B2)

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B2 на местную валюту

1 B2 к VND ₫ 16 116,90696 1 B2 к AUD A$ 0,9679824 1 B2 к GBP ￡ 0,4588488 1 B2 к EUR € 0,5468472 1 B2 к USD $ 0,62856 1 B2 к MYR RM 2,6462376 1 B2 к TRY ₺ 24,482412 1 B2 к JPY ¥ 89,7772248 1 B2 к RUB ₽ 50,12766 1 B2 к INR ₹ 53,4967416 1 B2 к IDR Rp 10 138,0630968 1 B2 к PHP ₱ 34,7845104 1 B2 к EGP ￡E. 31,302288 1 B2 к BRL R$ 3,5576496 1 B2 к CAD C$ 0,8611272 1 B2 к BDT ৳ 76,6906056 1 B2 к NGN ₦ 994,5516312 1 B2 к UAH ₴ 26,1732384 1 B2 к VES Bs 59,08464 1 B2 к PKR Rs 177,25392 1 B2 к KZT ₸ 320,3644608 1 B2 к THB ฿ 20,4973416 1 B2 к TWD NT$ 18,8065152 1 B2 к AED د.إ 2,3068152 1 B2 к CHF Fr 0,5154192 1 B2 к HKD HK$ 4,9216248 1 B2 к MAD .د.م 5,7701808 1 B2 к MXN $ 12,0934944

Источники BSquared Network

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о BSquared Network Какова цена BSquared Network (B2) сегодня? Текущая цена BSquared Network (B2) составляет 0,62856 USD . Какова рыночная капитализация BSquared Network (B2)? Текущая рыночная капитализация BSquared Network составляет $ 29,48M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения B2 на его рыночную цену в реальном времени 0,62856 USD . Каково оборотное предложение BSquared Network (B2)? Текущее оборотное предложение BSquared Network (B2) составляет 46,90M USD . Какова была самая высокая цена BSquared Network (B2)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена BSquared Network (B2) составляет 0,9 USD . Каков 24-часовой объем торгов BSquared Network (B2)? 24-часовой объем торгов BSquared Network (B2) составляет $ 760,17K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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