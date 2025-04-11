Что такое Ribbita by Virtuals (TIBBIR)
TIBBIR – это токен экосистемы, запущенный компанией RelVentureCapital, первым в мире венчурным капиталом, который интегрирует финтех, искусственный интеллект и блокчейн-технологии. Будучи пионером движения «Новый Финтех», мы строим децентрализованный финансовый протокол, основанный на искусственном интеллекте и криптографических технологиях. TIBBIR служит не только учетной записью для управления сообществом, но и топливом на уровне протокола, соединяющим интеллектуальные алгоритмы с блокчейн-финансами, с целью обеспечить развитие следующего поколения открытой финансовой инфраструктуры.
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Текущая цена Ribbita by Virtuals (TIBBIR) составляет 0.01925 USD.
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Текущее оборотное предложение Ribbita by Virtuals (TIBBIR) составляет -- USD.
По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена Ribbita by Virtuals (TIBBIR) составляет 0.08 USD.
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