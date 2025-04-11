Что такое Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

TIBBIR – это токен экосистемы, запущенный компанией RelVentureCapital, первым в мире венчурным капиталом, который интегрирует финтех, искусственный интеллект и блокчейн-технологии. Будучи пионером движения «Новый Финтех», мы строим децентрализованный финансовый протокол, основанный на искусственном интеллекте и криптографических технологиях. TIBBIR служит не только учетной записью для управления сообществом, но и топливом на уровне протокола, соединяющим интеллектуальные алгоритмы с блокчейн-финансами, с целью обеспечить развитие следующего поколения открытой финансовой инфраструктуры.

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TIBBIR на местную валюту

1 TIBBIR к VND ₫ 493.58925 1 TIBBIR к AUD A$ 0.0306075 1 TIBBIR к GBP ￡ 0.01463 1 TIBBIR к EUR € 0.01694 1 TIBBIR к USD $ 0.01925 1 TIBBIR к MYR RM 0.085085 1 TIBBIR к TRY ₺ 0.732655 1 TIBBIR к JPY ¥ 2.76815 1 TIBBIR к RUB ₽ 1.601985 1 TIBBIR к INR ₹ 1.65704 1 TIBBIR к IDR Rp 320.833205 1 TIBBIR к KRW ₩ 27.3436625 1 TIBBIR к PHP ₱ 1.0966725 1 TIBBIR к EGP ￡E. 0.9881025 1 TIBBIR к BRL R$ 0.1129975 1 TIBBIR к CAD C$ 0.026565 1 TIBBIR к BDT ৳ 2.3394525 1 TIBBIR к NGN ₦ 30.75072 1 TIBBIR к UAH ₴ 0.79695 1 TIBBIR к VES Bs 1.36675 1 TIBBIR к PKR Rs 5.398085 1 TIBBIR к KZT ₸ 9.9482075 1 TIBBIR к THB ฿ 0.644105 1 TIBBIR к TWD NT$ 0.622545 1 TIBBIR к AED د.إ 0.0706475 1 TIBBIR к CHF Fr 0.0155925 1 TIBBIR к HKD HK$ 0.1491875 1 TIBBIR к MAD .د.م 0.179025 1 TIBBIR к MXN $ 0.3905825

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