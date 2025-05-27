Что такое Battery (BATTERY)

Battery – это мемкоин в экосистеме Ton. Заряжайте батарейку и получайте награды в $BATTERY!

Battery доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Battery. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Battery Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Battery, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена BATTERY в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Battery.

История цен Battery

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Как купить Battery (BATTERY)

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BATTERY на местную валюту

1 BATTERY к VND ₫ 20,5128 1 BATTERY к AUD A$ 0,001232 1 BATTERY к GBP ￡ 0,000584 1 BATTERY к EUR € 0,000704 1 BATTERY к USD $ 0,0008 1 BATTERY к MYR RM 0,003384 1 BATTERY к TRY ₺ 0,031168 1 BATTERY к JPY ¥ 0,114856 1 BATTERY к RUB ₽ 0,064096 1 BATTERY к INR ₹ 0,068296 1 BATTERY к IDR Rp 13,114752 1 BATTERY к PHP ₱ 0,044424 1 BATTERY к EGP ￡E. 0,039816 1 BATTERY к BRL R$ 0,004536 1 BATTERY к CAD C$ 0,001096 1 BATTERY к BDT ৳ 0,097464 1 BATTERY к NGN ₦ 1,265816 1 BATTERY к UAH ₴ 0,033264 1 BATTERY к VES Bs 0,0752 1 BATTERY к PKR Rs 0,225288 1 BATTERY к KZT ₸ 0,407328 1 BATTERY к THB ฿ 0,026176 1 BATTERY к TWD NT$ 0,024 1 BATTERY к AED د.إ 0,002936 1 BATTERY к CHF Fr 0,000656 1 BATTERY к HKD HK$ 0,006264 1 BATTERY к MAD .د.م 0,007336 1 BATTERY к MXN $ 0,015392

Источники Battery

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Battery Какова цена Battery (BATTERY) сегодня? Текущая цена Battery (BATTERY) составляет 0,0008 USD . Какова рыночная капитализация Battery (BATTERY)? Текущая рыночная капитализация Battery составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения BATTERY на его рыночную цену в реальном времени 0,0008 USD . Каково оборотное предложение Battery (BATTERY)? Текущее оборотное предложение Battery (BATTERY) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Battery (BATTERY)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Battery (BATTERY) составляет 9,343 USD . Каков 24-часовой объем торгов Battery (BATTERY)? 24-часовой объем торгов Battery (BATTERY) составляет $ 5,01K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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