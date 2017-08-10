Сегодняшняя цена Filecoin

Текущая цена Filecoin (FIL) сегодня составляет ₽ 0,701 с изменением 1,58% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FIL на RUB составляет ₽ 0,701 за FIL.

На данный момент Filecoin занимает #72 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 553,81M, при оборотном предложении 790,03M FIL. В течение последних 24 часов, FIL торговался в диапазоне от ₽ 0,6982 (минимум) до ₽ 0,717 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 19 612,7817860079, тогда как исторический минимум составил ₽ 52,380836540428883004.

В краткосрочной перспективе FIL изменился на -0,36% за последний час и на -1,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 717,64K.

Рыночная информация Filecoin (FIL)

Место No.72 Рыночная капитализация ₽ 553,81M₽ 553,81M ₽ 553,81M Объем (24Ч) ₽ 717,64K₽ 717,64K ₽ 717,64K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,37B₽ 1,37B ₽ 1,37B Оборотное предложение 790,03M 790,03M 790,03M Общее предложение 1 957 702 976 1 957 702 976 1 957 702 976 Доля рынка 0,02% Дата выпуска 2017-08-10 00:00:00 Публичный блокчейн FIL

Текущая рыночная капитализация Filecoin составляет ₽ 553,81M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 717,64K. Циркулируещее обращение FIL составляет 790,03M, а общее предложение – 1957702976. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,37B.