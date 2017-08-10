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Текущая цена Filecoin сегодня составляет 0,701 RUB. Рыночная капитализация FIL составляет 553 813 555,703 RUB. Отслеживайте обновления цен FIL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Filecoin сегодня составляет 0,701 RUB. Рыночная капитализация FIL составляет 553 813 555,703 RUB. Отслеживайте обновления цен FIL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Filecoin Курс (FIL)

Текущая цена 1 FIL в RUB:

₽57,95167
₽57,95167₽57,95167
-1,58%1D
RUB
График цены Filecoin (FIL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:23:41 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Filecoin

Текущая цена Filecoin (FIL) сегодня составляет ₽ 0,701 с изменением 1,58% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FIL на RUB составляет ₽ 0,701 за FIL.

На данный момент Filecoin занимает #72 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 553,81M, при оборотном предложении 790,03M FIL. В течение последних 24 часов, FIL торговался в диапазоне от ₽ 0,6982 (минимум) до ₽ 0,717 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 19 612,7817860079, тогда как исторический минимум составил ₽ 52,380836540428883004.

В краткосрочной перспективе FIL изменился на -0,36% за последний час и на -1,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 717,64K.

Рыночная информация Filecoin (FIL)

No.72

₽ 553,81M
₽ 553,81M₽ 553,81M

₽ 717,64K
₽ 717,64K₽ 717,64K

₽ 1,37B
₽ 1,37B₽ 1,37B

790,03M
790,03M 790,03M

1 957 702 976
1 957 702 976 1 957 702 976

0,02%

2017-08-10 00:00:00

FIL

Текущая рыночная капитализация Filecoin составляет ₽ 553,81M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 717,64K. Циркулируещее обращение FIL составляет 790,03M, а общее предложение – 1957702976. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,37B.

История цен Filecoin в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,6982
₽ 0,6982₽ 0,6982
Мин 24Ч
₽ 0,717
₽ 0,717₽ 0,717
Макс 24Ч

₽ 0,6982
₽ 0,6982₽ 0,6982

₽ 0,717
₽ 0,717₽ 0,717

₽ 19 612,7817860079
₽ 19 612,7817860079₽ 19 612,7817860079

₽ 52,380836540428883004
₽ 52,380836540428883004₽ 52,380836540428883004

-0,36%

-1,58%

-1,77%

-1,77%

История цен Filecoin (FIL) в RUB

Отслеживайте изменения цены Filecoin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,930336-1,58%
30 дней₽ -0,0867-11,01%
60 дней₽ -0,055-7,28%
90 дней₽ -0,3991-36,28%
Изменение цены Filecoin сегодня

Сегодня для FIL зафиксировано изменение ₽ -0,930336 (-1,58%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Filecoin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0867 (-11,01%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Filecoin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FIL изменился на ₽ -0,055 (-7,28%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Filecoin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,3991 (-36,28%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Filecoin (FIL)?

Просмотеть страницу истории цен Filecoin.

Анализ по Filecoin

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Filecoin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Filecoin?

Цены на Filecoin (FIL) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Спрос на хранение данных — повышение спроса на децентрализованные услуги по хранению увеличивает стоимость FIL.
2. Уровень внедрения сети — рост числа пользователей и приложений способствует повышению полезности токена.
3. Вознаграждения за майнинг — блокчейн-вознаграждения влияют на предложение токенов и уровень участия майнеров.
4. Конкуренция — наличие альтернативных сетей хранения данных оказывает влияние на долю рынка.
5. Регуляторная среда — государственные политики в отношении криптовалюты формируют настроения инвесторов.
6. Настроения на рынке — общие тенденции на криптовалютном рынке влияют на ценообразование FIL.
7. Технические разработки — обновления и улучшения протокола способствуют расширению его применения.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Filecoin?

Люди хотят знать текущую цену Filecoin (FIL) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рыночных настроений и расчет прибыли/убытков. Как токен децентрализованной сети хранения данных, цена FIL отражает уровень внедрения и роста сети.

Прогноз цены Filecoin

Прогноз цены Filecoin (FIL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FIL в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Filecoin (FIL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Filecoin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Filecoin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FIL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Filecoin».

Как купить и инвестировать Filecoin в Россия

Готовы приступить к работе с Filecoin? Покупка FIL на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Filecoin. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Filecoin (FIL).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Filecoin будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Filecoin (FIL)

Что вы можете сделать с Filecoin

Владение Filecoin позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Filecoin (FIL)

Filecoin [Futures] (FIL) — это криптовалюта. Пользователи могут генерировать FIL в процессе майнинга. Для получения подробной информации о проекте, пожалуйста, посетите официальный сайт проекта, упомянутый выше.

Whitepaper

Источники Filecoin

Для более глубокого понимания Filecoin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Filecoin
Обозреватель блоков

Категория :

Alleged SEC SecuritiesBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:23:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Filecoin (FIL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Filecoin

FIL USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FIL с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FIL USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Filecoin (FIL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Filecoin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FIL/USDT
₽57,844199
₽57,844199₽57,844199
-1,78%
1.01M (USDT)
FIL/USDC
₽57,827665
₽57,827665₽57,827665
-1,60%
35.65K (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 FIL = 57,95167 RUB