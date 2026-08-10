Сегодняшняя цена ROGIN.AI

Текущая цена ROGIN.AI (ROG) сегодня составляет ₽ 0,1799 с изменением 0,78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROG на RUB составляет ₽ 0,1799 за ROG.

На данный момент ROGIN.AI занимает #708 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,05M, при оборотном предложении 66,99M ROG. В течение последних 24 часов, ROG торговался в диапазоне от ₽ 0,1744 (минимум) до ₽ 0,1889 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 59,772736275609058219, тогда как исторический минимум составил ₽ 10,979465530464809665.

В краткосрочной перспективе ROG изменился на +2,44% за последний час и на +2,68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 4,23K.

Рыночная информация ROGIN.AI (ROG)

Место No.708 Рыночная капитализация ₽ 12,05M₽ 12,05M ₽ 12,05M Объем (24Ч) ₽ 4,23K₽ 4,23K ₽ 4,23K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 35,98M₽ 35,98M ₽ 35,98M Оборотное предложение 66,99M 66,99M 66,99M Общее предложение 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация ROGIN.AI составляет ₽ 12,05M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 4,23K. Циркулируещее обращение ROG составляет 66,99M, а общее предложение – 200000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 35,98M.