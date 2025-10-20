Текущая цена NUMINE сегодня составляет 0.05969 USD. Следите за обновлениями цены NUMI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NUMI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена NUMINE сегодня составляет 0.05969 USD. Следите за обновлениями цены NUMI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NUMI прямо сейчас на MEXC.

Логотип NUMINE

NUMINE Курс (NUMI)

Текущая цена 1 NUMI в USD:

$0,05978
$0,05978$0,05978
+1,63%1D
USD
График цены NUMINE (NUMI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:56:14 (UTC+8)

Информация о ценах NUMINE (NUMI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,05762
$ 0,05762$ 0,05762
Мин 24Ч
$ 0,06007
$ 0,06007$ 0,06007
Макс 24Ч

$ 0,05762
$ 0,05762$ 0,05762

$ 0,06007
$ 0,06007$ 0,06007

$ 0,14584954023080834
$ 0,14584954023080834$ 0,14584954023080834

$ 0,05804207309462762
$ 0,05804207309462762$ 0,05804207309462762

-0,04%

+1,63%

-18,25%

-18,25%

Текущая цена NUMINE (NUMI) составляет $ 0,05969. За последние 24 часа NUMI торговался в диапазоне от $ 0,05762 до $ 0,06007, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NUMI за все время составляет $ 0,14584954023080834, а минимальная – $ 0,05804207309462762.

Что касается краткосрочной динамики, NUMI изменился на -0,04% за последний час, на +1,63% за 24 часа и на -18,25% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация NUMINE (NUMI)

No.1156

$ 9,66M
$ 9,66M$ 9,66M

$ 98,12K
$ 98,12K$ 98,12K

$ 59,69M
$ 59,69M$ 59,69M

161,78M
161,78M 161,78M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

16,17%

BSC

Текущая рыночная капитализация NUMINE составляет $ 9,66M, при 24-часовом объеме торгов $ 98,12K. Циркулируещее обращение NUMI составляет 161,78M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 59,69M.

История цен NUMINE (NUMI) в USD

Отслеживайте изменения цены NUMINE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0009588+1,63%
30 дней$ -0,01651-21,67%
60 дней$ +0,00969+19,38%
90 дней$ +0,00969+19,38%
Изменение цены NUMINE сегодня

Сегодня для NUMI зафиксировано изменение $ +0,0009588 (+1,63%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены NUMINE за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,01651 (-21,67%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены NUMINE за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NUMI изменился на $ +0,00969 (+19,38%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены NUMINE за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,00969 (+19,38%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены NUMINE (NUMI)?

Просмотеть страницу истории цен NUMINE.

Что такое NUMINE (NUMI)

NUMINE ставит перед собой задачу объединить весь контент в мире – игры, видео, музыку, книги и многое другое – с миром блокчейна.

NUMINE доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в NUMINE. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга NUMI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о NUMINE в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки NUMINE простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены NUMINE (USD)

Сколько будет стоить NUMINE (NUMI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NUMINE (NUMI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NUMINE.

Проверьте прогноз цены NUMINE!

Токеномика NUMINE (NUMI)

Понимание токеномики NUMINE (NUMI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NUMI прямо сейчас!

Как купить NUMINE (NUMI)

Ищете как купить NUMINE? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести NUMINE на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

NUMI на местную валюту

1 NUMINE (NUMI) в VND
1 570,74235
1 NUMINE (NUMI) в AUD
A$0,0913257
1 NUMINE (NUMI) в GBP
0,0447675
1 NUMINE (NUMI) в EUR
0,0513334
1 NUMINE (NUMI) в USD
$0,05969
1 NUMINE (NUMI) в MYR
RM0,2518918
1 NUMINE (NUMI) в TRY
2,5057862
1 NUMINE (NUMI) в JPY
¥9,07288
1 NUMINE (NUMI) в ARS
ARS$80,5528488
1 NUMINE (NUMI) в RUB
4,8593629
1 NUMINE (NUMI) в INR
5,2413789
1 NUMINE (NUMI) в IDR
Rp994,8329354
1 NUMINE (NUMI) в PHP
3,4954464
1 NUMINE (NUMI) в EGP
￡E.2,8400502
1 NUMINE (NUMI) в BRL
R$0,3211322
1 NUMINE (NUMI) в CAD
C$0,0829691
1 NUMINE (NUMI) в BDT
7,2869552
1 NUMINE (NUMI) в NGN
87,2655862
1 NUMINE (NUMI) в COP
$233,1640625
1 NUMINE (NUMI) в ZAR
R.1,032637
1 NUMINE (NUMI) в UAH
2,501011
1 NUMINE (NUMI) в TZS
T.Sh.148,1135722
1 NUMINE (NUMI) в VES
Bs12,5349
1 NUMINE (NUMI) в CLP
$56,46674
1 NUMINE (NUMI) в PKR
Rs16,8946576
1 NUMINE (NUMI) в KZT
32,1257549
1 NUMINE (NUMI) в THB
฿1,9530568
1 NUMINE (NUMI) в TWD
NT$1,8360644
1 NUMINE (NUMI) в AED
د.إ0,2190623
1 NUMINE (NUMI) в CHF
Fr0,0471551
1 NUMINE (NUMI) в HKD
HK$0,4637913
1 NUMINE (NUMI) в AMD
֏22,8344095
1 NUMINE (NUMI) в MAD
.د.م0,5527294
1 NUMINE (NUMI) в MXN
$1,0976991
1 NUMINE (NUMI) в SAR
ريال0,2238375
1 NUMINE (NUMI) в ETB
Br9,0382598
1 NUMINE (NUMI) в KES
KSh7,7083666
1 NUMINE (NUMI) в JOD
د.أ0,04232021
1 NUMINE (NUMI) в PLN
0,2166747
1 NUMINE (NUMI) в RON
лв0,2608453
1 NUMINE (NUMI) в SEK
kr0,5598922
1 NUMINE (NUMI) в BGN
лв0,1002792
1 NUMINE (NUMI) в HUF
Ft20,0230105
1 NUMINE (NUMI) в CZK
1,2499086
1 NUMINE (NUMI) в KWD
د.ك0,01826514
1 NUMINE (NUMI) в ILS
0,1963801
1 NUMINE (NUMI) в BOB
Bs0,4124579
1 NUMINE (NUMI) в AZN
0,101473
1 NUMINE (NUMI) в TJS
SM0,5527294
1 NUMINE (NUMI) в GEL
0,161163
1 NUMINE (NUMI) в AOA
Kz54,4116133
1 NUMINE (NUMI) в BHD
.د.ب0,02244344
1 NUMINE (NUMI) в BMD
$0,05969
1 NUMINE (NUMI) в DKK
kr0,3838067
1 NUMINE (NUMI) в HNL
L1,5674594
1 NUMINE (NUMI) в MUR
2,7170888
1 NUMINE (NUMI) в NAD
$1,0362184
1 NUMINE (NUMI) в NOK
kr0,5951093
1 NUMINE (NUMI) в NZD
$0,1032637
1 NUMINE (NUMI) в PAB
B/.0,05969
1 NUMINE (NUMI) в PGK
K0,250698
1 NUMINE (NUMI) в QAR
ر.ق0,2172716
1 NUMINE (NUMI) в RSD
дин.6,0239148
1 NUMINE (NUMI) в UZS
soʻm719,1564611
1 NUMINE (NUMI) в ALL
L4,9775491
1 NUMINE (NUMI) в ANG
ƒ0,1068451
1 NUMINE (NUMI) в AWG
ƒ0,107442
1 NUMINE (NUMI) в BBD
$0,11938
1 NUMINE (NUMI) в BAM
KM0,1002792
1 NUMINE (NUMI) в BIF
Fr176,02581
1 NUMINE (NUMI) в BND
$0,077597
1 NUMINE (NUMI) в BSD
$0,05969
1 NUMINE (NUMI) в JMD
$9,5790512
1 NUMINE (NUMI) в KHR
240,6850025
1 NUMINE (NUMI) в KMF
Fr25,30856
1 NUMINE (NUMI) в LAK
1 297,6086697
1 NUMINE (NUMI) в LKR
රු18,1153181
1 NUMINE (NUMI) в MDL
L1,0129393
1 NUMINE (NUMI) в MGA
Ar267,667867
1 NUMINE (NUMI) в MOP
P0,47752
1 NUMINE (NUMI) в MVR
0,913257
1 NUMINE (NUMI) в MWK
MK103,448739
1 NUMINE (NUMI) в MZN
MT3,814191
1 NUMINE (NUMI) в NPR
रु8,3888326
1 NUMINE (NUMI) в PYG
423,32148
1 NUMINE (NUMI) в RWF
Fr86,61019
1 NUMINE (NUMI) в SBD
$0,4912487
1 NUMINE (NUMI) в SCR
0,8159623
1 NUMINE (NUMI) в SRD
$2,3690961
1 NUMINE (NUMI) в SVC
$0,5222875
1 NUMINE (NUMI) в SZL
L1,0362184
1 NUMINE (NUMI) в TMT
m0,2095119
1 NUMINE (NUMI) в TND
د.ت0,17536922
1 NUMINE (NUMI) в TTD
$0,4046982
1 NUMINE (NUMI) в UGX
Sh207,95996
1 NUMINE (NUMI) в XAF
Fr33,66516
1 NUMINE (NUMI) в XCD
$0,161163
1 NUMINE (NUMI) в XOF
Fr33,66516
1 NUMINE (NUMI) в XPF
Fr6,08838
1 NUMINE (NUMI) в BWP
P0,799846
1 NUMINE (NUMI) в BZD
$0,1199769
1 NUMINE (NUMI) в CVE
$5,6801004
1 NUMINE (NUMI) в DJF
Fr10,62482
1 NUMINE (NUMI) в DOP
$3,7873305
1 NUMINE (NUMI) в DZD
د.ج7,7871574
1 NUMINE (NUMI) в FJD
$0,137287
1 NUMINE (NUMI) в GNF
Fr519,00455
1 NUMINE (NUMI) в GTQ
Q0,4572254
1 NUMINE (NUMI) в GYD
$12,487148
1 NUMINE (NUMI) в ISK
kr7,28218

Источники NUMINE

Для более глубокого понимания NUMINE рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт NUMINE
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NUMINE

Сколько стоит NUMINE (NUMI) на сегодня?
Актуальная цена NUMI в USD – 0,05969 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NUMI в USD?
Текущая цена NUMI в USD составляет $ 0,05969. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация NUMINE?
Рыночная капитализация NUMI составляет $ 9,66M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NUMI?
Циркулирующее предложение NUMI составляет 161,78M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NUMI?
NUMI достиг максимальной цены (ATH) в 0,14584954023080834 USD.
Какова была минимальная цена NUMI за все время (ATL)?
NUMI достиг минимальной цены (ATL) в 0,05804207309462762 USD.
Каков объем торгов NUMI?
Объем торгов за последние 24 часа для NUMI составляет $ 98,12K USD.
Вырастет ли NUMI в цене в этом году?
NUMI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NUMI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии NUMINE (NUMI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор NUMI в USD

Сумма

NUMI
NUMI
USD
USD

1 NUMI = 0,05969 USD

Торговля NUMI

NUMI/USDT
$0,05978
$0,05978$0,05978
+1,68%

