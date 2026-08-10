Сегодняшняя цена Acala Token

Текущая цена Acala Token (ACA) сегодня составляет ₽ 0,0003229 с изменением 8,86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ACA на RUB составляет ₽ 0,0003229 за ACA.

На данный момент Acala Token занимает #1996 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 376,72K, при оборотном предложении 1,17B ACA. В течение последних 24 часов, ACA торговался в диапазоне от ₽ 0,0002926 (минимум) до ₽ 0,0003465 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 256,59670335188485725, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0455063260906156625.

В краткосрочной перспективе ACA изменился на -0,96% за последний час и на +11,53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,60K.

Рыночная информация Acala Token (ACA)

Место No.1996 Рыночная капитализация ₽ 376,72K₽ 376,72K ₽ 376,72K Объем (24Ч) ₽ 61,60K₽ 61,60K ₽ 61,60K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 516,64K₽ 516,64K ₽ 516,64K Оборотное предложение 1,17B 1,17B 1,17B Общее предложение 1 600 000 000 1 600 000 000 1 600 000 000 Публичный блокчейн ACALA

Текущая рыночная капитализация Acala Token составляет ₽ 376,72K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,60K. Циркулируещее обращение ACA составляет 1,17B, а общее предложение – 1600000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 516,64K.