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Текущая цена Acala Token сегодня составляет 0,0003229 RUB. Рыночная капитализация ACA составляет 376 716,664514 RUB. Отслеживайте обновления цен ACA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Acala Token сегодня составляет 0,0003229 RUB. Рыночная капитализация ACA составляет 376 716,664514 RUB. Отслеживайте обновления цен ACA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Acala Token Курс (ACA)

Текущая цена 1 ACA в RUB:

₽0,026736525
₽0,026736525₽0,026736525
+8,86%1D
RUB
График цены Acala Token (ACA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:32:24 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Acala Token

Текущая цена Acala Token (ACA) сегодня составляет ₽ 0,0003229 с изменением 8,86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ACA на RUB составляет ₽ 0,0003229 за ACA.

На данный момент Acala Token занимает #1996 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 376,72K, при оборотном предложении 1,17B ACA. В течение последних 24 часов, ACA торговался в диапазоне от ₽ 0,0002926 (минимум) до ₽ 0,0003465 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 256,59670335188485725, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0455063260906156625.

В краткосрочной перспективе ACA изменился на -0,96% за последний час и на +11,53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,60K.

Рыночная информация Acala Token (ACA)

No.1996

₽ 376,72K
₽ 376,72K₽ 376,72K

₽ 61,60K
₽ 61,60K₽ 61,60K

₽ 516,64K
₽ 516,64K₽ 516,64K

1,17B
1,17B 1,17B

1 600 000 000
1 600 000 000 1 600 000 000

ACALA

Текущая рыночная капитализация Acala Token составляет ₽ 376,72K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,60K. Циркулируещее обращение ACA составляет 1,17B, а общее предложение – 1600000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 516,64K.

История цен Acala Token в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0002926
₽ 0,0002926₽ 0,0002926
Мин 24Ч
₽ 0,0003465
₽ 0,0003465₽ 0,0003465
Макс 24Ч

₽ 0,0002926
₽ 0,0002926₽ 0,0002926

₽ 0,0003465
₽ 0,0003465₽ 0,0003465

₽ 256,59670335188485725
₽ 256,59670335188485725₽ 256,59670335188485725

₽ 0,0455063260906156625
₽ 0,0455063260906156625₽ 0,0455063260906156625

-0,96%

+8,86%

+11,53%

+11,53%

История цен Acala Token (ACA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Acala Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,002176057+8,86%
30 дней₽ -0,0001627-33,51%
60 дней₽ -0,0003487-51,93%
90 дней₽ -0,0005316-62,22%
Изменение цены Acala Token сегодня

Сегодня для ACA зафиксировано изменение ₽ +0,002176057 (+8,86%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Acala Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0001627 (-33,51%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Acala Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ACA изменился на ₽ -0,0003487 (-51,93%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Acala Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0005316 (-62,22%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Acala Token (ACA)?

Просмотеть страницу истории цен Acala Token.

Анализ по Acala Token

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Acala Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Acala Token?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Acala (ACA):

1. Рост и распространение экосистемы DeFi на сети Acala
2. Производительность парачейнов Polkadot и корреляция с токеном DOT
3. Общий объем замороженных активов (TVL) в дефинансовых протоколах Acala
4. Спрос и использование стейблкоина aUSD
5. Участие в процессе сетевого управления

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Acala Token?

Люди хотят знать текущую цену на ACA для принятия торговых решений, управления портфелем и определения оптимального времени инвестирования. Реальные цены в режиме реального времени помогают трейдерам выявлять точки входа/выхода, оценивать рыночные тенденции и рассчитывать прибыль/убытки. Инвесторы отслеживают ежедневные колебания, чтобы оценить эффективность своих активов и принимать обоснованные решения о покупке или продаже в условиях волатильного крипторынка.

Прогноз цены Acala Token

Прогноз цены Acala Token (ACA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ACA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Acala Token (ACA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Acala Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Acala Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ACA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Acala Token».

Как купить и инвестировать Acala Token в Россия

Готовы приступить к работе с Acala Token? Покупка ACA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Acala Token. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Acala Token (ACA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Acala Token будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Acala Token (ACA)

Что вы можете сделать с Acala Token

Владение Acala Token позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Acala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Источники Acala Token

Для более глубокого понимания Acala Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Acala Token
Обозреватель блоков

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Polkadot EcosystemLayer 1 (L1)

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:32:24 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Acala Token (ACA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Acala Token

ACA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ACA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ACA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Acala Token (ACA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Acala Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ACA/USDT
₽0,02666205
₽0,02666205₽0,02666205
+8,48%
198.69M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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