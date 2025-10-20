Текущая цена Mastercard сегодня составляет 574.5 USD. Следите за обновлениями цены MAON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mastercard сегодня составляет 574.5 USD. Следите за обновлениями цены MAON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAON прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MAON

Информация о цене MAON

Официальный сайт MAON

Токеномика MAON

Прогноз цен MAON

История MAON

Руководство по покупке MAON

Конвертер валют MAON в фиат

MAON на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Mastercard

Mastercard Курс (MAON)

Текущая цена 1 MAON в USD:

$574,5
$574,5$574,5
-0,27%1D
USD
График цены Mastercard (MAON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:04:53 (UTC+8)

Информация о ценах Mastercard (MAON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 566,65
$ 566,65$ 566,65
Мин 24Ч
$ 576,66
$ 576,66$ 576,66
Макс 24Ч

$ 566,65
$ 566,65$ 566,65

$ 576,66
$ 576,66$ 576,66

$ 604,8777949802613
$ 604,8777949802613$ 604,8777949802613

$ 542,7603869563253
$ 542,7603869563253$ 542,7603869563253

+0,69%

-0,27%

+3,44%

+3,44%

Текущая цена Mastercard (MAON) составляет $ 574,5. За последние 24 часа MAON торговался в диапазоне от $ 566,65 до $ 576,66, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MAON за все время составляет $ 604,8777949802613, а минимальная – $ 542,7603869563253.

Что касается краткосрочной динамики, MAON изменился на +0,69% за последний час, на -0,27% за 24 часа и на +3,44% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mastercard (MAON)

No.2103

$ 1,15M
$ 1,15M$ 1,15M

$ 56,06K
$ 56,06K$ 56,06K

$ 1,15M
$ 1,15M$ 1,15M

2,01K
2,01K 2,01K

2 007,18476178
2 007,18476178 2 007,18476178

ETH

Текущая рыночная капитализация Mastercard составляет $ 1,15M, при 24-часовом объеме торгов $ 56,06K. Циркулируещее обращение MAON составляет 2,01K, а общее предложение – 2007.18476178. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,15M.

История цен Mastercard (MAON) в USD

Отслеживайте изменения цены Mastercard за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -1,5553-0,27%
30 дней$ -5,8-1,00%
60 дней$ +24,5+4,45%
90 дней$ +24,5+4,45%
Изменение цены Mastercard сегодня

Сегодня для MAON зафиксировано изменение $ -1,5553 (-0,27%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Mastercard за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -5,8 (-1,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Mastercard за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MAON изменился на $ +24,5 (+4,45%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Mastercard за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +24,5 (+4,45%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Mastercard (MAON)?

Просмотеть страницу истории цен Mastercard.

Что такое Mastercard (MAON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Mastercard доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Mastercard. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MAON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Mastercard в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Mastercard простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Mastercard (USD)

Сколько будет стоить Mastercard (MAON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mastercard (MAON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mastercard.

Проверьте прогноз цены Mastercard!

Токеномика Mastercard (MAON)

Понимание токеномики Mastercard (MAON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MAON прямо сейчас!

Как купить Mastercard (MAON)

Ищете как купить Mastercard? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Mastercard на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MAON на местную валюту

1 Mastercard (MAON) в VND
15 117 967,5
1 Mastercard (MAON) в AUD
A$878,985
1 Mastercard (MAON) в GBP
430,875
1 Mastercard (MAON) в EUR
494,07
1 Mastercard (MAON) в USD
$574,5
1 Mastercard (MAON) в MYR
RM2 424,39
1 Mastercard (MAON) в TRY
24 117,51
1 Mastercard (MAON) в JPY
¥87 324
1 Mastercard (MAON) в ARS
ARS$775 299,24
1 Mastercard (MAON) в RUB
46 660,89
1 Mastercard (MAON) в INR
50 458,335
1 Mastercard (MAON) в IDR
Rp9 574 996,17
1 Mastercard (MAON) в PHP
33 671,445
1 Mastercard (MAON) в EGP
￡E.27 334,71
1 Mastercard (MAON) в BRL
R$3 090,81
1 Mastercard (MAON) в CAD
C$798,555
1 Mastercard (MAON) в BDT
70 134,96
1 Mastercard (MAON) в NGN
839 907,51
1 Mastercard (MAON) в COP
$2 244 140,625
1 Mastercard (MAON) в ZAR
R.9 950,34
1 Mastercard (MAON) в UAH
24 071,55
1 Mastercard (MAON) в TZS
T.Sh.1 425 552,81
1 Mastercard (MAON) в VES
Bs120 645
1 Mastercard (MAON) в CLP
$544 051,5
1 Mastercard (MAON) в PKR
Rs162 606,48
1 Mastercard (MAON) в KZT
309 201,645
1 Mastercard (MAON) в THB
฿18 809,13
1 Mastercard (MAON) в TWD
NT$17 706,09
1 Mastercard (MAON) в AED
د.إ2 108,415
1 Mastercard (MAON) в CHF
Fr453,855
1 Mastercard (MAON) в HKD
HK$4 463,865
1 Mastercard (MAON) в AMD
֏219 774,975
1 Mastercard (MAON) в MAD
.د.م5 319,87
1 Mastercard (MAON) в MXN
$10 570,8
1 Mastercard (MAON) в SAR
ريال2 154,375
1 Mastercard (MAON) в ETB
Br86 990,79
1 Mastercard (MAON) в KES
KSh74 190,93
1 Mastercard (MAON) в JOD
د.أ407,3205
1 Mastercard (MAON) в PLN
2 091,18
1 Mastercard (MAON) в RON
лв2 510,565
1 Mastercard (MAON) в SEK
kr5 388,81
1 Mastercard (MAON) в BGN
лв965,16
1 Mastercard (MAON) в HUF
Ft192 974,55
1 Mastercard (MAON) в CZK
12 041,52
1 Mastercard (MAON) в KWD
د.ك175,797
1 Mastercard (MAON) в ILS
1 890,105
1 Mastercard (MAON) в BOB
Bs3 969,795
1 Mastercard (MAON) в AZN
976,65
1 Mastercard (MAON) в TJS
SM5 319,87
1 Mastercard (MAON) в GEL
1 551,15
1 Mastercard (MAON) в AOA
Kz523 696,965
1 Mastercard (MAON) в BHD
.د.ب216,012
1 Mastercard (MAON) в BMD
$574,5
1 Mastercard (MAON) в DKK
kr3 694,035
1 Mastercard (MAON) в HNL
L15 086,37
1 Mastercard (MAON) в MUR
26 151,24
1 Mastercard (MAON) в NAD
$9 973,32
1 Mastercard (MAON) в NOK
kr5 733,51
1 Mastercard (MAON) в NZD
$999,63
1 Mastercard (MAON) в PAB
B/.574,5
1 Mastercard (MAON) в PGK
K2 412,9
1 Mastercard (MAON) в QAR
ر.ق2 091,18
1 Mastercard (MAON) в RSD
дин.58 018,755
1 Mastercard (MAON) в UZS
soʻm6 921 685,155
1 Mastercard (MAON) в ALL
L47 907,555
1 Mastercard (MAON) в ANG
ƒ1 028,355
1 Mastercard (MAON) в AWG
ƒ1 034,1
1 Mastercard (MAON) в BBD
$1 149
1 Mastercard (MAON) в BAM
KM965,16
1 Mastercard (MAON) в BIF
Fr1 694 200,5
1 Mastercard (MAON) в BND
$746,85
1 Mastercard (MAON) в BSD
$574,5
1 Mastercard (MAON) в JMD
$92 195,76
1 Mastercard (MAON) в KHR
2 316 527,625
1 Mastercard (MAON) в KMF
Fr243 588
1 Mastercard (MAON) в LAK
12 489 130,185
1 Mastercard (MAON) в LKR
රු174 355,005
1 Mastercard (MAON) в MDL
L9 749,265
1 Mastercard (MAON) в MGA
Ar2 576 230,35
1 Mastercard (MAON) в MOP
P4 596
1 Mastercard (MAON) в MVR
8 789,85
1 Mastercard (MAON) в MWK
MK995 665,95
1 Mastercard (MAON) в MZN
MT36 710,55
1 Mastercard (MAON) в NPR
रु80 740,23
1 Mastercard (MAON) в PYG
4 074 354
1 Mastercard (MAON) в RWF
Fr833 599,5
1 Mastercard (MAON) в SBD
$4 728,135
1 Mastercard (MAON) в SCR
7 853,415
1 Mastercard (MAON) в SRD
$22 773,18
1 Mastercard (MAON) в SVC
$5 026,875
1 Mastercard (MAON) в SZL
L9 973,32
1 Mastercard (MAON) в TMT
m2 016,495
1 Mastercard (MAON) в TND
د.ت1 687,881
1 Mastercard (MAON) в TTD
$3 895,11
1 Mastercard (MAON) в UGX
Sh2 001 558
1 Mastercard (MAON) в XAF
Fr324 018
1 Mastercard (MAON) в XCD
$1 551,15
1 Mastercard (MAON) в XOF
Fr324 018
1 Mastercard (MAON) в XPF
Fr58 599
1 Mastercard (MAON) в BWP
P7 698,3
1 Mastercard (MAON) в BZD
$1 154,745
1 Mastercard (MAON) в CVE
$54 669,42
1 Mastercard (MAON) в DJF
Fr102 261
1 Mastercard (MAON) в DOP
$36 452,025
1 Mastercard (MAON) в DZD
د.ج74 966,505
1 Mastercard (MAON) в FJD
$1 321,35
1 Mastercard (MAON) в GNF
Fr4 995 277,5
1 Mastercard (MAON) в GTQ
Q4 400,67
1 Mastercard (MAON) в GYD
$120 185,4
1 Mastercard (MAON) в ISK
kr70 089

Источники Mastercard

Для более глубокого понимания Mastercard рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Mastercard
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mastercard

Сколько стоит Mastercard (MAON) на сегодня?
Актуальная цена MAON в USD – 574,5 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MAON в USD?
Текущая цена MAON в USD составляет $ 574,5. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mastercard?
Рыночная капитализация MAON составляет $ 1,15M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MAON?
Циркулирующее предложение MAON составляет 2,01K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MAON?
MAON достиг максимальной цены (ATH) в 604,8777949802613 USD.
Какова была минимальная цена MAON за все время (ATL)?
MAON достиг минимальной цены (ATL) в 542,7603869563253 USD.
Каков объем торгов MAON?
Объем торгов за последние 24 часа для MAON составляет $ 56,06K USD.
Вырастет ли MAON в цене в этом году?
MAON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:04:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mastercard (MAON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор MAON в USD

Сумма

MAON
MAON
USD
USD

1 MAON = 574,5 USD

Торговля MAON

MAON/USDT
$574,5
$574,5$574,5
-0,27%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах