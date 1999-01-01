MXSOL

MXSOL – это токен ликвидного стейкинга (LST) для Solana, поддерживаемый биржей MEXC. При стейкинге SOL на MEXC вы получаете токены MXSOL, которые представляют вашу долю застейканных SOL в пуле стейкинга MEXC. Эти токены служат своего рода квитанцией и могут быть впоследствии обменены обратно на SOL и накопленные награды.

Название криптовалютыMXSOL

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеMXSOL – это токен ликвидного стейкинга (LST) для Solana, поддерживаемый биржей MEXC. При стейкинге SOL на MEXC вы получаете токены MXSOL, которые представляют вашу долю застейканных SOL в пуле стейкинга MEXC. Эти токены служат своего рода квитанцией и могут быть впоследствии обменены обратно на SOL и накопленные награды.

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