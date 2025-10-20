Текущая цена STBL сегодня составляет 0.09606 USD. Следите за обновлениями цены STBL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STBL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена STBL сегодня составляет 0.09606 USD. Следите за обновлениями цены STBL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STBL прямо сейчас на MEXC.

STBL Курс (STBL)

Текущая цена 1 STBL в USD:

-9,57%1D
USD
График цены STBL (STBL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:09:18 (UTC+8)

Информация о ценах STBL (STBL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

-0,55%

-9,56%

-25,79%

-25,79%

Текущая цена STBL (STBL) составляет $ 0,09606. За последние 24 часа STBL торговался в диапазоне от $ 0,08825 до $ 0,11031, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STBL за все время составляет $ 0,6107798696411226, а минимальная – $ 0,05027366108223707.

Что касается краткосрочной динамики, STBL изменился на -0,55% за последний час, на -9,56% за 24 часа и на -25,79% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация STBL (STBL)

No.532

5,00%

BSC

Текущая рыночная капитализация STBL составляет $ 48,03M, при 24-часовом объеме торгов $ 2,64M. Циркулируещее обращение STBL составляет 500,00M, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 960,60M.

История цен STBL (STBL) в USD

Отслеживайте изменения цены STBL за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0101658-9,56%
30 дней$ -0,28094-74,52%
60 дней$ +0,09106+1 821,20%
90 дней$ +0,09106+1 821,20%
Изменение цены STBL сегодня

Сегодня для STBL зафиксировано изменение $ -0,0101658 (-9,56%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены STBL за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,28094 (-74,52%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены STBL за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то STBL изменился на $ +0,09106 (+1 821,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены STBL за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,09106 (+1 821,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены STBL (STBL)?

Просмотеть страницу истории цен STBL.

Что такое STBL (STBL)

STBL – это децентрализованная платформа без хранения активов, созданная для переосмысления полезности стейблкоинов путем объединения доходности, прозрачности и обеспечения активами реального мира (RWA). В своей основе STBL представляет собой механизм для минтинга стейблкоинов, а именно USST и YLD, с уникальными преимуществами, которые выделяют его в экосистеме DeFi: доходность без стейкинга, отсутствие блокировок и рост на основе RWA.

STBL доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в STBL. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга STBL, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о STBL в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки STBL простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены STBL (USD)

Сколько будет стоить STBL (STBL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов STBL (STBL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для STBL.

Проверьте прогноз цены STBL!

Токеномика STBL (STBL)

Понимание токеномики STBL (STBL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STBL прямо сейчас!

Как купить STBL (STBL)

Ищете как купить STBL? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести STBL на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

STBL на местную валюту

Источники STBL

Для более глубокого понимания STBL рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт STBL
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о STBL

Сколько стоит STBL (STBL) на сегодня?
Актуальная цена STBL в USD – 0,09606 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STBL в USD?
Текущая цена STBL в USD составляет $ 0,09606. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация STBL?
Рыночная капитализация STBL составляет $ 48,03M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STBL?
Циркулирующее предложение STBL составляет 500,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STBL?
STBL достиг максимальной цены (ATH) в 0,6107798696411226 USD.
Какова была минимальная цена STBL за все время (ATL)?
STBL достиг минимальной цены (ATL) в 0,05027366108223707 USD.
Каков объем торгов STBL?
Объем торгов за последние 24 часа для STBL составляет $ 2,64M USD.
Вырастет ли STBL в цене в этом году?
STBL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STBL для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

