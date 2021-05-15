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Текущая цена Radio Caca сегодня составляет 0,00001425 RUB. Рыночная капитализация RACA составляет 5 866 302,7877216953875 RUB. Отслеживайте обновления цен RACA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Radio Caca сегодня составляет 0,00001425 RUB. Рыночная капитализация RACA составляет 5 866 302,7877216953875 RUB. Отслеживайте обновления цен RACA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Radio Caca Курс (RACA)

Текущая цена 1 RACA в RUB:

₽0,0011774775
₽0,0011774775₽0,0011774775
+0,07%1D
RUB
График цены Radio Caca (RACA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:49:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Radio Caca

Текущая цена Radio Caca (RACA) сегодня составляет ₽ 0,00001425 с изменением 0,07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RACA на RUB составляет ₽ 0,00001425 за RACA.

На данный момент Radio Caca занимает #1169 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,87M, при оборотном предложении 411,67B RACA. В течение последних 24 часов, RACA торговался в диапазоне от ₽ 0,0000141 (минимум) до ₽ 0,00001446 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,9821881526047986434, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0009849877416535173.

В краткосрочной перспективе RACA изменился на +1,06% за последний час и на +1,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,39K.

Рыночная информация Radio Caca (RACA)

No.1169

₽ 5,87M
₽ 5,87M₽ 5,87M

₽ 56,39K
₽ 56,39K₽ 56,39K

₽ 7,13M
₽ 7,13M₽ 7,13M

411,67B
411,67B 411,67B

500 000 000 000
500 000 000 000 500 000 000 000

415 670 371 068,18945
415 670 371 068,18945 415 670 371 068,18945

82,33%

2021-05-15 00:00:00

NONE

Текущая рыночная капитализация Radio Caca составляет ₽ 5,87M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,39K. Циркулируещее обращение RACA составляет 411,67B, а общее предложение – 415670371068.18945. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7,13M.

История цен Radio Caca в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0000141
₽ 0,0000141₽ 0,0000141
Мин 24Ч
₽ 0,00001446
₽ 0,00001446₽ 0,00001446
Макс 24Ч

₽ 0,0000141
₽ 0,0000141₽ 0,0000141

₽ 0,00001446
₽ 0,00001446₽ 0,00001446

₽ 0,9821881526047986434
₽ 0,9821881526047986434₽ 0,9821881526047986434

₽ 0,0009849877416535173
₽ 0,0009849877416535173₽ 0,0009849877416535173

+1,06%

+0,07%

+1,42%

+1,42%

История цен Radio Caca (RACA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Radio Caca за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0000008237+0,07%
30 дней₽ +0,0000017+13,54%
60 дней₽ +0,00000076+5,63%
90 дней₽ -0,00000398-21,84%
Изменение цены Radio Caca сегодня

Сегодня для RACA зафиксировано изменение ₽ +0,0000008237 (+0,07%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Radio Caca за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0000017 (+13,54%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Radio Caca за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RACA изменился на ₽ +0,00000076 (+5,63%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Radio Caca за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00000398 (-21,84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Radio Caca (RACA)?

Просмотеть страницу истории цен Radio Caca.

Анализ по Radio Caca

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Radio Caca, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Radio Caca?

Цены на Radio Caca (RACA) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень внедрения метавселенной и тенденции на рынке NFT
2. Развитие игровой экосистемы и уровень вовлеченности пользователей
3. Объявления о партнерствах и совместных проектах
4. Общая рыночная настроение в сфере криптовалют
5. Динамика цен на биткоин и основные альткоины
6. Объем торгов и ликвидность на биржах
7. Полезность токена и размеры вознаграждений за стейкинг
8. Регуляторные новости, влияющие на игровые токены
9. Рост сообщества и активность в социальных сетях
10. Динамика предложения и сжигание токенов

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Radio Caca?

Люди хотят знать текущую цену RACA, потому что они являются инвесторами, отслеживающими стоимость портфеля, трейдерами, ищущими точки входа/выхода, или теми, кто рассматривает возможность покупки токена. RACA связан с игровой экосистемой Metamon и NFT, поэтому изменения цены влияют на игровые вознаграждения и стоимость активов. Реальное время цен помогает принимать обоснованные решения.

Прогноз цены Radio Caca

Прогноз цены Radio Caca (RACA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RACA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Radio Caca (RACA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Radio Caca потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Radio Caca достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RACA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Radio Caca».

Как купить и инвестировать Radio Caca в Россия

Готовы приступить к работе с Radio Caca? Покупка RACA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Radio Caca. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Radio Caca (RACA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Radio Caca будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Radio Caca (RACA)

Что вы можете сделать с Radio Caca

Владение Radio Caca позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Radio Caca (RACA)

Radio Caca Metaverse - Соединенные Штаты Марса, также известные как USM. Radio Caca, поддерживаемая OKX Blockdream Ventures, является поставщиком инфраструктурных решений Web 3.0. В июле 2021 года Radio Caca выпустила свой первый продукт Web 3.0, коллекцию PFP (NFT в стиле изображения профиля) для Мэй Маск (матери Илона). Radio Caca запустило Соединенные Штаты Марса (или USM), трехмерную метавселенную в 2021 году. Наши разработчики могут поддержать команды PFP в интеграции их цифровых активов в USM, чтобы создатели PFP могли сосредоточиться на масштабировании и создании для своих сообществ.

Источники Radio Caca

Для более глубокого понимания Radio Caca рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Radio Caca
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:49:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Radio Caca (RACA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Radio Caca

RACA USDT (фьючерсная торговля)

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Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Radio Caca в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RACA/USDT
₽0,0011683882
₽0,0011683882₽0,0011683882
-1,04%
3.97B (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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