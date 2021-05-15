Сегодняшняя цена Radio Caca

Текущая цена Radio Caca (RACA) сегодня составляет ₽ 0,00001425 с изменением 0,07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RACA на RUB составляет ₽ 0,00001425 за RACA.

На данный момент Radio Caca занимает #1169 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,87M, при оборотном предложении 411,67B RACA. В течение последних 24 часов, RACA торговался в диапазоне от ₽ 0,0000141 (минимум) до ₽ 0,00001446 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,9821881526047986434, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0009849877416535173.

В краткосрочной перспективе RACA изменился на +1,06% за последний час и на +1,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,39K.

Рыночная информация Radio Caca (RACA)

Место No.1169 Рыночная капитализация ₽ 5,87M₽ 5,87M ₽ 5,87M Объем (24Ч) ₽ 56,39K₽ 56,39K ₽ 56,39K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 7,13M₽ 7,13M ₽ 7,13M Оборотное предложение 411,67B 411,67B 411,67B Макс. предложение 500 000 000 000 500 000 000 000 500 000 000 000 Общее предложение 415 670 371 068,18945 415 670 371 068,18945 415 670 371 068,18945 Коэффициент обращения 82,33% Дата выпуска 2021-05-15 00:00:00 Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация Radio Caca составляет ₽ 5,87M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,39K. Циркулируещее обращение RACA составляет 411,67B, а общее предложение – 415670371068.18945. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7,13M.