Chainlink – это отраслевой стандарт среди оракул-платформ, который переносит традиционные финансовые рынки ончейн и обеспечивает работу большинства проектов децентрализованных финансов (DeFi). Технологический стек Chainlink предоставляет критически важные решения в области данных, совместимости, комплаенса и конфиденциальности, необходимые для реализации продвинутых блокчейн-кейсов: токенизация институциональных активов, кредитование, платежи, стейблкоины и многое другое. С момента изобретения децентрализованных сетей-оракулов, Chainlink обеспечил проведение транзакций на десятки триллионов долларов и сегодня защищает большую часть всей DeFi-инфраструктуры.

Крупнейшие мировые финансовые институты уже приняли стандарты и инфраструктуру Chainlink – среди них Swift, Euroclear, Mastercard, Fidelity International, UBS, ANZ, а также топовые блокчейн-протоколы Aave, GMX, Lido и другие. Chainlink реализует уникальную модель комиссий, при которой доходы, получаемые ончейн и офчейн от корпоративного использования, конвертируются в токены LINK и аккумулируются в стратегическом резерве Chainlink. Узнайте больше на chain.link.

Токеномика Chainlink (LINK)

LINK – это нативный токен сети Chainlink, используемый для оплаты услуг, повышения безопасности сети и получения вознаграждений. Модель Chainlink предусматривает, что доходы как ончейн, так и оффчейн, полученные от корпоративных внедрений, конвертируются в LINK и пополняют стратегический резерв Chainlink. Этот резерв создан для долгосрочного роста и устойчивости сети Chainlink – он аккумулирует LINK, полученные как от корпоративных клиентов, внедряющих стандарт Chainlink, так и от использования сервисов сети, которые уже принесли сотни миллионов долларов дохода."