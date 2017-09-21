Линк Курс (LINK)
Текущая цена Линк (LINK) сегодня составляет ₽ 8,313 с изменением 0,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LINK на RUB составляет ₽ 8,313 за LINK.
На данный момент Линк занимает #12 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,46B, при оборотном предложении 657,10M LINK. В течение последних 24 часов, LINK торговался в диапазоне от ₽ 8,174 (минимум) до ₽ 8,383 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 4 368,6224830944, тогда как исторический минимум составил ₽ 10,43465789794921875.
В краткосрочной перспективе LINK изменился на +0,33% за последний час и на +1,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 274,99K.
No.12
0,31%
2017-09-21 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Линк составляет ₽ 5,46B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 274,99K. Циркулируещее обращение LINK составляет 657,10M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8,31B.
+0,33%
-0,47%
+1,55%
+1,55%
Отслеживайте изменения цены Линк за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -3,24213
|-0,47%
|30 дней
|₽ +0,308
|+3,84%
|60 дней
|₽ +0,456
|+5,80%
|90 дней
|₽ -1,953
|-19,03%
Сегодня для LINK зафиксировано изменение ₽ -3,24213 (-0,47%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,308 (+3,84%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то LINK изменился на ₽ +0,456 (+5,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -1,953 (-19,03%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Линк.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Линк, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке LINK: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
LINK_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 8,177. Цена находится ниже центральной зоны Pivot Point — уровня 8,3253. Уровень сопротивления S1 на отметке 8,2946 формирует ближнюю границу текущей структуры. Уровень сопротивления R1 на отметке 8,3466 определяет верхний диапазон ценового пространства. В текущей структуре наблюдается консолидация на низком уровне. Система скользящих средних демонстрирует пространственное расхождение с уровневой сеткой Pivot. На 7-периодной скользящей средней зафиксирован сигнал к покупке. Группировка EMA на 5–6 периодах сохраняет параллельную направленность. Индикатор MACD образует «золотое пересечение». Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Линии быстрой и медленной скользящих средних проявляют явление расслоения. Краткосрочная динамика характеризуется концентрированным выпуском импульса. Волатильность остаётся в пределах обычного диапазона. На текущем уровне силы быков и медведей достигли временного равновесия. Ключевым ближним уровнем сопротивления является S1 — 8,2946. Это значение отстоит от текущей цены примерно на 1,4%. Дальним ориентиром служит центральный уровень Pivot — 8,3253, который находится примерно на 1,8% выше текущего курса. Ниже следует обратить внимание на уровень предыдущего минимума как потенциальную поддержку. Верхнее сопротивление сосредоточено вокруг отметки 8,3466. Расстояния между ключевыми уровнями достаточно компактны. Рынок ожидает подтверждения направления пробоя.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Линк потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Для более глубокого понимания Линк рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
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