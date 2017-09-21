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Текущая цена Линк сегодня составляет 8,313 RUB. Рыночная капитализация LINK составляет 5 462 472 054,3740158371 RUB. Отслеживайте обновления цен LINK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Линк сегодня составляет 8,313 RUB. Рыночная капитализация LINK составляет 5 462 472 054,3740158371 RUB. Отслеживайте обновления цен LINK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Линк Курс (LINK)

Текущая цена 1 LINK в RUB:

₽686,5722
₽686,5722₽686,5722
-0,47%1D
RUB
График цены Линк (LINK) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:52:29 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Линк

Текущая цена Линк (LINK) сегодня составляет ₽ 8,313 с изменением 0,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LINK на RUB составляет ₽ 8,313 за LINK.

На данный момент Линк занимает #12 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,46B, при оборотном предложении 657,10M LINK. В течение последних 24 часов, LINK торговался в диапазоне от ₽ 8,174 (минимум) до ₽ 8,383 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 4 368,6224830944, тогда как исторический минимум составил ₽ 10,43465789794921875.

В краткосрочной перспективе LINK изменился на +0,33% за последний час и на +1,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 274,99K.

Рыночная информация Линк (LINK)

No.12

₽ 5,46B
₽ 5,46B₽ 5,46B

₽ 274,99K
₽ 274,99K₽ 274,99K

₽ 8,31B
₽ 8,31B₽ 8,31B

657,10M
657,10M 657,10M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

0,31%

2017-09-21 00:00:00

₽ 7,551468
₽ 7,551468₽ 7,551468

ETH

Текущая рыночная капитализация Линк составляет ₽ 5,46B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 274,99K. Циркулируещее обращение LINK составляет 657,10M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8,31B.

История цен Линк в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 8,174
₽ 8,174₽ 8,174
Мин 24Ч
₽ 8,383
₽ 8,383₽ 8,383
Макс 24Ч

₽ 8,174
₽ 8,174₽ 8,174

₽ 8,383
₽ 8,383₽ 8,383

₽ 4 368,6224830944
₽ 4 368,6224830944₽ 4 368,6224830944

₽ 10,43465789794921875
₽ 10,43465789794921875₽ 10,43465789794921875

+0,33%

-0,47%

+1,55%

+1,55%

История цен Линк (LINK) в RUB

Отслеживайте изменения цены Линк за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -3,24213-0,47%
30 дней₽ +0,308+3,84%
60 дней₽ +0,456+5,80%
90 дней₽ -1,953-19,03%
Изменение цены Линк сегодня

Сегодня для LINK зафиксировано изменение ₽ -3,24213 (-0,47%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Линк за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,308 (+3,84%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Линк за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то LINK изменился на ₽ +0,456 (+5,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Линк за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -1,953 (-19,03%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Линк (LINK)?

Просмотеть страницу истории цен Линк.

Анализ по Линк

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Линк, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Линк: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке LINK: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

LINK_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 8,177. Цена находится ниже центральной зоны Pivot Point — уровня 8,3253. Уровень сопротивления S1 на отметке 8,2946 формирует ближнюю границу текущей структуры. Уровень сопротивления R1 на отметке 8,3466 определяет верхний диапазон ценового пространства. В текущей структуре наблюдается консолидация на низком уровне. Система скользящих средних демонстрирует пространственное расхождение с уровневой сеткой Pivot. На 7-периодной скользящей средней зафиксирован сигнал к покупке. Группировка EMA на 5–6 периодах сохраняет параллельную направленность. Индикатор MACD образует «золотое пересечение». Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Линии быстрой и медленной скользящих средних проявляют явление расслоения. Краткосрочная динамика характеризуется концентрированным выпуском импульса. Волатильность остаётся в пределах обычного диапазона. На текущем уровне силы быков и медведей достигли временного равновесия. Ключевым ближним уровнем сопротивления является S1 — 8,2946. Это значение отстоит от текущей цены примерно на 1,4%. Дальним ориентиром служит центральный уровень Pivot — 8,3253, который находится примерно на 1,8% выше текущего курса. Ниже следует обратить внимание на уровень предыдущего минимума как потенциальную поддержку. Верхнее сопротивление сосредоточено вокруг отметки 8,3466. Расстояния между ключевыми уровнями достаточно компактны. Рынок ожидает подтверждения направления пробоя.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Линк?

Цены на Chainlink (LINK) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Спрос на оракулы — более активное использование децентрализованных оракулов Chainlink повышает полезность и спрос на токен LINK.

2. Принятие DeFi — рост протоколов децентрализованного финансирования, которые зависят от оракулов Chainlink, стимулирует спрос на токен.

3. Объявления о партнерствах — новые интеграции с крупными блокчейн-проектами и традиционными компаниями укрепляют доверие инвесторов.

4. Настроения рынка — общие тенденции на рынке криптовалют существенно влияют на цены LINK.

5. Стейкинг токенов — внедрение механизмов стейкинга оказывает влияние на динамику предложения и спроса на токен.

6. Конкуренция — альтернативные проекты оракулов могут влиять на рыночную позицию LINK и его цену.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Линк?

Люди хотят знать текущую цену Chainlink (LINK) по нескольким причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рынка и расчет прибыли/убытков. Волатильность цены LINK открывает возможности для дневных трейдеров и трейдеров-свингеров. Инвесторы отслеживают котировки, чтобы оценить стоимость своих активов и принимать решения о покупке или продаже.

Прогноз цены Линк

Прогноз цены Линк (LINK) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LINK в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Линк (LINK) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Линк потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Линк достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены LINK, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Линк».

Готовы приступить к работе с Линк? Покупка LINK на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Линк. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Линк (LINK).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Линк будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Линк (LINK)

Что вы можете сделать с Линк

Владение Линк позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Линк (LINK)

Chainlink – это отраслевой стандарт среди оракул-платформ, который переносит традиционные финансовые рынки ончейн и обеспечивает работу большинства проектов децентрализованных финансов (DeFi). Технологический стек Chainlink предоставляет критически важные решения в области данных, совместимости, комплаенса и конфиденциальности, необходимые для реализации продвинутых блокчейн-кейсов: токенизация институциональных активов, кредитование, платежи, стейблкоины и многое другое. С момента изобретения децентрализованных сетей-оракулов, Chainlink обеспечил проведение транзакций на десятки триллионов долларов и сегодня защищает большую часть всей DeFi-инфраструктуры.

Крупнейшие мировые финансовые институты уже приняли стандарты и инфраструктуру Chainlink – среди них Swift, Euroclear, Mastercard, Fidelity International, UBS, ANZ, а также топовые блокчейн-протоколы Aave, GMX, Lido и другие. Chainlink реализует уникальную модель комиссий, при которой доходы, получаемые ончейн и офчейн от корпоративного использования, конвертируются в токены LINK и аккумулируются в стратегическом резерве Chainlink. Узнайте больше на chain.link.

Токеномика Chainlink (LINK)

LINK – это нативный токен сети Chainlink, используемый для оплаты услуг, повышения безопасности сети и получения вознаграждений. Модель Chainlink предусматривает, что доходы как ончейн, так и оффчейн, полученные от корпоративных внедрений, конвертируются в LINK и пополняют стратегический резерв Chainlink. Этот резерв создан для долгосрочного роста и устойчивости сети Chainlink – он аккумулирует LINK, полученные как от корпоративных клиентов, внедряющих стандарт Chainlink, так и от использования сервисов сети, которые уже принесли сотни миллионов долларов дохода."

Источники Линк

Для более глубокого понимания Линк рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Линк
Обозреватель блоков

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Abstract EcosystemApeChain EcosystemArbitrum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:52:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Линк (LINK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Линк

LINK USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по LINK с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами LINK USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Линк (LINK) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Линк в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LINK/USDT
₽686,82006
₽686,82006₽686,82006
-0,52%
33.26K (USDT)
LINK/USDC
₽686,48958
₽686,48958₽686,48958
-0,47%
15.17K (USDT)
LINK/ETH
₽0,3581577
₽0,3581577₽0,3581577
-0,02%
630.27 (USDT)
LINK/EUR
₽594,69876
₽594,69876₽594,69876
-0,54%
7.87K (USDT)
LINK/USD1
₽687,23316
₽687,23316₽687,23316
-0,22%
6.62K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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