Текущая цена Newton Protocol сегодня составляет 0.2045 USD. Следите за обновлениями цены NEWT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NEWT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Newton Protocol сегодня составляет 0.2045 USD. Следите за обновлениями цены NEWT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NEWT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о NEWT

Информация о цене NEWT

Whitepaper NEWT

Официальный сайт NEWT

Токеномика NEWT

Прогноз цен NEWT

История NEWT

Руководство по покупке NEWT

Конвертер валют NEWT в фиат

NEWT на споте

Фьючерсы NEWT USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Newton Protocol

Newton Protocol Курс (NEWT)

Текущая цена 1 NEWT в USD:

$0,2043
$0,2043$0,2043
+2,45%1D
USD
График цены Newton Protocol (NEWT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:06:42 (UTC+8)

Информация о ценах Newton Protocol (NEWT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,1978
$ 0,1978$ 0,1978
Мин 24Ч
$ 0,2089
$ 0,2089$ 0,2089
Макс 24Ч

$ 0,1978
$ 0,1978$ 0,1978

$ 0,2089
$ 0,2089$ 0,2089

$ 0,83373560557428
$ 0,83373560557428$ 0,83373560557428

$ 0,18424447847964207
$ 0,18424447847964207$ 0,18424447847964207

-0,35%

+2,45%

-0,44%

-0,44%

Текущая цена Newton Protocol (NEWT) составляет $ 0,2045. За последние 24 часа NEWT торговался в диапазоне от $ 0,1978 до $ 0,2089, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NEWT за все время составляет $ 0,83373560557428, а минимальная – $ 0,18424447847964207.

Что касается краткосрочной динамики, NEWT изменился на -0,35% за последний час, на +2,45% за 24 часа и на -0,44% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Newton Protocol (NEWT)

No.635

$ 43,97M
$ 43,97M$ 43,97M

$ 326,54K
$ 326,54K$ 326,54K

$ 204,50M
$ 204,50M$ 204,50M

215,00M
215,00M 215,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

21,50%

ETH

Текущая рыночная капитализация Newton Protocol составляет $ 43,97M, при 24-часовом объеме торгов $ 326,54K. Циркулируещее обращение NEWT составляет 215,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 204,50M.

История цен Newton Protocol (NEWT) в USD

Отслеживайте изменения цены Newton Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,004886+2,45%
30 дней$ -0,0504-19,78%
60 дней$ -0,1485-42,07%
90 дней$ -0,1182-36,63%
Изменение цены Newton Protocol сегодня

Сегодня для NEWT зафиксировано изменение $ +0,004886 (+2,45%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Newton Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0504 (-19,78%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Newton Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NEWT изменился на $ -0,1485 (-42,07%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Newton Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,1182 (-36,63%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Newton Protocol (NEWT)?

Просмотеть страницу истории цен Newton Protocol.

Что такое Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol – это проверяемый уровень автоматизации для ончейн-финансов, который позволяет пользователям делегировать сложные кроссчейн действия ИИ-агентам, сохраняя при этом криптографические гарантии соблюдения пользовательских ограничений на каждом этапе. Протокол объединяет умные аккаунты на базе ERC-4337/EIP-7702 для точечной и безопасной делегации, аттестации через Trusted Execution Environment (TEE) для доверенного исполнения и доказательства с нулевым разглашением (ZKPs) для подтверждения корректности всех внецепочечных решений. Цель Newton Protocol – превратить саму автоматизацию в минимально доверенную базовую функцию и открыть путь к агентным финансам в мультиблокчейн-среде.

Newton Protocol доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Newton Protocol. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга NEWT, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Newton Protocol в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Newton Protocol простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Newton Protocol (USD)

Сколько будет стоить Newton Protocol (NEWT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Newton Protocol (NEWT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Newton Protocol.

Проверьте прогноз цены Newton Protocol!

Токеномика Newton Protocol (NEWT)

Понимание токеномики Newton Protocol (NEWT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NEWT прямо сейчас!

Как купить Newton Protocol (NEWT)

Ищете как купить Newton Protocol? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Newton Protocol на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

NEWT на местную валюту

1 Newton Protocol (NEWT) в VND
5 381,4175
1 Newton Protocol (NEWT) в AUD
A$0,308795
1 Newton Protocol (NEWT) в GBP
0,15133
1 Newton Protocol (NEWT) в EUR
0,173825
1 Newton Protocol (NEWT) в USD
$0,2045
1 Newton Protocol (NEWT) в MYR
RM0,8589
1 Newton Protocol (NEWT) в TRY
8,517425
1 Newton Protocol (NEWT) в JPY
¥30,0615
1 Newton Protocol (NEWT) в ARS
ARS$291,31025
1 Newton Protocol (NEWT) в RUB
16,811945
1 Newton Protocol (NEWT) в INR
18,145285
1 Newton Protocol (NEWT) в IDR
Rp3 408,33197
1 Newton Protocol (NEWT) в KRW
288,028025
1 Newton Protocol (NEWT) в PHP
11,84055
1 Newton Protocol (NEWT) в EGP
￡E.9,760785
1 Newton Protocol (NEWT) в BRL
R$1,089985
1 Newton Protocol (NEWT) в CAD
C$0,284255
1 Newton Protocol (NEWT) в BDT
24,877425
1 Newton Protocol (NEWT) в NGN
299,41254
1 Newton Protocol (NEWT) в COP
$795,719725
1 Newton Protocol (NEWT) в ZAR
R.3,52149
1 Newton Protocol (NEWT) в UAH
8,43358
1 Newton Protocol (NEWT) в TZS
T.Sh.502,4565
1 Newton Protocol (NEWT) в VES
Bs37,219
1 Newton Protocol (NEWT) в CLP
$197,3425
1 Newton Protocol (NEWT) в PKR
Rs57,523805
1 Newton Protocol (NEWT) в KZT
111,93103
1 Newton Protocol (NEWT) в THB
฿6,61353
1 Newton Protocol (NEWT) в TWD
NT$6,214755
1 Newton Protocol (NEWT) в AED
د.إ0,750515
1 Newton Protocol (NEWT) в CHF
Fr0,161555
1 Newton Protocol (NEWT) в HKD
HK$1,59101
1 Newton Protocol (NEWT) в AMD
֏78,35213
1 Newton Protocol (NEWT) в MAD
.د.م1,858905
1 Newton Protocol (NEWT) в MXN
$3,760755
1 Newton Protocol (NEWT) в SAR
ريال0,76483
1 Newton Protocol (NEWT) в ETB
Br29,670905
1 Newton Protocol (NEWT) в KES
KSh26,40913
1 Newton Protocol (NEWT) в JOD
د.أ0,1449905
1 Newton Protocol (NEWT) в PLN
0,74029
1 Newton Protocol (NEWT) в RON
лв0,885485
1 Newton Protocol (NEWT) в SEK
kr1,916165
1 Newton Protocol (NEWT) в BGN
лв0,33947
1 Newton Protocol (NEWT) в HUF
Ft67,62406
1 Newton Protocol (NEWT) в CZK
4,22497
1 Newton Protocol (NEWT) в KWD
د.ك0,0623725
1 Newton Protocol (NEWT) в ILS
0,67485
1 Newton Protocol (NEWT) в BOB
Bs1,41105
1 Newton Protocol (NEWT) в AZN
0,34765
1 Newton Protocol (NEWT) в TJS
SM1,903895
1 Newton Protocol (NEWT) в GEL
0,55624
1 Newton Protocol (NEWT) в AOA
Kz187,442655
1 Newton Protocol (NEWT) в BHD
.د.ب0,076892
1 Newton Protocol (NEWT) в BMD
$0,2045
1 Newton Protocol (NEWT) в DKK
kr1,30062
1 Newton Protocol (NEWT) в HNL
L5,347675
1 Newton Protocol (NEWT) в MUR
9,265895
1 Newton Protocol (NEWT) в NAD
$3,523535
1 Newton Protocol (NEWT) в NOK
kr2,034775
1 Newton Protocol (NEWT) в NZD
$0,349695
1 Newton Protocol (NEWT) в PAB
B/.0,2045
1 Newton Protocol (NEWT) в PGK
K0,869125
1 Newton Protocol (NEWT) в QAR
ر.ق0,74438
1 Newton Protocol (NEWT) в RSD
дин.20,402965
1 Newton Protocol (NEWT) в UZS
soʻm2 463,854855
1 Newton Protocol (NEWT) в ALL
L16,848755
1 Newton Protocol (NEWT) в ANG
ƒ0,366055
1 Newton Protocol (NEWT) в AWG
ƒ0,3681
1 Newton Protocol (NEWT) в BBD
$0,409
1 Newton Protocol (NEWT) в BAM
KM0,33947
1 Newton Protocol (NEWT) в BIF
Fr601,4345
1 Newton Protocol (NEWT) в BND
$0,26176
1 Newton Protocol (NEWT) в BSD
$0,2045
1 Newton Protocol (NEWT) в JMD
$32,83452
1 Newton Protocol (NEWT) в KHR
821,28427
1 Newton Protocol (NEWT) в KMF
Fr85,6855
1 Newton Protocol (NEWT) в LAK
4 445,652085
1 Newton Protocol (NEWT) в LKR
Rs61,83671
1 Newton Protocol (NEWT) в MDL
L3,42333
1 Newton Protocol (NEWT) в MGA
Ar912,94526
1 Newton Protocol (NEWT) в MOP
P1,638045
1 Newton Protocol (NEWT) в MVR
3,12885
1 Newton Protocol (NEWT) в MWK
MK355,034495
1 Newton Protocol (NEWT) в MZN
MT13,06755
1 Newton Protocol (NEWT) в NPR
Rs29,0799
1 Newton Protocol (NEWT) в PYG
1 440,089
1 Newton Protocol (NEWT) в RWF
Fr295,9115
1 Newton Protocol (NEWT) в SBD
$1,68508
1 Newton Protocol (NEWT) в SCR
2,98979
1 Newton Protocol (NEWT) в SRD
$7,79145
1 Newton Protocol (NEWT) в SVC
$1,78733
1 Newton Protocol (NEWT) в SZL
L3,52149
1 Newton Protocol (NEWT) в TMT
m0,71575
1 Newton Protocol (NEWT) в TND
د.ت0,595504
1 Newton Protocol (NEWT) в TTD
$1,384465
1 Newton Protocol (NEWT) в UGX
Sh707,57
1 Newton Protocol (NEWT) в XAF
Fr114,111
1 Newton Protocol (NEWT) в XCD
$0,55215
1 Newton Protocol (NEWT) в XOF
Fr114,111
1 Newton Protocol (NEWT) в XPF
Fr20,6545
1 Newton Protocol (NEWT) в BWP
P2,71576
1 Newton Protocol (NEWT) в BZD
$0,411045
1 Newton Protocol (NEWT) в CVE
$19,204595
1 Newton Protocol (NEWT) в DJF
Fr36,401
1 Newton Protocol (NEWT) в DOP
$12,8017
1 Newton Protocol (NEWT) в DZD
د.ج26,47866
1 Newton Protocol (NEWT) в FJD
$0,460125
1 Newton Protocol (NEWT) в GNF
Fr1 778,1275
1 Newton Protocol (NEWT) в GTQ
Q1,56647
1 Newton Protocol (NEWT) в GYD
$42,762995
1 Newton Protocol (NEWT) в ISK
kr24,54

Источники Newton Protocol

Для более глубокого понимания Newton Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Newton Protocol
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Newton Protocol

Сколько стоит Newton Protocol (NEWT) на сегодня?
Актуальная цена NEWT в USD – 0,2045 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NEWT в USD?
Текущая цена NEWT в USD составляет $ 0,2045. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Newton Protocol?
Рыночная капитализация NEWT составляет $ 43,97M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NEWT?
Циркулирующее предложение NEWT составляет 215,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NEWT?
NEWT достиг максимальной цены (ATH) в 0,83373560557428 USD.
Какова была минимальная цена NEWT за все время (ATL)?
NEWT достиг минимальной цены (ATL) в 0,18424447847964207 USD.
Каков объем торгов NEWT?
Объем торгов за последние 24 часа для NEWT составляет $ 326,54K USD.
Вырастет ли NEWT в цене в этом году?
NEWT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NEWT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:06:42 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Newton Protocol (NEWT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Главные новости

Доходность маржинальных фьючерсов MEXC: возможности и вызовы получения двойного дохода от торговли

October 3, 2025

Умная торговля, ноль комиссий: как заказы с поддержкой ИИ от MEXC меняют правила игры

October 3, 2025

GameFi 2.0: Почему Токеномика Определит Будущее Блокчейн-Игрового Мира

October 3, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор NEWT в USD

Сумма

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0,2044 USD

Торговля NEWT

NEWT/USDC
$0,2043
$0,2043$0,2043
+2,30%
NEWT/USDT
$0,2043
$0,2043$0,2043
+2,35%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах