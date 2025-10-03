Что такое Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol – это проверяемый уровень автоматизации для ончейн-финансов, который позволяет пользователям делегировать сложные кроссчейн действия ИИ-агентам, сохраняя при этом криптографические гарантии соблюдения пользовательских ограничений на каждом этапе. Протокол объединяет умные аккаунты на базе ERC-4337/EIP-7702 для точечной и безопасной делегации, аттестации через Trusted Execution Environment (TEE) для доверенного исполнения и доказательства с нулевым разглашением (ZKPs) для подтверждения корректности всех внецепочечных решений. Цель Newton Protocol – превратить саму автоматизацию в минимально доверенную базовую функцию и открыть путь к агентным финансам в мультиблокчейн-среде. Newton Protocol – это проверяемый уровень автоматизации для ончейн-финансов, который позволяет пользователям делегировать сложные кроссчейн действия ИИ-агентам, сохраняя при этом криптографические гарантии соблюдения пользовательских ограничений на каждом этапе. Протокол объединяет умные аккаунты на базе ERC-4337/EIP-7702 для точечной и безопасной делегации, аттестации через Trusted Execution Environment (TEE) для доверенного исполнения и доказательства с нулевым разглашением (ZKPs) для подтверждения корректности всех внецепочечных решений. Цель Newton Protocol – превратить саму автоматизацию в минимально доверенную базовую функцию и открыть путь к агентным финансам в мультиблокчейн-среде.

Newton Protocol доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Newton Protocol. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга NEWT, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о Newton Protocol в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Newton Protocol простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Newton Protocol (USD)

Сколько будет стоить Newton Protocol (NEWT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Newton Protocol (NEWT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Newton Protocol.

Проверьте прогноз цены Newton Protocol!

Токеномика Newton Protocol (NEWT)

Понимание токеномики Newton Protocol (NEWT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NEWT прямо сейчас!

Как купить Newton Protocol (NEWT)

Ищете как купить Newton Protocol? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Newton Protocol на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

NEWT на местную валюту

Попробуйте конвертер

Источники Newton Protocol

Для более глубокого понимания Newton Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Newton Protocol Сколько стоит Newton Protocol (NEWT) на сегодня? Актуальная цена NEWT в USD – 0,2045 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NEWT в USD? $ 0,2045 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NEWT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Newton Protocol? Рыночная капитализация NEWT составляет $ 43,97M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NEWT? Циркулирующее предложение NEWT составляет 215,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NEWT? NEWT достиг максимальной цены (ATH) в 0,83373560557428 USD . Какова была минимальная цена NEWT за все время (ATL)? NEWT достиг минимальной цены (ATL) в 0,18424447847964207 USD . Каков объем торгов NEWT? Объем торгов за последние 24 часа для NEWT составляет $ 326,54K USD . Вырастет ли NEWT в цене в этом году? NEWT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NEWT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Newton Protocol (NEWT)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-04 13:39:16 Ончейн-данные Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов 10-04 11:26:38 Новости отрасли Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9% 10-03 10:20:00 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3% 10-03 05:17:00 Новости отрасли Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$ 10-01 14:11:00 Новости отрасли Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов 09-30 18:14:00 Новости отрасли Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Главные новости

Доходность маржинальных фьючерсов MEXC: возможности и вызовы получения двойного дохода от торговли

Умная торговля, ноль комиссий: как заказы с поддержкой ИИ от MEXC меняют правила игры