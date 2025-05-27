Что такое Aventus (AVT)

Сеть Aventus принадлежит к новому поколению композитных блокчейн-сетей, созданных с учетом масштабируемости и совместимости, необходимых для реальных сценариев использования, включая токенизацию активов и приложения на основе блокчейна. Она способна обеспечить высокую пропускную способность, низкие и предсказуемые транзакционные издержки и детерминированный финализм. В настоящее время сеть работает как парачейн Polkadot с постоянной совместимостью с Ethereum и используется несколькими производственными приложениями. AVT – это токен, который обеспечивает работу сети Aventus.

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Aventus Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Aventus, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена AVT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Aventus.

История цен Aventus

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Как купить Aventus (AVT)

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AVT на местную валюту

1 AVT к VND ₫ 43 307,649 1 AVT к AUD A$ 2,60106 1 AVT к GBP ￡ 1,23297 1 AVT к EUR € 1,48632 1 AVT к USD $ 1,689 1 AVT к MYR RM 7,14447 1 AVT к TRY ₺ 65,80344 1 AVT к JPY ¥ 242,48973 1 AVT к RUB ₽ 135,32268 1 AVT к INR ₹ 144,18993 1 AVT к IDR Rp 27 688,52016 1 AVT к PHP ₱ 93,79017 1 AVT к EGP ￡E. 84,06153 1 AVT к BRL R$ 9,57663 1 AVT к CAD C$ 2,31393 1 AVT к BDT ৳ 205,77087 1 AVT к NGN ₦ 2 672,45403 1 AVT к UAH ₴ 70,22862 1 AVT к VES Bs 158,766 1 AVT к PKR Rs 475,63929 1 AVT к KZT ₸ 859,97124 1 AVT к THB ฿ 55,26408 1 AVT к TWD NT$ 50,67 1 AVT к AED د.إ 6,19863 1 AVT к CHF Fr 1,38498 1 AVT к HKD HK$ 13,22487 1 AVT к MAD .د.م 15,48813 1 AVT к MXN $ 32,49636

Источники Aventus

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Aventus Какова цена Aventus (AVT) сегодня? Текущая цена Aventus (AVT) составляет 1,689 USD . Какова рыночная капитализация Aventus (AVT)? Текущая рыночная капитализация Aventus составляет $ 10,13M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения AVT на его рыночную цену в реальном времени 1,689 USD . Каково оборотное предложение Aventus (AVT)? Текущее оборотное предложение Aventus (AVT) составляет 6,00M USD . Какова была самая высокая цена Aventus (AVT)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Aventus (AVT) составляет 4,52 USD . Каков 24-часовой объем торгов Aventus (AVT)? 24-часовой объем торгов Aventus (AVT) составляет $ 90,04K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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