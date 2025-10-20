Текущая цена Bless сегодня составляет 0.03455 USD. Следите за обновлениями цены BLESS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BLESS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bless сегодня составляет 0.03455 USD. Следите за обновлениями цены BLESS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BLESS прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BLESS

Информация о цене BLESS

Whitepaper BLESS

Официальный сайт BLESS

Токеномика BLESS

Прогноз цен BLESS

История BLESS

Руководство по покупке BLESS

Конвертер валют BLESS в фиат

BLESS на споте

Фьючерсы BLESS USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Bless

Bless Курс (BLESS)

Текущая цена 1 BLESS в USD:

$0.03453
$0.03453$0.03453
-12.15%1D
USD
График цены Bless (BLESS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:39:48 (UTC+8)

Информация о ценах Bless (BLESS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032
Мин 24Ч
$ 0.04501
$ 0.04501$ 0.04501
Макс 24Ч

$ 0.032
$ 0.032$ 0.032

$ 0.04501
$ 0.04501$ 0.04501

$ 0.22206858847407998
$ 0.22206858847407998$ 0.22206858847407998

$ 0.014071896307243807
$ 0.014071896307243807$ 0.014071896307243807

-2.24%

-12.15%

-77.22%

-77.22%

Текущая цена Bless (BLESS) составляет $ 0.03455. За последние 24 часа BLESS торговался в диапазоне от $ 0.032 до $ 0.04501, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BLESS за все время составляет $ 0.22206858847407998, а минимальная – $ 0.014071896307243807.

Что касается краткосрочной динамики, BLESS изменился на -2.24% за последний час, на -12.15% за 24 часа и на -77.22% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bless (BLESS)

No.407

$ 63.63M
$ 63.63M$ 63.63M

$ 13.34M
$ 13.34M$ 13.34M

$ 345.50M
$ 345.50M$ 345.50M

1.84B
1.84B 1.84B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,999,708.866653
9,999,999,708.866653 9,999,999,708.866653

18.41%

SOL

Текущая рыночная капитализация Bless составляет $ 63.63M, при 24-часовом объеме торгов $ 13.34M. Циркулируещее обращение BLESS составляет 1.84B, а общее предложение – 9999999708.866653. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 345.50M.

История цен Bless (BLESS) в USD

Отслеживайте изменения цены Bless за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0047756-12.15%
30 дней$ +0.02955+591.00%
60 дней$ +0.02955+591.00%
90 дней$ +0.02955+591.00%
Изменение цены Bless сегодня

Сегодня для BLESS зафиксировано изменение $ -0.0047756 (-12.15%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Bless за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0.02955 (+591.00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Bless за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BLESS изменился на $ +0.02955 (+591.00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Bless за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0.02955 (+591.00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Bless (BLESS)?

Просмотеть страницу истории цен Bless.

Что такое Bless (BLESS)

Bless доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Bless. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга BLESS, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Bless в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Bless простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Bless (USD)

Сколько будет стоить Bless (BLESS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bless (BLESS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bless.

Проверьте прогноз цены Bless!

Токеномика Bless (BLESS)

Понимание токеномики Bless (BLESS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BLESS прямо сейчас!

Как купить Bless (BLESS)

Ищете как купить Bless? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Bless на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

BLESS на местную валюту

1 Bless (BLESS) в VND
909.18325
1 Bless (BLESS) в AUD
A$0.0528615
1 Bless (BLESS) в GBP
0.025567
1 Bless (BLESS) в EUR
0.029713
1 Bless (BLESS) в USD
$0.03455
1 Bless (BLESS) в MYR
RM0.145801
1 Bless (BLESS) в TRY
1.450409
1 Bless (BLESS) в JPY
¥5.2516
1 Bless (BLESS) в ARS
ARS$50.364226
1 Bless (BLESS) в RUB
2.80546
1 Bless (BLESS) в INR
3.036254
1 Bless (BLESS) в IDR
Rp575.833103
1 Bless (BLESS) в PHP
2.02463
1 Bless (BLESS) в EGP
￡E.1.642507
1 Bless (BLESS) в BRL
R$0.18657
1 Bless (BLESS) в CAD
C$0.0480245
1 Bless (BLESS) в BDT
4.217864
1 Bless (BLESS) в NGN
50.511409
1 Bless (BLESS) в COP
$134.4357775
1 Bless (BLESS) в ZAR
R.0.6001335
1 Bless (BLESS) в UAH
1.440735
1 Bless (BLESS) в TZS
T.Sh.85.731679
1 Bless (BLESS) в VES
Bs7.2555
1 Bless (BLESS) в CLP
$32.8225
1 Bless (BLESS) в PKR
Rs9.77074
1 Bless (BLESS) в KZT
18.585136
1 Bless (BLESS) в THB
฿1.1315125
1 Bless (BLESS) в TWD
NT$1.0637945
1 Bless (BLESS) в AED
د.إ0.1267985
1 Bless (BLESS) в CHF
Fr0.0272945
1 Bless (BLESS) в HKD
HK$0.2684535
1 Bless (BLESS) в AMD
֏13.191881
1 Bless (BLESS) в MAD
.د.م0.3188965
1 Bless (BLESS) в MXN
$0.6360655
1 Bless (BLESS) в SAR
ريال0.1295625
1 Bless (BLESS) в ETB
Br5.180427
1 Bless (BLESS) в KES
KSh4.4635145
1 Bless (BLESS) в JOD
د.أ0.02449595
1 Bless (BLESS) в PLN
0.125762
1 Bless (BLESS) в RON
лв0.151329
1 Bless (BLESS) в SEK
kr0.32477
1 Bless (BLESS) в BGN
лв0.058044
1 Bless (BLESS) в HUF
Ft11.609491
1 Bless (BLESS) в CZK
0.724168
1 Bless (BLESS) в KWD
د.ك0.0105723
1 Bless (BLESS) в ILS
0.114015
1 Bless (BLESS) в BOB
Bs0.2380495
1 Bless (BLESS) в AZN
0.058735
1 Bless (BLESS) в TJS
SM0.31786
1 Bless (BLESS) в GEL
0.093285
1 Bless (BLESS) в AOA
Kz31.4947435
1 Bless (BLESS) в BHD
.د.ب0.01302535
1 Bless (BLESS) в BMD
$0.03455
1 Bless (BLESS) в DKK
kr0.2221565
1 Bless (BLESS) в HNL
L0.9062465
1 Bless (BLESS) в MUR
1.5730615
1 Bless (BLESS) в NAD
$0.6028975
1 Bless (BLESS) в NOK
kr0.344809
1 Bless (BLESS) в NZD
$0.0597715
1 Bless (BLESS) в PAB
B/.0.03455
1 Bless (BLESS) в PGK
K0.14511
1 Bless (BLESS) в QAR
ر.ق0.1254165
1 Bless (BLESS) в RSD
дин.3.4885135
1 Bless (BLESS) в UZS
soʻm416.2649645
1 Bless (BLESS) в ALL
L2.8742145
1 Bless (BLESS) в ANG
ƒ0.0618445
1 Bless (BLESS) в AWG
ƒ0.06219
1 Bless (BLESS) в BBD
$0.0691
1 Bless (BLESS) в BAM
KM0.058044
1 Bless (BLESS) в BIF
Fr101.61155
1 Bless (BLESS) в BND
$0.0445695
1 Bless (BLESS) в BSD
$0.03455
1 Bless (BLESS) в JMD
$5.5463115
1 Bless (BLESS) в KHR
139.3142375
1 Bless (BLESS) в KMF
Fr14.6492
1 Bless (BLESS) в LAK
751.0869415
1 Bless (BLESS) в LKR
රු10.463122
1 Bless (BLESS) в MDL
L0.588041
1 Bless (BLESS) в MGA
Ar154.240874
1 Bless (BLESS) в MOP
P0.2760545
1 Bless (BLESS) в MVR
0.528615
1 Bless (BLESS) в MWK
MK59.774955
1 Bless (BLESS) в MZN
MT2.207745
1 Bless (BLESS) в NPR
रु4.8435645
1 Bless (BLESS) в PYG
245.0286
1 Bless (BLESS) в RWF
Fr50.06295
1 Bless (BLESS) в SBD
$0.2843465
1 Bless (BLESS) в SCR
0.4722985
1 Bless (BLESS) в SRD
$1.369562
1 Bless (BLESS) в SVC
$0.3016215
1 Bless (BLESS) в SZL
L0.6028975
1 Bless (BLESS) в TMT
m0.1212705
1 Bless (BLESS) в TND
د.ت0.1014388
1 Bless (BLESS) в TTD
$0.2339035
1 Bless (BLESS) в UGX
Sh120.3722
1 Bless (BLESS) в XAF
Fr19.52075
1 Bless (BLESS) в XCD
$0.093285
1 Bless (BLESS) в XOF
Fr19.52075
1 Bless (BLESS) в XPF
Fr3.5241
1 Bless (BLESS) в BWP
P0.495447
1 Bless (BLESS) в BZD
$0.0691
1 Bless (BLESS) в CVE
$3.2825955
1 Bless (BLESS) в DJF
Fr6.11535
1 Bless (BLESS) в DOP
$2.1921975
1 Bless (BLESS) в DZD
د.ج4.508084
1 Bless (BLESS) в FJD
$0.079465
1 Bless (BLESS) в GNF
Fr300.41225
1 Bless (BLESS) в GTQ
Q0.263962
1 Bless (BLESS) в GYD
$7.2157675
1 Bless (BLESS) в ISK
kr4.2151

Источники Bless

Для более глубокого понимания Bless рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Bless
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bless

Сколько стоит Bless (BLESS) на сегодня?
Актуальная цена BLESS в USD – 0.03455 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BLESS в USD?
Текущая цена BLESS в USD составляет $ 0.03455. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bless?
Рыночная капитализация BLESS составляет $ 63.63M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BLESS?
Циркулирующее предложение BLESS составляет 1.84B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BLESS?
BLESS достиг максимальной цены (ATH) в 0.22206858847407998 USD.
Какова была минимальная цена BLESS за все время (ATL)?
BLESS достиг минимальной цены (ATL) в 0.014071896307243807 USD.
Каков объем торгов BLESS?
Объем торгов за последние 24 часа для BLESS составляет $ 13.34M USD.
Вырастет ли BLESS в цене в этом году?
BLESS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BLESS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:39:48 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bless (BLESS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор BLESS в USD

Сумма

BLESS
BLESS
USD
USD

1 BLESS = 0.03454 USD

Торговля BLESS

BLESS/USDC
$0.03461
$0.03461$0.03461
-12.15%
BLESS/USDT
$0.03453
$0.03453$0.03453
-12.24%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах