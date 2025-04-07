STO

StakeStone – это децентрализованный инфраструктурный протокол ликвидности, разработанный для улучшения стейкинга и распределения ликвидности в сетях блокчейн. Наши инновационные решения позволяют осуществлять стейкинг таких активов, как ETH, BTC, обеспечивая эффективное перераспределение ликвидности и предлагая пользователям оптимизированную доходность.

Название криптовалютыSTO

МестоNo.710

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.2152416126425082,2025-05-03

Наименьшая цена0.05273459706092496,2025-04-07

Публичный блокчейнETH

ВведениеStakeStone – это децентрализованный инфраструктурный протокол ликвидности, разработанный для улучшения стейкинга и распределения ликвидности в сетях блокчейн. Наши инновационные решения позволяют осуществлять стейкинг таких активов, как ETH, BTC, обеспечивая эффективное перераспределение ликвидности и предлагая пользователям оптимизированную доходность.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.