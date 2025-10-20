Текущая цена SPDR S P 500 ETF сегодня составляет 670.88 USD. Следите за обновлениями цены SPYON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPYON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена SPDR S P 500 ETF сегодня составляет 670.88 USD. Следите за обновлениями цены SPYON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPYON прямо сейчас на MEXC.

$670,88
0,00%1D
График цены SPDR S P 500 ETF (SPYON) в реальном времени
Информация о ценах SPDR S P 500 ETF (SPYON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 665,12
Мин 24Ч
$ 672,46
Макс 24Ч

$ 665,12
$ 672,46
$ 676,3757126474118
$ 640,4052156827559
-0,01%

0,00%

+0,32%

+0,32%

Текущая цена SPDR S P 500 ETF (SPYON) составляет $ 670,88. За последние 24 часа SPYON торговался в диапазоне от $ 665,12 до $ 672,46, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SPYON за все время составляет $ 676,3757126474118, а минимальная – $ 640,4052156827559.

Что касается краткосрочной динамики, SPYON изменился на -0,01% за последний час, на 0,00% за 24 часа и на +0,32% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SPDR S P 500 ETF (SPYON)

$ 24,60M
$ 56,82K
$ 24,60M
36,67K
36 665,53277362
Текущая рыночная капитализация SPDR S P 500 ETF составляет $ 24,60M, при 24-часовом объеме торгов $ 56,82K. Циркулируещее обращение SPYON составляет 36,67K, а общее предложение – 36665.53277362. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24,60M.

История цен SPDR S P 500 ETF (SPYON) в USD

Отслеживайте изменения цены SPDR S P 500 ETF за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 00,00%
30 дней$ +4,38+0,65%
60 дней$ +70,88+11,81%
90 дней$ +70,88+11,81%
Изменение цены SPDR S P 500 ETF сегодня

Сегодня для SPYON зафиксировано изменение $ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SPDR S P 500 ETF за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +4,38 (+0,65%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SPDR S P 500 ETF за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SPYON изменился на $ +70,88 (+11,81%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SPDR S P 500 ETF за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +70,88 (+11,81%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Просмотеть страницу истории цен SPDR S P 500 ETF.

Что такое SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

SPDR S P 500 ETF доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в SPDR S P 500 ETF. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга SPYON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о SPDR S P 500 ETF в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки SPDR S P 500 ETF простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены SPDR S P 500 ETF (USD)

Сколько будет стоить SPDR S P 500 ETF (SPYON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SPDR S P 500 ETF (SPYON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SPDR S P 500 ETF.

Проверьте прогноз цены SPDR S P 500 ETF!

Токеномика SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Понимание токеномики SPDR S P 500 ETF (SPYON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPYON прямо сейчас!

Как купить SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ищете как купить SPDR S P 500 ETF? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести SPDR S P 500 ETF на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

SPYON на местную валюту

Для более глубокого понимания SPDR S P 500 ETF рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт SPDR S P 500 ETF
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SPDR S P 500 ETF

Сколько стоит SPDR S P 500 ETF (SPYON) на сегодня?
Актуальная цена SPYON в USD – 670,88 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SPYON в USD?
Текущая цена SPYON в USD составляет $ 670,88. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SPDR S P 500 ETF?
Рыночная капитализация SPYON составляет $ 24,60M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SPYON?
Циркулирующее предложение SPYON составляет 36,67K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SPYON?
SPYON достиг максимальной цены (ATH) в 676,3757126474118 USD.
Какова была минимальная цена SPYON за все время (ATL)?
SPYON достиг минимальной цены (ATL) в 640,4052156827559 USD.
Каков объем торгов SPYON?
Объем торгов за последние 24 часа для SPYON составляет $ 56,82K USD.
Вырастет ли SPYON в цене в этом году?
SPYON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPYON для более подробного анализа.
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

