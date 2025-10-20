Текущая цена Accenture сегодня составляет 250.78 USD. Следите за обновлениями цены ACNON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ACNON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Accenture сегодня составляет 250.78 USD. Следите за обновлениями цены ACNON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ACNON прямо сейчас на MEXC.

Логотип Accenture

Accenture Курс (ACNON)

Текущая цена 1 ACNON в USD:

$250,78
$250,78
-0,24%1D
USD
График цены Accenture (ACNON) в реальном времени
Информация о ценах Accenture (ACNON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 248,99
$ 248,99
Мин 24Ч
$ 252,84
$ 252,84
Макс 24Ч

$ 248,99
$ 248,99

$ 252,84
$ 252,84

$ 258,3135196333471
$ 258,3135196333471

$ 229,27778200768591
$ 229,27778200768591

+0,06%

-0,24%

+3,49%

+3,49%

Текущая цена Accenture (ACNON) составляет $ 250,78. За последние 24 часа ACNON торговался в диапазоне от $ 248,99 до $ 252,84, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ACNON за все время составляет $ 258,3135196333471, а минимальная – $ 229,27778200768591.

Что касается краткосрочной динамики, ACNON изменился на +0,06% за последний час, на -0,24% за 24 часа и на +3,49% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Accenture (ACNON)

No.2020

$ 1,33M
$ 1,33M

$ 57,62K
$ 57,62K

$ 1,33M
$ 1,33M

5,32K
5,32K

5 323,00724721
5 323,00724721

ETH

Текущая рыночная капитализация Accenture составляет $ 1,33M, при 24-часовом объеме торгов $ 57,62K. Циркулируещее обращение ACNON составляет 5,32K, а общее предложение – 5323.00724721. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,33M.

История цен Accenture (ACNON) в USD

Отслеживайте изменения цены Accenture за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,6033-0,24%
30 дней$ +10,27+4,27%
60 дней$ +50,78+25,39%
90 дней$ +50,78+25,39%
Изменение цены Accenture сегодня

Сегодня для ACNON зафиксировано изменение $ -0,6033 (-0,24%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Accenture за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +10,27 (+4,27%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Accenture за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ACNON изменился на $ +50,78 (+25,39%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Accenture за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +50,78 (+25,39%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Accenture (ACNON)?

Просмотеть страницу истории цен Accenture.

Что такое Accenture (ACNON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Accenture доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Accenture. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ACNON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Accenture в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Accenture простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Accenture (USD)

Сколько будет стоить Accenture (ACNON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Accenture (ACNON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Accenture.

Проверьте прогноз цены Accenture!

Токеномика Accenture (ACNON)

Понимание токеномики Accenture (ACNON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ACNON прямо сейчас!

Как купить Accenture (ACNON)

Ищете как купить Accenture? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Accenture на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ACNON на местную валюту

1 Accenture (ACNON) в VND
6 599 275,7
1 Accenture (ACNON) в AUD
A$383,6934
1 Accenture (ACNON) в GBP
185,5772
1 Accenture (ACNON) в EUR
215,6708
1 Accenture (ACNON) в USD
$250,78
1 Accenture (ACNON) в MYR
RM1 058,2916
1 Accenture (ACNON) в TRY
10 527,7444
1 Accenture (ACNON) в JPY
¥38 118,56
1 Accenture (ACNON) в ARS
ARS$365 567,0216
1 Accenture (ACNON) в RUB
20 363,336
1 Accenture (ACNON) в INR
22 038,5464
1 Accenture (ACNON) в IDR
Rp4 179 664,9948
1 Accenture (ACNON) в PHP
14 695,708
1 Accenture (ACNON) в EGP
￡E.11 922,0812
1 Accenture (ACNON) в BRL
R$1 354,212
1 Accenture (ACNON) в CAD
C$348,5842
1 Accenture (ACNON) в BDT
30 615,2224
1 Accenture (ACNON) в NGN
366 635,3444
1 Accenture (ACNON) в COP
$975 797,519
1 Accenture (ACNON) в ZAR
R.4 356,0486
1 Accenture (ACNON) в UAH
10 457,526
1 Accenture (ACNON) в TZS
T.Sh.622 280,4764
1 Accenture (ACNON) в VES
Bs52 663,8
1 Accenture (ACNON) в CLP
$238 241
1 Accenture (ACNON) в PKR
Rs70 920,584
1 Accenture (ACNON) в KZT
134 899,5776
1 Accenture (ACNON) в THB
฿8 213,045
1 Accenture (ACNON) в TWD
NT$7 721,5162
1 Accenture (ACNON) в AED
د.إ920,3626
1 Accenture (ACNON) в CHF
Fr198,1162
1 Accenture (ACNON) в HKD
HK$1 948,5606
1 Accenture (ACNON) в AMD
֏95 752,8196
1 Accenture (ACNON) в MAD
.د.م2 314,6994
1 Accenture (ACNON) в MXN
$4 616,8598
1 Accenture (ACNON) в SAR
ريال940,425
1 Accenture (ACNON) в ETB
Br37 601,9532
1 Accenture (ACNON) в KES
KSh32 398,2682
1 Accenture (ACNON) в JOD
د.أ177,80302
1 Accenture (ACNON) в PLN
912,8392
1 Accenture (ACNON) в RON
лв1 098,4164
1 Accenture (ACNON) в SEK
kr2 357,332
1 Accenture (ACNON) в BGN
лв421,3104
1 Accenture (ACNON) в HUF
Ft84 267,0956
1 Accenture (ACNON) в CZK
5 256,3488
1 Accenture (ACNON) в KWD
د.ك76,73868
1 Accenture (ACNON) в ILS
827,574
1 Accenture (ACNON) в BOB
Bs1 727,8742
1 Accenture (ACNON) в AZN
426,326
1 Accenture (ACNON) в TJS
SM2 307,176
1 Accenture (ACNON) в GEL
677,106
1 Accenture (ACNON) в AOA
Kz228 603,5246
1 Accenture (ACNON) в BHD
.د.ب94,54406
1 Accenture (ACNON) в BMD
$250,78
1 Accenture (ACNON) в DKK
kr1 612,5154
1 Accenture (ACNON) в HNL
L6 577,9594
1 Accenture (ACNON) в MUR
11 418,0134
1 Accenture (ACNON) в NAD
$4 376,111
1 Accenture (ACNON) в NOK
kr2 502,7844
1 Accenture (ACNON) в NZD
$433,8494
1 Accenture (ACNON) в PAB
B/.250,78
1 Accenture (ACNON) в PGK
K1 053,276
1 Accenture (ACNON) в QAR
ر.ق910,3314
1 Accenture (ACNON) в RSD
дин.25 321,2566
1 Accenture (ACNON) в UZS
soʻm3 021 445,0882
1 Accenture (ACNON) в ALL
L20 862,3882
1 Accenture (ACNON) в ANG
ƒ448,8962
1 Accenture (ACNON) в AWG
ƒ451,404
1 Accenture (ACNON) в BBD
$501,56
1 Accenture (ACNON) в BAM
KM421,3104
1 Accenture (ACNON) в BIF
Fr737 543,98
1 Accenture (ACNON) в BND
$323,5062
1 Accenture (ACNON) в BSD
$250,78
1 Accenture (ACNON) в JMD
$40 257,7134
1 Accenture (ACNON) в KHR
1 011 207,655
1 Accenture (ACNON) в KMF
Fr106 330,72
1 Accenture (ACNON) в LAK
5 451 739,0214
1 Accenture (ACNON) в LKR
රු75 946,2152
1 Accenture (ACNON) в MDL
L4 268,2756
1 Accenture (ACNON) в MGA
Ar1 119 552,1384
1 Accenture (ACNON) в MOP
P2 003,7322
1 Accenture (ACNON) в MVR
3 836,934
1 Accenture (ACNON) в MWK
MK433 874,478
1 Accenture (ACNON) в MZN
MT16 024,842
1 Accenture (ACNON) в NPR
रु35 156,8482
1 Accenture (ACNON) в PYG
1 778 531,76
1 Accenture (ACNON) в RWF
Fr363 380,22
1 Accenture (ACNON) в SBD
$2 063,9194
1 Accenture (ACNON) в SCR
3 428,1626
1 Accenture (ACNON) в SRD
$9 940,9192
1 Accenture (ACNON) в SVC
$2 189,3094
1 Accenture (ACNON) в SZL
L4 376,111
1 Accenture (ACNON) в TMT
m880,2378
1 Accenture (ACNON) в TND
د.ت736,29008
1 Accenture (ACNON) в TTD
$1 697,7806
1 Accenture (ACNON) в UGX
Sh873 717,52
1 Accenture (ACNON) в XAF
Fr141 690,7
1 Accenture (ACNON) в XCD
$677,106
1 Accenture (ACNON) в XOF
Fr141 690,7
1 Accenture (ACNON) в XPF
Fr25 579,56
1 Accenture (ACNON) в BWP
P3 596,1852
1 Accenture (ACNON) в BZD
$501,56
1 Accenture (ACNON) в CVE
$23 826,6078
1 Accenture (ACNON) в DJF
Fr44 388,06
1 Accenture (ACNON) в DOP
$15 911,991
1 Accenture (ACNON) в DZD
د.ج32 721,7744
1 Accenture (ACNON) в FJD
$576,794
1 Accenture (ACNON) в GNF
Fr2 180 532,1
1 Accenture (ACNON) в GTQ
Q1 915,9592
1 Accenture (ACNON) в GYD
$52 375,403
1 Accenture (ACNON) в ISK
kr30 595,16

Источники Accenture

Для более глубокого понимания Accenture рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Accenture
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Accenture

Сколько стоит Accenture (ACNON) на сегодня?
Актуальная цена ACNON в USD – 250,78 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ACNON в USD?
Текущая цена ACNON в USD составляет $ 250,78. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Accenture?
Рыночная капитализация ACNON составляет $ 1,33M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ACNON?
Циркулирующее предложение ACNON составляет 5,32K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ACNON?
ACNON достиг максимальной цены (ATH) в 258,3135196333471 USD.
Какова была минимальная цена ACNON за все время (ATL)?
ACNON достиг минимальной цены (ATL) в 229,27778200768591 USD.
Каков объем торгов ACNON?
Объем торгов за последние 24 часа для ACNON составляет $ 57,62K USD.
Вырастет ли ACNON в цене в этом году?
ACNON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ACNON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Accenture (ACNON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор ACNON в USD

Сумма

ACNON
ACNON
USD
USD

1 ACNON = 250,78 USD

Торговля ACNON

ACNON/USDT
$250,78
$250,78
-0,24%

