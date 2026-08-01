Сегодняшняя цена Neptune

Текущая цена Neptune (XNT) сегодня составляет ₽ 0,1932 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XNT на RUB составляет ₽ 0,1932 за XNT.

На данный момент Neptune занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- XNT. В течение последних 24 часов, XNT торговался в диапазоне от ₽ 0,185 (минимум) до ₽ 0,2002 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе XNT изменился на +0,25% за последний час и на -2,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 16,14K.

Рыночная информация Neptune (XNT)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 16,14K₽ 16,14K ₽ 16,14K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 472,46K₽ 472,46K ₽ 472,46K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 2 445 421 2 445 421 2 445 421 Публичный блокчейн NEPTUNE

Текущая рыночная капитализация Neptune составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 16,14K. Циркулируещее обращение XNT составляет --, а общее предложение – 2445421. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 472,46K.