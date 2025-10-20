Текущая цена AI3 сегодня составляет 0.03635 USD. Следите за обновлениями цены AI3 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AI3 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AI3 сегодня составляет 0.03635 USD. Следите за обновлениями цены AI3 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AI3 прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AI3

Информация о цене AI3

Whitepaper AI3

Официальный сайт AI3

Токеномика AI3

Прогноз цен AI3

История AI3

Руководство по покупке AI3

Конвертер валют AI3 в фиат

AI3 на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип AI3

AI3 Курс (AI3)

Текущая цена 1 AI3 в USD:

$0,03635
$0,03635$0,03635
+3,70%1D
USD
График цены AI3 (AI3) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:12:18 (UTC+8)

Информация о ценах AI3 (AI3) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,03
$ 0,03$ 0,03
Мин 24Ч
$ 0,0425
$ 0,0425$ 0,0425
Макс 24Ч

$ 0,03
$ 0,03$ 0,03

$ 0,0425
$ 0,0425$ 0,0425

--
----

--
----

+1,11%

+3,70%

+0,55%

+0,55%

Текущая цена AI3 (AI3) составляет $ 0,03635. За последние 24 часа AI3 торговался в диапазоне от $ 0,03 до $ 0,0425, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AI3 за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, AI3 изменился на +1,11% за последний час, на +3,70% за 24 часа и на +0,55% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AI3 (AI3)

--
----

$ 36,76K
$ 36,76K$ 36,76K

$ 36,35M
$ 36,35M$ 36,35M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

AI3

Текущая рыночная капитализация AI3 составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 36,76K. Циркулируещее обращение AI3 составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 36,35M.

История цен AI3 (AI3) в USD

Отслеживайте изменения цены AI3 за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,001297+3,70%
30 дней$ -0,0136-27,23%
60 дней$ -0,03865-51,54%
90 дней$ -0,03865-51,54%
Изменение цены AI3 сегодня

Сегодня для AI3 зафиксировано изменение $ +0,001297 (+3,70%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены AI3 за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0136 (-27,23%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены AI3 за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AI3 изменился на $ -0,03865 (-51,54%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены AI3 за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,03865 (-51,54%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены AI3 (AI3)?

Просмотеть страницу истории цен AI3.

Что такое AI3 (AI3)

The Autonomys Network – фундаментальный уровень для AI3.0 – представляет собой гипермасштабируемый стек инфраструктуры децентрализованного ИИ (deAI), включающий в себя высокопроизводительное постоянное распределенное хранилище, доступность и доступ к данным, а также модульное исполнение. Наша экосистема deAI предоставляет все необходимые компоненты для создания и развертывания безопасных супер-dApps (dApps на базе ИИ) и ончейн-агентов, оснащая их передовыми возможностями ИИ для динамичной и автономной работы.

AI3 доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в AI3. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга AI3, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о AI3 в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки AI3 простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены AI3 (USD)

Сколько будет стоить AI3 (AI3) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AI3 (AI3) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AI3.

Проверьте прогноз цены AI3!

Токеномика AI3 (AI3)

Понимание токеномики AI3 (AI3) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AI3 прямо сейчас!

Как купить AI3 (AI3)

Ищете как купить AI3? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести AI3 на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AI3 на местную валюту

1 AI3 (AI3) в VND
956,55025
1 AI3 (AI3) в AUD
A$0,0556155
1 AI3 (AI3) в GBP
0,0272625
1 AI3 (AI3) в EUR
0,031261
1 AI3 (AI3) в USD
$0,03635
1 AI3 (AI3) в MYR
RM0,153397
1 AI3 (AI3) в TRY
1,525973
1 AI3 (AI3) в JPY
¥5,5252
1 AI3 (AI3) в ARS
ARS$49,055052
1 AI3 (AI3) в RUB
2,952347
1 AI3 (AI3) в INR
3,1926205
1 AI3 (AI3) в IDR
Rp605,833091
1 AI3 (AI3) в PHP
2,1304735
1 AI3 (AI3) в EGP
￡E.1,729533
1 AI3 (AI3) в BRL
R$0,195563
1 AI3 (AI3) в CAD
C$0,0505265
1 AI3 (AI3) в BDT
4,437608
1 AI3 (AI3) в NGN
53,142973
1 AI3 (AI3) в COP
$141,9921875
1 AI3 (AI3) в ZAR
R.0,629582
1 AI3 (AI3) в UAH
1,523065
1 AI3 (AI3) в TZS
T.Sh.90,198163
1 AI3 (AI3) в VES
Bs7,6335
1 AI3 (AI3) в CLP
$34,42345
1 AI3 (AI3) в PKR
Rs10,288504
1 AI3 (AI3) в KZT
19,5639335
1 AI3 (AI3) в THB
฿1,190099
1 AI3 (AI3) в TWD
NT$1,120307
1 AI3 (AI3) в AED
د.إ0,1334045
1 AI3 (AI3) в CHF
Fr0,0287165
1 AI3 (AI3) в HKD
HK$0,2824395
1 AI3 (AI3) в AMD
֏13,9056925
1 AI3 (AI3) в MAD
.د.م0,336601
1 AI3 (AI3) в MXN
$0,66884
1 AI3 (AI3) в SAR
ريال0,1363125
1 AI3 (AI3) в ETB
Br5,504117
1 AI3 (AI3) в KES
KSh4,694239
1 AI3 (AI3) в JOD
د.أ0,02577215
1 AI3 (AI3) в PLN
0,132314
1 AI3 (AI3) в RON
лв0,1588495
1 AI3 (AI3) в SEK
kr0,340963
1 AI3 (AI3) в BGN
лв0,061068
1 AI3 (AI3) в HUF
Ft12,209965
1 AI3 (AI3) в CZK
0,761896
1 AI3 (AI3) в KWD
د.ك0,0111231
1 AI3 (AI3) в ILS
0,1195915
1 AI3 (AI3) в BOB
Bs0,2511785
1 AI3 (AI3) в AZN
0,061795
1 AI3 (AI3) в TJS
SM0,336601
1 AI3 (AI3) в GEL
0,098145
1 AI3 (AI3) в AOA
Kz33,1355695
1 AI3 (AI3) в BHD
.د.ب0,0136676
1 AI3 (AI3) в BMD
$0,03635
1 AI3 (AI3) в DKK
kr0,2337305
1 AI3 (AI3) в HNL
L0,954551
1 AI3 (AI3) в MUR
1,654652
1 AI3 (AI3) в NAD
$0,631036
1 AI3 (AI3) в NOK
kr0,362773
1 AI3 (AI3) в NZD
$0,063249
1 AI3 (AI3) в PAB
B/.0,03635
1 AI3 (AI3) в PGK
K0,15267
1 AI3 (AI3) в QAR
ر.ق0,132314
1 AI3 (AI3) в RSD
дин.3,6709865
1 AI3 (AI3) в UZS
soʻm437,9517065
1 AI3 (AI3) в ALL
L3,0312265
1 AI3 (AI3) в ANG
ƒ0,0650665
1 AI3 (AI3) в AWG
ƒ0,06543
1 AI3 (AI3) в BBD
$0,0727
1 AI3 (AI3) в BAM
KM0,061068
1 AI3 (AI3) в BIF
Fr107,19615
1 AI3 (AI3) в BND
$0,047255
1 AI3 (AI3) в BSD
$0,03635
1 AI3 (AI3) в JMD
$5,833448
1 AI3 (AI3) в KHR
146,5722875
1 AI3 (AI3) в KMF
Fr15,4124
1 AI3 (AI3) в LAK
790,2173755
1 AI3 (AI3) в LKR
රු11,0318615
1 AI3 (AI3) в MDL
L0,6168595
1 AI3 (AI3) в MGA
Ar163,004305
1 AI3 (AI3) в MOP
P0,2908
1 AI3 (AI3) в MVR
0,556155
1 AI3 (AI3) в MWK
MK62,998185
1 AI3 (AI3) в MZN
MT2,322765
1 AI3 (AI3) в NPR
रु5,108629
1 AI3 (AI3) в PYG
257,7942
1 AI3 (AI3) в RWF
Fr52,74385
1 AI3 (AI3) в SBD
$0,2991605
1 AI3 (AI3) в SCR
0,4969045
1 AI3 (AI3) в SRD
$1,440914
1 AI3 (AI3) в SVC
$0,3180625
1 AI3 (AI3) в SZL
L0,631036
1 AI3 (AI3) в TMT
m0,1275885
1 AI3 (AI3) в TND
د.ت0,1067963
1 AI3 (AI3) в TTD
$0,246453
1 AI3 (AI3) в UGX
Sh126,6434
1 AI3 (AI3) в XAF
Fr20,5014
1 AI3 (AI3) в XCD
$0,098145
1 AI3 (AI3) в XOF
Fr20,5014
1 AI3 (AI3) в XPF
Fr3,7077
1 AI3 (AI3) в BWP
P0,48709
1 AI3 (AI3) в BZD
$0,0730635
1 AI3 (AI3) в CVE
$3,459066
1 AI3 (AI3) в DJF
Fr6,4703
1 AI3 (AI3) в DOP
$2,3064075
1 AI3 (AI3) в DZD
د.ج4,740767
1 AI3 (AI3) в FJD
$0,083605
1 AI3 (AI3) в GNF
Fr316,06325
1 AI3 (AI3) в GTQ
Q0,278441
1 AI3 (AI3) в GYD
$7,60442
1 AI3 (AI3) в ISK
kr4,4347

Источники AI3

Для более глубокого понимания AI3 рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт AI3
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AI3

Сколько стоит AI3 (AI3) на сегодня?
Актуальная цена AI3 в USD – 0,03635 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AI3 в USD?
Текущая цена AI3 в USD составляет $ 0,03635. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AI3?
Рыночная капитализация AI3 составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AI3?
Циркулирующее предложение AI3 составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AI3?
AI3 достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена AI3 за все время (ATL)?
AI3 достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов AI3?
Объем торгов за последние 24 часа для AI3 составляет $ 36,76K USD.
Вырастет ли AI3 в цене в этом году?
AI3 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AI3 для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:12:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AI3 (AI3)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор AI3 в USD

Сумма

AI3
AI3
USD
USD

1 AI3 = 0,03635 USD

Торговля AI3

AI3/USDT
$0,03635
$0,03635$0,03635
+3,70%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах