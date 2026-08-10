Текущее общее настроение на рынке BTW: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

BTW_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,20864, находясь между уровнем S1 (0,20838) и центральным уровнем (0,21489). Цена близка к нижней границе зоны S1 и расположена в нижней половине системы опорных точек. Сигналы покупки со стороны скользящих средних MA и EMA отсутствуют, а система скользящих средних не обеспечивает поддержки для роста. В текущей структуре наблюдается характерная для диапазона колебания: силы быков и медведей временно достигли равновесия ниже центрального уровня. Индикатор MACD сформировал «мертвый перекресток», при этом линии быстрого и медленного осцилляторов расходятся вниз, что указывает на доминирование медвежьего тренда. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, без явных сигналов чрезмерной перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочного импульса. Волатильность остается на низком уровне, полосы Боллинджера сужаются, рынок демонстрирует отсутствие четкого направления и прорыва. Разделение индикаторов по уровням выражено достаточно ярко: долгосрочный тренд слабый, а краткосрочные коррекционные давления сохраняются. Ближайшая поддержка располагается на уровне S1 — 0,20838, что составляет менее 0,2% от текущей цены. Следующая ключевая поддержка — уровень S2 на отметке 0,20207, примерно на 3,1% ниже текущего курса. Ближайшее сопротивление находится на центральном уровне 0,21489, примерно на 3,0% выше текущей цены. Далекое сопротивление ориентировано на уровень R1 — 0,2212, что соответствует расстоянию около 6,0% от текущего курса. Ключевые ценовые уровни сосредоточены в пределах ±3% вокруг текущего курса, что ограничивает пространство для мгновенных торгов из-за узкой амплитуды колебаний.

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