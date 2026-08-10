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Текущая цена Bitway сегодня составляет 0,197092 RUB. Рыночная капитализация BTW составляет 433 602 400 RUB. Отслеживайте обновления цен BTW в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Bitway сегодня составляет 0,197092 RUB. Рыночная капитализация BTW составляет 433 602 400 RUB. Отслеживайте обновления цен BTW в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Bitway Курс (BTW)

Текущая цена 1 BTW в RUB:

₽16,3335975
₽16,3335975₽16,3335975
-3,42%1D
RUB
График цены Bitway (BTW) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:52:48 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Bitway

Текущая цена Bitway (BTW) сегодня составляет ₽ 0,197092 с изменением 3,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BTW на RUB составляет ₽ 0,197092 за BTW.

На данный момент Bitway занимает #221 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 433,60M, при оборотном предложении 2,20B BTW. В течение последних 24 часов, BTW торговался в диапазоне от ₽ 0,157596 (минимум) до ₽ 0,221141 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 10,5876635656407825, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,634161167622337575.

В краткосрочной перспективе BTW изменился на -0,78% за последний час и на +113,93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 908,90K.

Рыночная информация Bitway (BTW)

No.221

₽ 433,60M
₽ 433,60M₽ 433,60M

₽ 908,90K
₽ 908,90K₽ 908,90K

₽ 1,97B
₽ 1,97B₽ 1,97B

2,20B
2,20B 2,20B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

22,00%

BSC

Текущая рыночная капитализация Bitway составляет ₽ 433,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 908,90K. Циркулируещее обращение BTW составляет 2,20B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,97B.

История цен Bitway в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,157596
₽ 0,157596₽ 0,157596
Мин 24Ч
₽ 0,221141
₽ 0,221141₽ 0,221141
Макс 24Ч

₽ 0,157596
₽ 0,157596₽ 0,157596

₽ 0,221141
₽ 0,221141₽ 0,221141

₽ 10,5876635656407825
₽ 10,5876635656407825₽ 10,5876635656407825

₽ 0,634161167622337575
₽ 0,634161167622337575₽ 0,634161167622337575

-0,78%

-3,42%

+113,93%

+113,93%

История цен Bitway (BTW) в RUB

Отслеживайте изменения цены Bitway за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,57838997-3,42%
30 дней₽ +0,131472+200,35%
60 дней₽ +0,110041+126,40%
90 дней₽ +0,182425+1 243,77%
Изменение цены Bitway сегодня

Сегодня для BTW зафиксировано изменение ₽ -0,57838997 (-3,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Bitway за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,131472 (+200,35%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Bitway за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BTW изменился на ₽ +0,110041 (+126,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Bitway за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,182425 (+1 243,77%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Bitway (BTW)?

Просмотеть страницу истории цен Bitway.

Анализ по Bitway

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Bitway, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Bitway: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BTW: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

BTW_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,20864, находясь между уровнем S1 (0,20838) и центральным уровнем (0,21489). Цена близка к нижней границе зоны S1 и расположена в нижней половине системы опорных точек. Сигналы покупки со стороны скользящих средних MA и EMA отсутствуют, а система скользящих средних не обеспечивает поддержки для роста. В текущей структуре наблюдается характерная для диапазона колебания: силы быков и медведей временно достигли равновесия ниже центрального уровня. Индикатор MACD сформировал «мертвый перекресток», при этом линии быстрого и медленного осцилляторов расходятся вниз, что указывает на доминирование медвежьего тренда. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, без явных сигналов чрезмерной перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочного импульса. Волатильность остается на низком уровне, полосы Боллинджера сужаются, рынок демонстрирует отсутствие четкого направления и прорыва. Разделение индикаторов по уровням выражено достаточно ярко: долгосрочный тренд слабый, а краткосрочные коррекционные давления сохраняются. Ближайшая поддержка располагается на уровне S1 — 0,20838, что составляет менее 0,2% от текущей цены. Следующая ключевая поддержка — уровень S2 на отметке 0,20207, примерно на 3,1% ниже текущего курса. Ближайшее сопротивление находится на центральном уровне 0,21489, примерно на 3,0% выше текущей цены. Далекое сопротивление ориентировано на уровень R1 — 0,2212, что соответствует расстоянию около 6,0% от текущего курса. Ключевые ценовые уровни сосредоточены в пределах ±3% вокруг текущего курса, что ограничивает пространство для мгновенных торгов из-за узкой амплитуды колебаний.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Bitway

Прогноз цены Bitway (BTW) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BTW в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Bitway (BTW) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Bitway потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Bitway достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BTW, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Bitway».

Как купить и инвестировать Bitway в Россия

Готовы приступить к работе с Bitway? Покупка BTW на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Bitway. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Bitway (BTW).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Bitway будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Bitway (BTW)

Что вы можете сделать с Bitway

Владение Bitway позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Bitway (BTW)

Bitway – это интернет-шлюз капитала, соединяющий ончейн-ликвидность с глобальными возможностями. В его основе – набор продуктов, включая Bitway Earn – ончейн-платформу для управления капиталом, а также Bitway Chain – совместимый с Bitcoin блокчейн уровня 1 на базе PoS, созданный для нативного финансирования в BTC и корпоративных приложений.

Источники Bitway

Для более глубокого понимания Bitway рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Bitway
Обозреватель блоков

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Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:52:48 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bitway (BTW)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Bitway

BTW USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BTW с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BTW USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Bitway (BTW) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Bitway в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BTW/USDT
₽16,41915
₽16,41915₽16,41915
-3,10%
4.82M (USDT)
BTW/USDC
₽16,4981025
₽16,4981025₽16,4981025
-2,21%
266.98K (USDT)

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₽0,000000₽0,000000

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₽16,35150₽16,35150

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₽223,55025
₽223,55025₽223,55025

+50,53%

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JMDT

₽85,8165
₽85,8165₽85,8165

-3,57%

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₽0,7463775
₽0,7463775₽0,7463775

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₽33,1320
₽33,1320₽33,1320

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₽0,68475
₽0,68475₽0,68475

+38,33%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₽2,71590
₽2,71590₽2,71590

+33,33%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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