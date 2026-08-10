Bitway Курс (BTW)
Текущая цена Bitway (BTW) сегодня составляет ₽ 0,197092 с изменением 3,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BTW на RUB составляет ₽ 0,197092 за BTW.
На данный момент Bitway занимает #221 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 433,60M, при оборотном предложении 2,20B BTW. В течение последних 24 часов, BTW торговался в диапазоне от ₽ 0,157596 (минимум) до ₽ 0,221141 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 10,5876635656407825, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,634161167622337575.
В краткосрочной перспективе BTW изменился на -0,78% за последний час и на +113,93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 908,90K.
No.221
22,00%
BSC
Текущая рыночная капитализация Bitway составляет ₽ 433,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 908,90K. Циркулируещее обращение BTW составляет 2,20B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,97B.
-0,78%
-3,42%
+113,93%
+113,93%
Отслеживайте изменения цены Bitway за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,57838997
|-3,42%
|30 дней
|₽ +0,131472
|+200,35%
|60 дней
|₽ +0,110041
|+126,40%
|90 дней
|₽ +0,182425
|+1 243,77%
Сегодня для BTW зафиксировано изменение ₽ -0,57838997 (-3,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,131472 (+200,35%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то BTW изменился на ₽ +0,110041 (+126,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,182425 (+1 243,77%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Bitway (BTW)?
Просмотеть страницу истории цен Bitway.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Bitway, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке BTW: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
BTW_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,20864, находясь между уровнем S1 (0,20838) и центральным уровнем (0,21489). Цена близка к нижней границе зоны S1 и расположена в нижней половине системы опорных точек. Сигналы покупки со стороны скользящих средних MA и EMA отсутствуют, а система скользящих средних не обеспечивает поддержки для роста. В текущей структуре наблюдается характерная для диапазона колебания: силы быков и медведей временно достигли равновесия ниже центрального уровня. Индикатор MACD сформировал «мертвый перекресток», при этом линии быстрого и медленного осцилляторов расходятся вниз, что указывает на доминирование медвежьего тренда. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, без явных сигналов чрезмерной перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочного импульса. Волатильность остается на низком уровне, полосы Боллинджера сужаются, рынок демонстрирует отсутствие четкого направления и прорыва. Разделение индикаторов по уровням выражено достаточно ярко: долгосрочный тренд слабый, а краткосрочные коррекционные давления сохраняются. Ближайшая поддержка располагается на уровне S1 — 0,20838, что составляет менее 0,2% от текущей цены. Следующая ключевая поддержка — уровень S2 на отметке 0,20207, примерно на 3,1% ниже текущего курса. Ближайшее сопротивление находится на центральном уровне 0,21489, примерно на 3,0% выше текущей цены. Далекое сопротивление ориентировано на уровень R1 — 0,2212, что соответствует расстоянию около 6,0% от текущего курса. Ключевые ценовые уровни сосредоточены в пределах ±3% вокруг текущего курса, что ограничивает пространство для мгновенных торгов из-за узкой амплитуды колебаний.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Bitway потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с Bitway? Покупка BTW на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Bitway. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Bitway (BTW).
Владение Bitway позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка Bitway (BTW) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
Bitway – это интернет-шлюз капитала, соединяющий ончейн-ликвидность с глобальными возможностями. В его основе – набор продуктов, включая Bitway Earn – ончейн-платформу для управления капиталом, а также Bitway Chain – совместимый с Bitcoin блокчейн уровня 1 на базе PoS, созданный для нативного финансирования в BTC и корпоративных приложений.
Для более глубокого понимания Bitway рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по BTW с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BTW USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Bitway в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.