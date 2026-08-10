Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Numeraire сегодня составляет 8,526 RUB. Рыночная капитализация NMR составляет 63 887 591,29175076864 RUB. Отслеживайте обновления цен NMR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Numeraire сегодня составляет 8,526 RUB. Рыночная капитализация NMR составляет 63 887 591,29175076864 RUB. Отслеживайте обновления цен NMR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о NMR

Информация о цене NMR

Что такое NMR

Whitepaper NMR

Официальный сайт NMR

Токеномика NMR

Прогноз цен NMR

История NMR

Руководство по покупке NMR

Конвертер валют NMR в фиат

NMR на споте

Фьючерсы NMR USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Numeraire

Numeraire Курс (NMR)

Текущая цена 1 NMR в RUB:

₽704,25288
₽704,25288₽704,25288
+0,69%1D
RUB
График цены Numeraire (NMR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:40:41 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Numeraire

Текущая цена Numeraire (NMR) сегодня составляет ₽ 8,526 с изменением 0,69% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NMR на RUB составляет ₽ 8,526 за NMR.

На данный момент Numeraire занимает #335 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 63,89M, при оборотном предложении 7,49M NMR. В течение последних 24 часов, NMR торговался в диапазоне от ₽ 8,458 (минимум) до ₽ 8,609 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 13 920,4791046142582256, тогда как исторический минимум составил ₽ 159,2632692.

В краткосрочной перспективе NMR изменился на -0,22% за последний час и на +0,44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,85K.

Рыночная информация Numeraire (NMR)

No.335

₽ 63,89M
₽ 63,89M₽ 63,89M

₽ 55,85K
₽ 55,85K₽ 55,85K

₽ 93,79M
₽ 93,79M₽ 93,79M

7,49M
7,49M 7,49M

11 000 000
11 000 000 11 000 000

10 634 471,78140593
10 634 471,78140593 10 634 471,78140593

68,12%

ETH

Текущая рыночная капитализация Numeraire составляет ₽ 63,89M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,85K. Циркулируещее обращение NMR составляет 7,49M, а общее предложение – 10634471.78140593. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 93,79M.

История цен Numeraire в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 8,458
₽ 8,458₽ 8,458
Мин 24Ч
₽ 8,609
₽ 8,609₽ 8,609
Макс 24Ч

₽ 8,458
₽ 8,458₽ 8,458

₽ 8,609
₽ 8,609₽ 8,609

₽ 13 920,4791046142582256
₽ 13 920,4791046142582256₽ 13 920,4791046142582256

₽ 159,2632692
₽ 159,2632692₽ 159,2632692

-0,22%

+0,69%

+0,44%

+0,44%

История цен Numeraire (NMR) в RUB

Отслеживайте изменения цены Numeraire за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +4,82605+0,69%
30 дней₽ -1,337-13,56%
60 дней₽ +0,318+3,87%
90 дней₽ -0,715-7,74%
Изменение цены Numeraire сегодня

Сегодня для NMR зафиксировано изменение ₽ +4,82605 (+0,69%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Numeraire за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -1,337 (-13,56%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Numeraire за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NMR изменился на ₽ +0,318 (+3,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Numeraire за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,715 (-7,74%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Numeraire (NMR)?

Просмотеть страницу истории цен Numeraire.

Анализ по Numeraire

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Numeraire, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Numeraire: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке NMR: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

NMR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется в диапазоне между уровнем S2 и центральной зоной. Текущая цена 8,526 находится на уровне, расположенном на 0,3% ниже уровня S1. Цена также находится в зоне, расположенной на 0,7% ниже пивотного уровня 8,5836. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронную расстановку, формирующую сигнал к покупке. Долгосрочный тренд сохраняет нейтральную колебательную структуру. Индикатор MACD зафиксировал пересечение «золотого креста», при этом увеличение разницы между быстрой и медленной линиями свидетельствует о концентрации бычьего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не сигнализируя ни о перекупленности, ни о перепроданности. Индикаторы KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящее расхождение. Сужение полос Боллинджера указывает на снижение волатильности. Силы быков и медведей находятся в процессе повторного выравнивания в узком ценовом диапазоне. Краткосрочный импульс склоняется в пользу быков, однако прорывного совокупного движения пока не наблюдается. Ближайший ключевой уровень — точка S1 на отметке 8,5523. Это значение находится на расстоянии 0,3% от текущей цены и представляет собой немедленное сопротивление. Выше, на уровне центрального пивота 8,5836, располагается вторичный ориентир, удалённый на 0,7% от текущей цены. Ниже, на уровне S2 — 8,5136, находится ближайшая поддержка, расположенная всего на 0,1% ниже текущей цены. Уровень R1 на отметке 8,6223 находится на расстоянии 1,1% выше текущей цены и служит дальним ориентиром. Уровень R2 на отметке 8,6536, расположенный на 1,5% выше текущей цены, определяет верхнюю границу рассматриваемого ценового диапазона.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Numeraire?

Цена NMR зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Участие в турнирах — чем больше данныхcтвующих специалистов участвует в стейкинге NMR, тем выше спрос.
2. Результаты работы хедж-фондов — успех торговых операций Numerai влияет на полезность токена.
3. Вознаграждения за стейкинг и сжигание токенов — экономика токена формируется через механизмы, основанные на производительности.
4. Настроения рынка в отношении токенов AI/ML.
5. Общие тренды криптовалютного рынка.
6. Принятие платформы и рост числа пользователей.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Numeraire?

Люди хотят знать текущую цену Numeraire (NMR) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем и определение оптимального времени для инвестирования. Поскольку NMR используется на платформе прогнозов хедж-фонда Numerai, трейдеры отслеживают его цену, чтобы воспользоваться волатильностью и рыночными движениями и извлечь прибыль.

Прогноз цены Numeraire

Прогноз цены Numeraire (NMR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NMR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Numeraire (NMR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Numeraire потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Numeraire достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены NMR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Numeraire».

Как купить и инвестировать Numeraire в Россия

Готовы приступить к работе с Numeraire? Покупка NMR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Numeraire. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Numeraire (NMR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Numeraire будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Numeraire (NMR)

Что вы можете сделать с Numeraire

Владение Numeraire позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Numeraire (NMR) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Numeraire (NMR)

Numeraire — это токен ERC20 Ethereum. Исходный код смарт-контракта Numeraire общедоступен. Смарт-контракт Ethereum предписывает, что число Numeraire никогда не будет отчеканено более 21 миллиона штук.

Источники Numeraire

Для более глубокого понимания Numeraire рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Numeraire
Обозреватель блоков

Категория :

AnalyticsDecentralized Finance (DeFi)Energi Ecosystem

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Numeraire

Страница обновлена: 2026-08-10 20:40:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Numeraire (NMR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Numeraire

NMR USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по NMR с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами NMR USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Numeraire (NMR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Numeraire в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NMR/USDT
₽704,3355
₽704,3355₽704,3355
+0,68%
6.55K (USDT)
NMR/USDC
₽704,99646
₽704,99646₽704,99646
+0,86%
6.68K (USDT)
NMR/ETH
₽0,3680721
₽0,3680721₽0,3680721
+1,31%
598.96 (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽31,10643
₽31,10643₽31,10643

+653,00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,2045996
₽1,2045996₽1,2045996

+52,35%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,850647
₽15,850647₽15,850647

-18,29%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽190,323432
₽190,323432₽190,323432

+27,97%

JMDT

JMDT

JMDT

₽97,508124
₽97,508124₽97,508124

+9,39%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽6,807888
₽6,807888₽6,807888

+529,00%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,9476514
₽0,9476514₽0,9476514

+91,16%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,63425608
₽2,63425608₽2,63425608

+72,64%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽4,4548704
₽4,4548704₽4,4548704

+52,79%

Test

Test

TST

₽2,00874006
₽2,00874006₽2,00874006

+49,96%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор NMR в RUB

Сумма

NMR
NMR
RUB
RUB

1 NMR = 704,41812 RUB