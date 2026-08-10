Numeraire Курс (NMR)
Текущая цена Numeraire (NMR) сегодня составляет ₽ 8,526 с изменением 0,69% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NMR на RUB составляет ₽ 8,526 за NMR.
На данный момент Numeraire занимает #335 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 63,89M, при оборотном предложении 7,49M NMR. В течение последних 24 часов, NMR торговался в диапазоне от ₽ 8,458 (минимум) до ₽ 8,609 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 13 920,4791046142582256, тогда как исторический минимум составил ₽ 159,2632692.
В краткосрочной перспективе NMR изменился на -0,22% за последний час и на +0,44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,85K.
No.335
68,12%
ETH
Текущая рыночная капитализация Numeraire составляет ₽ 63,89M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,85K. Циркулируещее обращение NMR составляет 7,49M, а общее предложение – 10634471.78140593. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 93,79M.
-0,22%
+0,69%
+0,44%
+0,44%
Отслеживайте изменения цены Numeraire за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +4,82605
|+0,69%
|30 дней
|₽ -1,337
|-13,56%
|60 дней
|₽ +0,318
|+3,87%
|90 дней
|₽ -0,715
|-7,74%
Сегодня для NMR зафиксировано изменение ₽ +4,82605 (+0,69%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -1,337 (-13,56%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то NMR изменился на ₽ +0,318 (+3,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,715 (-7,74%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Numeraire.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Numeraire, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке NMR: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
NMR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется в диапазоне между уровнем S2 и центральной зоной. Текущая цена 8,526 находится на уровне, расположенном на 0,3% ниже уровня S1. Цена также находится в зоне, расположенной на 0,7% ниже пивотного уровня 8,5836. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронную расстановку, формирующую сигнал к покупке. Долгосрочный тренд сохраняет нейтральную колебательную структуру. Индикатор MACD зафиксировал пересечение «золотого креста», при этом увеличение разницы между быстрой и медленной линиями свидетельствует о концентрации бычьего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не сигнализируя ни о перекупленности, ни о перепроданности. Индикаторы KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящее расхождение. Сужение полос Боллинджера указывает на снижение волатильности. Силы быков и медведей находятся в процессе повторного выравнивания в узком ценовом диапазоне. Краткосрочный импульс склоняется в пользу быков, однако прорывного совокупного движения пока не наблюдается. Ближайший ключевой уровень — точка S1 на отметке 8,5523. Это значение находится на расстоянии 0,3% от текущей цены и представляет собой немедленное сопротивление. Выше, на уровне центрального пивота 8,5836, располагается вторичный ориентир, удалённый на 0,7% от текущей цены. Ниже, на уровне S2 — 8,5136, находится ближайшая поддержка, расположенная всего на 0,1% ниже текущей цены. Уровень R1 на отметке 8,6223 находится на расстоянии 1,1% выше текущей цены и служит дальним ориентиром. Уровень R2 на отметке 8,6536, расположенный на 1,5% выше текущей цены, определяет верхнюю границу рассматриваемого ценового диапазона.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Numeraire потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Numeraire — это токен ERC20 Ethereum. Исходный код смарт-контракта Numeraire общедоступен. Смарт-контракт Ethereum предписывает, что число Numeraire никогда не будет отчеканено более 21 миллиона штук.
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