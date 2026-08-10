Текущее общее настроение на рынке NMR: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

NMR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется в диапазоне между уровнем S2 и центральной зоной. Текущая цена 8,526 находится на уровне, расположенном на 0,3% ниже уровня S1. Цена также находится в зоне, расположенной на 0,7% ниже пивотного уровня 8,5836. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронную расстановку, формирующую сигнал к покупке. Долгосрочный тренд сохраняет нейтральную колебательную структуру. Индикатор MACD зафиксировал пересечение «золотого креста», при этом увеличение разницы между быстрой и медленной линиями свидетельствует о концентрации бычьего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не сигнализируя ни о перекупленности, ни о перепроданности. Индикаторы KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящее расхождение. Сужение полос Боллинджера указывает на снижение волатильности. Силы быков и медведей находятся в процессе повторного выравнивания в узком ценовом диапазоне. Краткосрочный импульс склоняется в пользу быков, однако прорывного совокупного движения пока не наблюдается. Ближайший ключевой уровень — точка S1 на отметке 8,5523. Это значение находится на расстоянии 0,3% от текущей цены и представляет собой немедленное сопротивление. Выше, на уровне центрального пивота 8,5836, располагается вторичный ориентир, удалённый на 0,7% от текущей цены. Ниже, на уровне S2 — 8,5136, находится ближайшая поддержка, расположенная всего на 0,1% ниже текущей цены. Уровень R1 на отметке 8,6223 находится на расстоянии 1,1% выше текущей цены и служит дальним ориентиром. Уровень R2 на отметке 8,6536, расположенный на 1,5% выше текущей цены, определяет верхнюю границу рассматриваемого ценового диапазона.

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