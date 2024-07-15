PMT

Public Masterpiece – первый в своем роде уникальный и инновационный проект, который создает мосты между физическим искусством и блокчейном. Он проливает новый свет на подлинность, отслеживая каждое произведение искусства с помощью цифровых сертификатов от момента создания до продажи. Уникальность заключается в том, что он предлагает справедливую торговлю как для художников, так и для коллекционеров, а также предоставляет возможности для творческого инвестирования с помощью собственного токена PMT и Loyalty-NFT (невзаимозаменяемых токенов). Любители искусства могут не только наслаждаться своими любимыми работами, но и стать частью чего-то большего, чем они сами, инвестируя в уникальный актив реального мира (RWA). При этом художники сохраняют свою свободу без вмешательства третьих лиц.

Название криптовалютыPMT

МестоNo.1252

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение2,000,000,000

Общее предложение2,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.06827469370734787,2025-03-31

Наименьшая цена0.05461824789246768,2024-07-15

Публичный блокчейнBSC

ВведениеPublic Masterpiece – первый в своем роде уникальный и инновационный проект, который создает мосты между физическим искусством и блокчейном. Он проливает новый свет на подлинность, отслеживая каждое произведение искусства с помощью цифровых сертификатов от момента создания до продажи. Уникальность заключается в том, что он предлагает справедливую торговлю как для художников, так и для коллекционеров, а также предоставляет возможности для творческого инвестирования с помощью собственного токена PMT и Loyalty-NFT (невзаимозаменяемых токенов). Любители искусства могут не только наслаждаться своими любимыми работами, но и стать частью чего-то большего, чем они сами, инвестируя в уникальный актив реального мира (RWA). При этом художники сохраняют свою свободу без вмешательства третьих лиц.

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