AUC

Advanced Project соединяет регулируемые финансовые услуги с миром блокчейна, соединяя Web 2.0 и Web 3.0 для создания бесшовных, безопасных и эффективных финансовых решений. Основное внимание мы уделяем интеграции блокчейна и цифровых активов в международные денежные переводы и повседневные платежи, особенно для глобального небанковского населения. Предлагая инновационные услуги по платежам и денежным переводам, а также платежные решения для государственных систем, мы даем возможность людям с ограниченным доступом к традиционным банковским услугам использовать цифровые активы для быстрых, безопасных и экономически эффективных транзакций.

Название криптовалютыAUC

МестоNo.3708

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение6,000,000,000

Общее предложение6,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.8690179155302579,2023-05-05

Наименьшая цена0.000394974303344579,2025-05-14

Публичный блокчейнBASE

ВведениеAdvanced Project соединяет регулируемые финансовые услуги с миром блокчейна, соединяя Web 2.0 и Web 3.0 для создания бесшовных, безопасных и эффективных финансовых решений. Основное внимание мы уделяем интеграции блокчейна и цифровых активов в международные денежные переводы и повседневные платежи, особенно для глобального небанковского населения. Предлагая инновационные услуги по платежам и денежным переводам, а также платежные решения для государственных систем, мы даем возможность людям с ограниченным доступом к традиционным банковским услугам использовать цифровые активы для быстрых, безопасных и экономически эффективных транзакций.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
AUC/USDT
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (AUC)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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