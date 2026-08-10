Сегодняшняя цена Aleph Zero

Текущая цена Aleph Zero (AZERO) сегодня составляет ₽ 0,009463 с изменением 2,37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AZERO на RUB составляет ₽ 0,009463 за AZERO.

На данный момент Aleph Zero занимает #1688 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,52M, при оборотном предложении 266,78M AZERO. В течение последних 24 часов, AZERO торговался в диапазоне от ₽ 0,009418 (минимум) до ₽ 0,009994 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 255,04480204319640975, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,31592202430027140.

В краткосрочной перспективе AZERO изменился на -0,09% за последний час и на +2,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,57K.

Рыночная информация Aleph Zero (AZERO)

Место No.1688 Рыночная капитализация ₽ 2,52M₽ 2,52M ₽ 2,52M Объем (24Ч) ₽ 56,57K₽ 56,57K ₽ 56,57K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3,18M₽ 3,18M ₽ 3,18M Оборотное предложение 266,78M 266,78M 266,78M Общее предложение 336 231 180 336 231 180 336 231 180 Публичный блокчейн AZERO

Текущая рыночная капитализация Aleph Zero составляет ₽ 2,52M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,57K. Циркулируещее обращение AZERO составляет 266,78M, а общее предложение – 336231180. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,18M.