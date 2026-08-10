Aleph Zero Курс (AZERO)
Текущая цена Aleph Zero (AZERO) сегодня составляет ₽ 0,009463 с изменением 2,37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AZERO на RUB составляет ₽ 0,009463 за AZERO.
На данный момент Aleph Zero занимает #1688 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,52M, при оборотном предложении 266,78M AZERO. В течение последних 24 часов, AZERO торговался в диапазоне от ₽ 0,009418 (минимум) до ₽ 0,009994 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 255,04480204319640975, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,31592202430027140.
В краткосрочной перспективе AZERO изменился на -0,09% за последний час и на +2,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,57K.
No.1688
AZERO
Текущая рыночная капитализация Aleph Zero составляет ₽ 2,52M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,57K. Циркулируещее обращение AZERO составляет 266,78M, а общее предложение – 336231180. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,18M.
-0,09%
-2,37%
+2,83%
+2,83%
Отслеживайте изменения цены Aleph Zero за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,01895369
|-2,37%
|30 дней
|₽ +0,004675
|+97,63%
|60 дней
|₽ +0,002902
|+44,23%
|90 дней
|₽ +0,003876
|+69,37%
Сегодня для AZERO зафиксировано изменение ₽ -0,01895369 (-2,37%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,004675 (+97,63%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то AZERO изменился на ₽ +0,002902 (+44,23%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,003876 (+69,37%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Aleph Zero, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
В 2040 году цена Aleph Zero потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.
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|Время (UTC+8)
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