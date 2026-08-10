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Текущая цена Aleph Zero сегодня составляет 0,009463 RUB. Рыночная капитализация AZERO составляет 2 524 529,213313 RUB. Отслеживайте обновления цен AZERO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Aleph Zero сегодня составляет 0,009463 RUB. Рыночная капитализация AZERO составляет 2 524 529,213313 RUB. Отслеживайте обновления цен AZERO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Aleph Zero Курс (AZERO)

Текущая цена 1 AZERO в RUB:

₽0,78078
₽0,78078₽0,78078
-2,37%1D
RUB
График цены Aleph Zero (AZERO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:21:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Aleph Zero

Текущая цена Aleph Zero (AZERO) сегодня составляет ₽ 0,009463 с изменением 2,37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AZERO на RUB составляет ₽ 0,009463 за AZERO.

На данный момент Aleph Zero занимает #1688 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,52M, при оборотном предложении 266,78M AZERO. В течение последних 24 часов, AZERO торговался в диапазоне от ₽ 0,009418 (минимум) до ₽ 0,009994 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 255,04480204319640975, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,31592202430027140.

В краткосрочной перспективе AZERO изменился на -0,09% за последний час и на +2,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,57K.

Рыночная информация Aleph Zero (AZERO)

No.1688

₽ 2,52M
₽ 2,52M₽ 2,52M

₽ 56,57K
₽ 56,57K₽ 56,57K

₽ 3,18M
₽ 3,18M₽ 3,18M

266,78M
266,78M 266,78M

336 231 180
336 231 180 336 231 180

AZERO

Текущая рыночная капитализация Aleph Zero составляет ₽ 2,52M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,57K. Циркулируещее обращение AZERO составляет 266,78M, а общее предложение – 336231180. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,18M.

История цен Aleph Zero в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,009418
₽ 0,009418₽ 0,009418
Мин 24Ч
₽ 0,009994
₽ 0,009994₽ 0,009994
Макс 24Ч

₽ 0,009418
₽ 0,009418₽ 0,009418

₽ 0,009994
₽ 0,009994₽ 0,009994

₽ 255,04480204319640975
₽ 255,04480204319640975₽ 255,04480204319640975

₽ 0,31592202430027140
₽ 0,31592202430027140₽ 0,31592202430027140

-0,09%

-2,37%

+2,83%

+2,83%

История цен Aleph Zero (AZERO) в RUB

Отслеживайте изменения цены Aleph Zero за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,01895369-2,37%
30 дней₽ +0,004675+97,63%
60 дней₽ +0,002902+44,23%
90 дней₽ +0,003876+69,37%
Изменение цены Aleph Zero сегодня

Сегодня для AZERO зафиксировано изменение ₽ -0,01895369 (-2,37%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Aleph Zero за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,004675 (+97,63%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Aleph Zero за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AZERO изменился на ₽ +0,002902 (+44,23%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Aleph Zero за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,003876 (+69,37%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Aleph Zero (AZERO)?

Просмотеть страницу истории цен Aleph Zero.

Анализ по Aleph Zero

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Aleph Zero, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Aleph Zero?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Aleph Zero (AZERO):

1. Принятие технологии: Уникальный консенсусный механизм AZERO, основанный на DAG, а также его функции конфиденциальности стимулируют спрос.
2. Настроения рынка: Общие тенденции криптовалютного рынка существенно сказываются на ценообразовании AZERO.
3. Объявления о партнерствах: Стратегические сотрудничества повышают доверие инвесторов.
4. Ход разработки: Обновления протокола и расширение экосистемы влияют на стоимость.
5. Объем торгов: Уровень ликвидности на биржах определяет стабильность цен.
6. Регуляторные новости: Криптовалютное законодательство влияет на поведение инвесторов.
7. Конкуренция: Соотношение производительности AZERO с другими блокчейн-проектами, ориентированными на конфиденциальность.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Aleph Zero?

Люди хотят знать текущую цену AZERO по нескольким причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального момента для покупки/продажи, анализ инвестиций, а также поддержание актуальности информации о стоимости своих активов. Динамика цен помогает в режиме реального времени оценить настроения рынка и потенциальные прибыли или убытки.

Прогноз цены Aleph Zero

Прогноз цены Aleph Zero (AZERO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AZERO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Aleph Zero (AZERO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Aleph Zero потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Aleph Zero достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AZERO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Aleph Zero».

Как купить и инвестировать Aleph Zero в Россия

Готовы приступить к работе с Aleph Zero? Покупка AZERO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Aleph Zero. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Aleph Zero (AZERO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Aleph Zero будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Aleph Zero (AZERO)

Что вы можете сделать с Aleph Zero

Владение Aleph Zero позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Источники Aleph Zero

Для более глубокого понимания Aleph Zero рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Aleph Zero
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:21:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Aleph Zero (AZERO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Aleph Zero

AZERO USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Aleph Zero (AZERO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Aleph Zero в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AZERO/USDT
₽0,78078
₽0,78078₽0,78078
-2,39%
5.88M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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