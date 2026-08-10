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Текущая цена Aptos сегодня составляет 0,5975 RUB. Рыночная капитализация APT составляет 497 021 046,5535624425 RUB. Отслеживайте обновления цен APT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Aptos сегодня составляет 0,5975 RUB. Рыночная капитализация APT составляет 497 021 046,5535624425 RUB. Отслеживайте обновления цен APT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Aptos Курс (APT)

Текущая цена 1 APT в RUB:

₽49,3057
₽49,3057₽49,3057
-0,49%1D
RUB
График цены Aptos (APT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:59:28 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Aptos

Текущая цена Aptos (APT) сегодня составляет ₽ 0,5975 с изменением 0,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации APT на RUB составляет ₽ 0,5975 за APT.

На данный момент Aptos занимает #75 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 497,02M, при оборотном предложении 831,83M APT. В течение последних 24 часов, APT торговался в диапазоне от ₽ 0,5886 (минимум) до ₽ 0,6035 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 642,4080075998402992, тогда как исторический минимум составил ₽ 50,312413742515932884.

В краткосрочной перспективе APT изменился на -0,24% за последний час и на +7,21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 131,81K.

Рыночная информация Aptos (APT)

No.75

₽ 497,02M
₽ 497,02M₽ 497,02M

₽ 131,81K
₽ 131,81K₽ 131,81K

₽ 1,25B
₽ 1,25B₽ 1,25B

831,83M
831,83M 831,83M

2 100 000 000
2 100 000 000 2 100 000 000

1 204 203 935,434933
1 204 203 935,434933 1 204 203 935,434933

39,61%

0,02%

APTOS

Текущая рыночная капитализация Aptos составляет ₽ 497,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 131,81K. Циркулируещее обращение APT составляет 831,83M, а общее предложение – 1204203935.434933. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,25B.

История цен Aptos в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,5886
₽ 0,5886₽ 0,5886
Мин 24Ч
₽ 0,6035
₽ 0,6035₽ 0,6035
Макс 24Ч

₽ 0,5886
₽ 0,5886₽ 0,5886

₽ 0,6035
₽ 0,6035₽ 0,6035

₽ 1 642,4080075998402992
₽ 1 642,4080075998402992₽ 1 642,4080075998402992

₽ 50,312413742515932884
₽ 50,312413742515932884₽ 50,312413742515932884

-0,24%

-0,49%

+7,21%

+7,21%

История цен Aptos (APT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Aptos за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,242788-0,49%
30 дней₽ -0,0315-5,01%
60 дней₽ -0,0374-5,90%
90 дней₽ -0,515-46,30%
Изменение цены Aptos сегодня

Сегодня для APT зафиксировано изменение ₽ -0,242788 (-0,49%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Aptos за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0315 (-5,01%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Aptos за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то APT изменился на ₽ -0,0374 (-5,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Aptos за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,515 (-46,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Aptos (APT)?

Просмотеть страницу истории цен Aptos.

Анализ по Aptos

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Aptos, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Aptos: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке APT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

APT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,5925. Цена находится ниже уровня Pivot Point — 0,5991. Уровень сопротивления S2 на отметке 0,5945 формирует ближайшее сопротивление. Центральный диапазон от 0,5973 до 0,5991 образует плотную зону торговли. Скользящие средние демонстрируют бычью структуру: EMA и MA указывают на сигнал к покупке. Рынок находится в состоянии колебательной консолидации, где участники рынка активно борются за контроль над ценой ниже центральной зоны. Индикатор MACD показывает пересечение «медвежьего» типа: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о смене динамики тренда. Индекс RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI одновременно корректируются, а уровень волатильности остаётся суженным. Полосы Боллинджера практически выровнялись, что говорит об отсутствии выраженной направленной динамики. В краткосрочной перспективе наблюдается рассредоточение индикаторов, при этом силы покупателей пока не смогли эффективно преодолеть сопротивление, а продавцы проявляют активность вблизи текущих уровней. Верхнее сопротивление на уровне 0,5945 является первым ключевым уровнем для анализа; расстояние до текущей цены составляет около 0,34%. Дальний ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,6019. Ниже, в районе 0,5900, наблюдается поддержка ликвидности, а уровень 0,5850 выступает вторичной опорой. Отклонения цены от центрального диапазона остаются ограниченными, что свидетельствует о сужении торгового коридора и ограничении односторонних движений. Необходимо внимательно следить за объёмами торгов, чтобы оценить дальнейшую динамику.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Aptos?

Несколько ключевых факторов влияют на цены APT (Aptos):

1. Принятие технологии: Улучшения в области масштабируемости и производительности блокчейна Aptos стимулируют спрос.
2. Активность разработчиков: Рост числа dApp и развитие экосистемы.
3. Настроения рынка: Общие тенденции крипторынка и уровень доверия инвесторов.
4. Партнерства: Стратегические сотрудничества с предприятиями и институтами.
5. Утилитарность токена: Вознаграждения за стейкинг и участие в управлении.
6. Конкуренция: Соотношение производительности с другими блокчейнами уровня 1, такими как Solana и Ethereum.
7. Регуляторные новости: Правительственные политики, затрагивающие блокчейн-проекты.
8. Объём торгов: Ликвидность и наличие листингов на биржах влияют на волатильность цен.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Aptos?

Люди хотят знать текущую цену Aptos (APT) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, планирование инвестиций и расчет прибыли/убытков. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам определять точки входа и выхода, отслеживать результаты торговли и принимать обоснованные решения.

Прогноз цены Aptos

Прогноз цены Aptos (APT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена APT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Aptos (APT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Aptos потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Aptos достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены APT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Aptos».

Как купить и инвестировать Aptos в Россия

Готовы приступить к работе с Aptos? Покупка APT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Aptos. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Aptos (APT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Aptos будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Aptos (APT)

Что вы можете сделать с Aptos

Владение Aptos позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Aptos (APT)

Aptos — это блокчейн уровня 1 с доказательством доли (PoS), который использует язык программирования Move и виртуальную машину (MoveVM) для разработки dApp. APT — это нативный токен для сетевых комиссий, стейкинга валидатора и управления.

Whitepaper

Источники Aptos

Для более глубокого понимания Aptos рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Aptos
Обозреватель блоков

Категория :

Aptos EcosystemLayer 1 (L1)Made in USA

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:59:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Aptos (APT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Aptos

APT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по APT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами APT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Aptos (APT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Aptos в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
APT/USDT
₽49,445984
₽49,445984₽49,445984
-0,18%
220.41K (USDT)
APT/USDC
₽49,371716
₽49,371716₽49,371716
-0,08%
93.31K (USDT)

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1 APT = 49,3057 RUB