Aptos Курс (APT)
Текущая цена Aptos (APT) сегодня составляет ₽ 0,5975 с изменением 0,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации APT на RUB составляет ₽ 0,5975 за APT.
На данный момент Aptos занимает #75 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 497,02M, при оборотном предложении 831,83M APT. В течение последних 24 часов, APT торговался в диапазоне от ₽ 0,5886 (минимум) до ₽ 0,6035 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 642,4080075998402992, тогда как исторический минимум составил ₽ 50,312413742515932884.
В краткосрочной перспективе APT изменился на -0,24% за последний час и на +7,21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 131,81K.
No.75
39,61%
0,02%
APTOS
Текущая рыночная капитализация Aptos составляет ₽ 497,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 131,81K. Циркулируещее обращение APT составляет 831,83M, а общее предложение – 1204203935.434933. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,25B.
-0,24%
-0,49%
+7,21%
+7,21%
Отслеживайте изменения цены Aptos за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,242788
|-0,49%
|30 дней
|₽ -0,0315
|-5,01%
|60 дней
|₽ -0,0374
|-5,90%
|90 дней
|₽ -0,515
|-46,30%
Сегодня для APT зафиксировано изменение ₽ -0,242788 (-0,49%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0315 (-5,01%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то APT изменился на ₽ -0,0374 (-5,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,515 (-46,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Aptos.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Aptos, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке APT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
APT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,5925. Цена находится ниже уровня Pivot Point — 0,5991. Уровень сопротивления S2 на отметке 0,5945 формирует ближайшее сопротивление. Центральный диапазон от 0,5973 до 0,5991 образует плотную зону торговли. Скользящие средние демонстрируют бычью структуру: EMA и MA указывают на сигнал к покупке. Рынок находится в состоянии колебательной консолидации, где участники рынка активно борются за контроль над ценой ниже центральной зоны. Индикатор MACD показывает пересечение «медвежьего» типа: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о смене динамики тренда. Индекс RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI одновременно корректируются, а уровень волатильности остаётся суженным. Полосы Боллинджера практически выровнялись, что говорит об отсутствии выраженной направленной динамики. В краткосрочной перспективе наблюдается рассредоточение индикаторов, при этом силы покупателей пока не смогли эффективно преодолеть сопротивление, а продавцы проявляют активность вблизи текущих уровней. Верхнее сопротивление на уровне 0,5945 является первым ключевым уровнем для анализа; расстояние до текущей цены составляет около 0,34%. Дальний ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,6019. Ниже, в районе 0,5900, наблюдается поддержка ликвидности, а уровень 0,5850 выступает вторичной опорой. Отклонения цены от центрального диапазона остаются ограниченными, что свидетельствует о сужении торгового коридора и ограничении односторонних движений. Необходимо внимательно следить за объёмами торгов, чтобы оценить дальнейшую динамику.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Aptos потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Aptos — это блокчейн уровня 1 с доказательством доли (PoS), который использует язык программирования Move и виртуальную машину (MoveVM) для разработки dApp. APT — это нативный токен для сетевых комиссий, стейкинга валидатора и управления.
Для более глубокого понимания Aptos рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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