Текущее общее настроение на рынке APT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена < S2 Ниже S2 Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

APT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,5925. Цена находится ниже уровня Pivot Point — 0,5991. Уровень сопротивления S2 на отметке 0,5945 формирует ближайшее сопротивление. Центральный диапазон от 0,5973 до 0,5991 образует плотную зону торговли. Скользящие средние демонстрируют бычью структуру: EMA и MA указывают на сигнал к покупке. Рынок находится в состоянии колебательной консолидации, где участники рынка активно борются за контроль над ценой ниже центральной зоны. Индикатор MACD показывает пересечение «медвежьего» типа: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о смене динамики тренда. Индекс RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI одновременно корректируются, а уровень волатильности остаётся суженным. Полосы Боллинджера практически выровнялись, что говорит об отсутствии выраженной направленной динамики. В краткосрочной перспективе наблюдается рассредоточение индикаторов, при этом силы покупателей пока не смогли эффективно преодолеть сопротивление, а продавцы проявляют активность вблизи текущих уровней. Верхнее сопротивление на уровне 0,5945 является первым ключевым уровнем для анализа; расстояние до текущей цены составляет около 0,34%. Дальний ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,6019. Ниже, в районе 0,5900, наблюдается поддержка ликвидности, а уровень 0,5850 выступает вторичной опорой. Отклонения цены от центрального диапазона остаются ограниченными, что свидетельствует о сужении торгового коридора и ограничении односторонних движений. Необходимо внимательно следить за объёмами торгов, чтобы оценить дальнейшую динамику.

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