Nock Курс (NOCK)
Текущая цена Nock (NOCK) сегодня составляет ₽ 0,00933 с изменением 7,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NOCK на RUB составляет ₽ 0,00933 за NOCK.
На данный момент Nock занимает #261 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 20,48M, при оборотном предложении 2,20B NOCK. В течение последних 24 часов, NOCK торговался в диапазоне от ₽ 0,009172 (минимум) до ₽ 0,01017 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 11,4121466167009602006, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3598105746056881554.
В краткосрочной перспективе NOCK изменился на -0,11% за последний час и на -15,34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,46K.
No.261
51,10%
BASE
Текущая рыночная капитализация Nock составляет ₽ 20,48M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,46K. Циркулируещее обращение NOCK составляет 2,20B, а общее предложение – 4294967296. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 40,07M.
-0,11%
-7,14%
-15,34%
-15,34%
Отслеживайте изменения цены Nock за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,05939725
|-7,14%
|30 дней
|₽ -0,00892
|-48,88%
|60 дней
|₽ -0,02522
|-73,00%
|90 дней
|₽ -0,01183
|-55,91%
Сегодня для NOCK зафиксировано изменение ₽ -0,05939725 (-7,14%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00892 (-48,88%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то NOCK изменился на ₽ -0,02522 (-73,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01183 (-55,91%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Nock.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Nock, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке NOCK: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
**Структура рынка** NOCK_USDT на 4-часовом таймфрейме: текущая цена — 0,02402, находится выше центральной зоны 0,02396 на уровне 0,25%, что соответствует срединной области хаба. Группа скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) показывает соотношение 7 покупок и 0 продаж, а система скользящих средних демонстрирует чёткую восходящую последовательность. Цена торгуется ниже верхнего сопротивления R1 (0,02506) на 4,33% и отстоит от нижней поддержки S1 (0,02303) на расстоянии 4,30%. **Состояние динамики** Индикатор MACD формирует сигнал «мертвого пересечения», при этом линии быстрой и медленной скользящей средних демонстрируют расхождение. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, не достигая уровней перекупленности или перепроданности. Система скользящих средних сохраняет восходящий порядок, однако это противоречит сигналу «мертвого пересечения» MACD, что создаёт разногласие между краткосрочной динамикой и долгосрочным трендом. **Ключевые уровни цен** Верхнее сопротивление R1 расположено на отметке 0,02506 (+4,33%), являясь ближайшим уровнем сопротивления; R2 — на уровне 0,02599 (+8,20%) — служит дальним ориентиром. Нижняя поддержка S1 установлена на уровне 0,02303 (-4,12%), представляя первичную опору; S2 — на отметке 0,02193 (-8,70%) — выступает в качестве уровня глубокого отката.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Nock потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Названный в честь Nockchain, токен представляет собой 1 уровень, позиционируемый как первый, использующий ZK-PoW, с фокусом на проверяемых вычислениях и адаптивной сложности, причем в последнее время внимание к нему привлекает его мост к Base и ликвидность на Aerodrome.
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|Время (UTC+8)
|Тип
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