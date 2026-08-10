Сегодняшняя цена Nock

Текущая цена Nock (NOCK) сегодня составляет ₽ 0,00933 с изменением 7,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NOCK на RUB составляет ₽ 0,00933 за NOCK.

На данный момент Nock занимает #261 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 20,48M, при оборотном предложении 2,20B NOCK. В течение последних 24 часов, NOCK торговался в диапазоне от ₽ 0,009172 (минимум) до ₽ 0,01017 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 11,4121466167009602006, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3598105746056881554.

В краткосрочной перспективе NOCK изменился на -0,11% за последний час и на -15,34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,46K.

Рыночная информация Nock (NOCK)

Место No.261 Рыночная капитализация ₽ 20,48M₽ 20,48M ₽ 20,48M Объем (24Ч) ₽ 67,46K₽ 67,46K ₽ 67,46K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 40,07M₽ 40,07M ₽ 40,07M Оборотное предложение 2,20B 2,20B 2,20B Макс. предложение 4 294 967 296 4 294 967 296 4 294 967 296 Общее предложение 4 294 967 296 4 294 967 296 4 294 967 296 Коэффициент обращения 51,10% Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация Nock составляет ₽ 20,48M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,46K. Циркулируещее обращение NOCK составляет 2,20B, а общее предложение – 4294967296. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 40,07M.