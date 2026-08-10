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Текущая цена Nock сегодня составляет 0,00933 RUB. Рыночная капитализация NOCK составляет 20 480 432,57856 RUB. Отслеживайте обновления цен NOCK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Nock сегодня составляет 0,00933 RUB. Рыночная капитализация NOCK составляет 20 480 432,57856 RUB. Отслеживайте обновления цен NOCK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Nock Курс (NOCK)

Текущая цена 1 NOCK в RUB:

₽0,772497
₽0,772497₽0,772497
-7,14%1D
RUB
График цены Nock (NOCK) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:41:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Nock

Текущая цена Nock (NOCK) сегодня составляет ₽ 0,00933 с изменением 7,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NOCK на RUB составляет ₽ 0,00933 за NOCK.

На данный момент Nock занимает #261 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 20,48M, при оборотном предложении 2,20B NOCK. В течение последних 24 часов, NOCK торговался в диапазоне от ₽ 0,009172 (минимум) до ₽ 0,01017 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 11,4121466167009602006, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3598105746056881554.

В краткосрочной перспективе NOCK изменился на -0,11% за последний час и на -15,34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,46K.

Рыночная информация Nock (NOCK)

No.261

₽ 20,48M
₽ 20,48M₽ 20,48M

₽ 67,46K
₽ 67,46K₽ 67,46K

₽ 40,07M
₽ 40,07M₽ 40,07M

2,20B
2,20B 2,20B

4 294 967 296
4 294 967 296 4 294 967 296

4 294 967 296
4 294 967 296 4 294 967 296

51,10%

BASE

Текущая рыночная капитализация Nock составляет ₽ 20,48M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,46K. Циркулируещее обращение NOCK составляет 2,20B, а общее предложение – 4294967296. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 40,07M.

История цен Nock в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,009172
₽ 0,009172₽ 0,009172
Мин 24Ч
₽ 0,01017
₽ 0,01017₽ 0,01017
Макс 24Ч

₽ 0,009172
₽ 0,009172₽ 0,009172

₽ 0,01017
₽ 0,01017₽ 0,01017

₽ 11,4121466167009602006
₽ 11,4121466167009602006₽ 11,4121466167009602006

₽ 0,3598105746056881554
₽ 0,3598105746056881554₽ 0,3598105746056881554

-0,11%

-7,14%

-15,34%

-15,34%

История цен Nock (NOCK) в RUB

Отслеживайте изменения цены Nock за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,05939725-7,14%
30 дней₽ -0,00892-48,88%
60 дней₽ -0,02522-73,00%
90 дней₽ -0,01183-55,91%
Изменение цены Nock сегодня

Сегодня для NOCK зафиксировано изменение ₽ -0,05939725 (-7,14%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Nock за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00892 (-48,88%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Nock за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NOCK изменился на ₽ -0,02522 (-73,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Nock за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01183 (-55,91%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Nock (NOCK)?

Просмотеть страницу истории цен Nock.

Анализ по Nock

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Nock, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Nock: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке NOCK: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

**Структура рынка** NOCK_USDT на 4-часовом таймфрейме: текущая цена — 0,02402, находится выше центральной зоны 0,02396 на уровне 0,25%, что соответствует срединной области хаба. Группа скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) показывает соотношение 7 покупок и 0 продаж, а система скользящих средних демонстрирует чёткую восходящую последовательность. Цена торгуется ниже верхнего сопротивления R1 (0,02506) на 4,33% и отстоит от нижней поддержки S1 (0,02303) на расстоянии 4,30%. **Состояние динамики** Индикатор MACD формирует сигнал «мертвого пересечения», при этом линии быстрой и медленной скользящей средних демонстрируют расхождение. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, не достигая уровней перекупленности или перепроданности. Система скользящих средних сохраняет восходящий порядок, однако это противоречит сигналу «мертвого пересечения» MACD, что создаёт разногласие между краткосрочной динамикой и долгосрочным трендом. **Ключевые уровни цен** Верхнее сопротивление R1 расположено на отметке 0,02506 (+4,33%), являясь ближайшим уровнем сопротивления; R2 — на уровне 0,02599 (+8,20%) — служит дальним ориентиром. Нижняя поддержка S1 установлена на уровне 0,02303 (-4,12%), представляя первичную опору; S2 — на отметке 0,02193 (-8,70%) — выступает в качестве уровня глубокого отката.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Nock?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов NOCK:

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Полезность токена и его внедрение в экосистему Nock
4. Анонсы партнёрств и развитие проекта
5. Динамика предложения, включая сжигание токенов или вознаграждения за стейкинг
6. Регуляторные новости, затрагивающие DeFi-проекты
7. Конкуренция со сторонними блокчейн-платформами
8. Уровень вовлечённости сообщества и активность в социальных сетях
9. Паттерны технического анализа и движения крупных инвесторов («китов»)
10. Интеграция с другими протоколами и возможности межсетевого взаимодействия

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Nock?

Люди хотят знать текущую цену NOCK по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Данные о ценах в режиме реального времени помогают трейдерам определять точки входа/выхода, оценивать прибыль/убытки и принимать обоснованные решения о покупке/продаже. Текущая стоимость играет важнейшую роль для оценки портфеля и анализа рисков.

Прогноз цены Nock

Прогноз цены Nock (NOCK) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NOCK в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Nock (NOCK) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Nock потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Nock достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены NOCK, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Nock».

Как купить и инвестировать Nock в Россия

Готовы приступить к работе с Nock? Покупка NOCK на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Nock. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Nock (NOCK).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Nock будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Nock (NOCK)

Что вы можете сделать с Nock

Владение Nock позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Nock (NOCK)

Названный в честь Nockchain, токен представляет собой 1 уровень, позиционируемый как первый, использующий ZK-PoW, с фокусом на проверяемых вычислениях и адаптивной сложности, причем в последнее время внимание к нему привлекает его мост к Base и ликвидность на Aerodrome.

Источники Nock

Для более глубокого понимания Nock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Nock
Обозреватель блоков

Категория :

Base EcosystemBase NativeInfrastructure

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:41:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Nock (NOCK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Nock

NOCK USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по NOCK с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами NOCK USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Nock (NOCK) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Nock в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NOCK/USDT
₽0,7741494
₽0,7741494₽0,7741494
-6,85%
6.99M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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